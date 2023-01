Cổ phiếu trụ nỗ lực giữ màu xanh cho chỉ số, VCB đóng cửa vượt đỉnh 11 tháng

Ngay cả nhóm cổ phiếu dẫn dắt mạnh nhất phiên sáng là ngân hàng, chiều nay cũng suy yếu. Rất may vẫn còn đó các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. VCB, VHM, MSN được kéo giật lên trong đợt ATC, kết hợp với vài trụ khác giúp VN-Index giữ được 2,77 điểm tăng.

Chiều nay thị trường bị bán không nhiều, nhưng vẫn là sự suy yếu của dòng tiền mua. Lực đỡ quá kém khiến cổ phiếu hạ độ cao và không ít mã rơi qua tham chiếu. Độ rộng của VN-Index từ chỗ có 191 mã tăng/152 mã giảm đã đảo ngược thành 149 mã tăng/234 mã giảm.

VN-Index trong 2 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục đã đỏ, giảm khoảng 0,47 điểm so với tham chiếu. Tuy nhiên đợt ATC chỉ số được kéo lên 3,24 điểm, đủ “dư” 2,77 điểm lúc đóng cửa và vẫn giữ được màu xanh.

Nhiệm vụ “được trao” cho một số mã vốn hóa lớn. VCB vẫn là cổ phiếu ngân hàng hàng đầu và trọng số lớn nhất. Cổ phiếu này duy trì mức tăng khá ổn trong buổi chiều, từ sau 2h trở đi càng lúc càng mạnh hơn. Đợt ATC mã này còn được kéo tăng thêm 1% nữa so với giá cuối cùng ở đợt khớp lệnh liên tục, mở rộng biên độ tăng tổng thể lên +3,45% so với tham chiếu. Chỉ riêng VCB đã giúp VN-Index có được 3,5 điểm, nghĩa là nhiều hơn cả tổng mức tăng cuối ngày.

Ngoài VCB, một số mã lớn khác cũng có biến động kéo mạnh ở đợt ATC như VHM từ 49.700 đồng lên 50.200 đồng vượt trở lại tham chiếu 0,6%. MSN từ 95.500 đồng lên 96.500 đồng, cũng từ đỏ thành xanh. Ngoài ra CTG, VNM, HPG cũng trụ giá thành công.

VN30-Index kết phiên cũng tăng 0,35% với 16 mã tăng/10 mã giảm. Nhóm blue-chips vẫn đóng góp hiệu quả với vai trò giữ nhịp, trong khi cả Midcap lẫn Smallcap đều giảm. Độ rộng co hẹp lại cho thấy tình trạng tụt giá là phổ biến. Kết phiên sáng HoSE có 89 mã tăng trên 1% thì chiều nay chỉ còn 68 mã. Số giảm trên 1% buổi sáng là 62 mã, kết phiên tăng lên 123 mã.

Hiện tượng suy yếu có thể thấy rất rõ ngay cả trong nhóm cổ phiếu ngân hàng. Chỉ còn 10/27 mã nhóm này còn tăng so với tham chiếu, phiên sáng là 19 mã. Trừ VCB tăng cao hơn, tất cả các mã còn lại đều tụt giá so với buổi sáng. Đáng kể là sức nặng từ BID tụt tới 1,56% so với mức tham chiếu cuối phiên sáng; VPB tụt 1,57%, đóng cửa dưới tham chiếu 0,53%. Nhóm ACB, SHB, KLB, LPB, NAB, PGB... cũng sụt giảm.

Cổ phiếu chứng khoán cũng lùi giá khá nhiều. VCI mạnh nhất trong nhóm dẫn dắt, đóng cửa tăng 0,98% nhưng thực tế là giảm 0,96% so với giá cuối phiên sáng. VND còn tăng 0,7% nhưng cũng là giảm 0,69% so với buổi sáng. HCM chốt tăng 0,45% tương đương đã lao dốc 1,11% buổi chiều. SSI đóng cửa tăng 0,53%, đã trả lại thị trường 1,04%. MBS, FTS, BSI, DCS, BVS... giảm sâu dưới tham chiếu.

Nhiều cổ phiếu lớn được đẩy giá lên trong đợt ATC, giúp VN-Index vẫn chốt trên tham chiếu thành công.

Thanh khoản hai sàn niêm yết buổi chiều chỉ tăng nhẹ 9% so với buổi sáng, tức là lực bán không gia tăng thêm nhiều, mà giá hạ độ cao do bên bán hạ giá xuống trong khi cầu đỡ quá kém. Kiểu giao dịch này cũng đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt những ngày gần đây, thể hiện quan điểm chốt lời rõ ràng. Dù không phải là một đợt bán tháo, nhưng một bộ phận nhỏ nhà đầu tư muốn thoát khỏi thị trường cũng gây nên những nhịp lùi giá, tức là dòng tiền đang có vấn đề.

Thực trạng này còn đáng ngại hơn khi đặt trong mối tương quan với dòng vốn ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn giải ngân đều đặn, chiều nay HoSE được mua thêm 689,2 tỷ đồng và bán ra 390,3 tỷ đồng. Dù quy mô mua thêm này không lớn, nhưng lại chiếm tới 20,4% giá trị khớp lệnh sàn HoSE buổi chiều. Điều này nghĩa là nhà đầu tư trong nước giao dịch cực ít, trong khi buổi sáng khối ngoại chỉ chiếm 13,1%.

Tính chung cả ngày, khối ngoại mua 1.100,7 tỷ đồng trên HoSE và bán ra 563,1 tỷ đồng, tương ứng mua ròng 537,6 tỷ. Khối này đã mua ròng sang tuần thứ 9 liên tục. HPG được mua ròng tốt nhất với 88 tỷ đồng, CTG +47,1 tỷ, VCI +37,7 tỷ, VNM +34,2 tỷ, KBC +26,2 tỷ, VRE +23,1 tỷ, VHM +21 tỷ, VCB +20,9 tỷ và 3 chững chỉ quỹ là FUEVFVND +43,4 tỷ, FUESSVFL +38,8 tỷ và E1VFVND30 +35,5 tỷ.