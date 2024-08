Cổ phiếu trụ tiếp tục níu giữ sắc xanh cho VN-Index, tiền chạy vào midcap

Áp lực chốt lời vẫn lấn át trong giao dịch hôm nay khi phần lớn cổ phiếu vẫn chìm trong sắc đỏ. Cả VIC lẫn VNM đã quay đầu giảm nhưng may mắn hiện tượng xoay trụ sang nhóm cổ phiếu tầm trung đã kịp thời bù đắp lại, giúp VN-Index kết phiên vẫn có được màu xanh, dù độ rộng vẫn nghiêng về phía giảm.

Diễn biến tăng rất mạnh của hai trụ VIC và VHM hôm qua đã tạo phản ứng ngược. Hôm nay tiếp tục xuất hiện giao dịch lớn nhưng lại là bên bán tăng sức ép. VIC đóng cửa giảm 1,55%, một mức điều chỉnh cũng không phải là mạnh sau phiên kịch trần trước đó. VHM giảm 1,21%, trả lại khoảng một nửa mức tăng hôm qua và là rất nhẹ sau nhịp tăng gần 14% chỉ trong 10 phiên liền trước. Hai trụ này lấy đi khoảng 1,2 điểm của VN-Index.

Rổ VN30 đóng cửa cân bằng 13 mã tăng/13 mã giảm và chỉ số tăng nhẹ 0,1%. Đây là kết cục tốt, nhưng sự khác biệt trong trạng thái cân bằng này là nhóm blue-chips tầm trung có sức mạnh tốt hơn hẳn: GVR tăng 2%, SSI tăng 1,95%, POW tăng 1,49%, TCB tăng 1,55%, MBB tăng 1,02%. Trong số này chỉ duy nhất TCB lọt Top 10 vốn hóa và GVR, MBB lọt Top 15 vốn hóa.

Ngay cả khi các cổ phiếu mạnh nhất rổ này đều có vốn hóa hạn chế thì khả năng cân bằng điểm số vẫn tốt, do nhóm giảm cũng không nhiều mã lớn. Ngoài VHM và VIC, VRE giảm 2,74% nhưng mã này vốn hóa thấp (đứng thứ 28 trong VN-Index), còn lại HPG, VPB, VCB cũng đỏ nhưng khá nhẹ.

Không chỉ nhóm vốn hóa trung bình trong rổ VN30 nổi bật hôm nay, rổ Midcap của sàn HoSE cũng cho thấy sức mạnh tương tự. Khá nhiều cổ phiếu trong rổ này thu hút dòng tiền và tăng giá tốt, dù chỉ số đại diện rổ cũng chỉ tăng 0,06% so với tham chiếu. Các cổ phiếu hàng đầu là MSB tăng 3,51% thanh khoản 187 tỷ; VIX tăng 1,26% thanh khoản 431,6 tỷ; HAG tăng 4,76% khớp 301,6 tỷ; DBC tăng 1,25% với 182,2 tỷ; NKG tăng 1,38% với 168,6 tỷ. Ngoài ra nhóm HCM, HSG, PDR, DGC tuy tăng không tới 1% nhưng thu hút dòng tiền ấn tượng và đều đạt thanh khoản hàng trăm tỷ đồng. Tính chung thanh khoản rổ Midcap hôm nay tăng vọt 24% so với hôm qua trong khi VN30 giảm 14%, Smallcap giảm 5%. Trong khi toàn sàn HoSE phiên này tăng giao dịch tuyệt đối khoảng 429 tỷ đồng so với phiên trước thì riêng rổ Midcap tăng 1.383 tỷ đồng.

Các cổ phiếu blue-chips tầm trung hôm nay mạnh nổi bật.

Hiện tượng phân hóa vẫn đang diễn ra và nhóm cổ phiếu mạnh đang có khả năng “miễn nhiễm” với diễn biến của chỉ số. Thực vậy, thời điểm cuối phiên sáng khi VN-Index giảm sâu nhất hôm nay mất khoảng 3,7 điểm thì độ rộng vẫn còn 113 mã tăng/254 mã giảm. Đến cuối phiên diễn biến phục hồi giúp độ rộng khá hơn với 168 mã tăng/225 mã giảm. Một trong những lý do giúp dòng tiền vẫn có thể hoạt động mạnh tập trung vào một số cổ phiếu là nhờ dao động của chỉ số không quá rộng. Tuy các trụ mỗi ngày mỗi khác, nhưng tổng thể VN-Index vẫn chỉ dao động vài điểm trong ngày. Đây cũng là phiên thứ 5 liên tiếp chỉ số đi ngang hẹp như vậy và chưa có biểu hiện nào là sẽ “sụp đổ” dưới áp lực bán lớn. Các nhịp hồi lại vẫn xuất hiện khi có dòng tiền bắt đáy vào và đẩy giá lên về cuối ngày.

Hôm nay tuy số giảm giá khá nhiều (225 mã) nhưng số giảm trên 1% chỉ là 64 mã với mức độ tập trung thanh khoản khoảng 20% tổng giá trị khớp của HoSE. Đồng thời chỉ có 15 cổ phiếu trong nhóm này đạt giao dịch quá 10 tỷ đồng. Giao dịch lớn nhất chỉ tập trung vào vài cổ phiếu là DIG, VHM, VRE, VIC, FTS, PNJ, TCH – những mã khớp được trên trăm tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng nhẹ 113,6 tỷ đồng trên HoSE trong đó tập trung vào HPG tới 186,2 tỷ đồng. Ngoài ra có HSG -73,5 tỷ, VHM -52,4 tỷ, VPB -40 tỷ, HDB -38 tỷ, VRE -20,6 tỷ. Bên mua ròng có FPT +139 tỷ, VNM +65,7 tỷ, SSI +48,6 tỷ, MSN +38,3 tỷ, PDR +37 tỷ, NLG +34,8 tỷ.