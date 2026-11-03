Cộng hưởng nguồn lực quốc tế, VEC thổi luồng gió mới vào ngành công nghiệp triển lãm Việt Nam

Nửa đầu năm 2026, Việt Nam thu hút 34,65 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký và đạt 266,52 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. Khi mạng lưới sản xuất, đầu tư và thương mại xuyên biên giới tiếp tục mở rộng, giá trị của một hạ tầng triển lãm như Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) không còn nằm riêng ở quy mô, mà còn ở khả năng hình thành lịch sự kiện, cộng đồng chuyên ngành và các cuộc gặp kinh doanh có chiều sâu.

So với cùng kỳ, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tăng 61% và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 21%, cho thấy nhu cầu giao dịch, tìm nguồn cung và mở rộng thị trường tiếp tục gia tăng.

GIAO THƯƠNG MỞ RỘNG, YÊU CẦU VỚI ĐIỂM ĐẾN TRIỂN LÃM CŨNG THAY ĐỔI

Mỗi dự án sản xuất mới đều kéo theo nhu cầu về thiết bị, vật liệu, công nghệ, logistics và dịch vụ vận hành. Doanh nghiệp muốn tham gia chuỗi cung ứng cũng cần gặp người mua, hiểu tiêu chuẩn và đánh giá đối tác ngay tại thị trường mục tiêu. Sáu tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp cả nước tăng 10,8%; tại Ninh Bình tăng 27,3%, Phú Thọ 25,1%, Thái Nguyên 19,9%, Bắc Ninh 19,5%, Quảng Ninh 15,9%, Hưng Yên 15,2% và Hải Phòng 14,8%. Tệp doanh nghiệp tập trung quanh Hà Nội tạo nền tảng để các nhà tổ chức đưa các triển lãm đã phát triển ở phía Nam ra thị trường phía Bắc, tiếp cận trực tiếp một cộng đồng sản xuất mới.

Trong tháng 10/2026, chuỗi triển lãm tại VEC cho thấy sự dịch chuyển này đã diễn ra ở nhiều nhóm ngành. EXPORUM tổ chức Cafe Show Vietnam lần thứ hai tại Hà Nội; Informa Markets đưa MTA Hanoi, ProPak Hanoi và SemiTronics Vietnam tới VEC; COEX tổ chức VietBaby Hanoi và VietEdu Hanoi. MTA Hanoi đã có kỳ năm 2024, ProPak Hanoi 2026 là lần đầu thương hiệu hiện diện tại miền Bắc, còn Cafe Show Vietnam bước sang năm thứ hai ở Hà Nội sau một thập kỷ phát triển tại TP.HCM.

Triển lãm Cafe Show Vietnam tháng 10/2026 tại Hà Nội thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh: VEC.

NHÀ NƯỚC VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ KIỆN

Cùng với nhu cầu thị trường, sự đồng hành của Nhà nước và cơ quan quản lý cũng tạo điều kiện để các sự kiện được triển khai tại VEC. Triển lãm Thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh quy tụ các bộ, ngành và địa phương; Vietnam Expo 2026 lần đầu tổ chức tại VEC, do Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, với hơn 500 gian hàng của hơn 420 doanh nghiệp, khoảng một nửa là doanh nghiệp nước ngoài đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026), Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hà Nội.

Trong cuộc làm việc về Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027 (GEEC 2027), Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các bộ, ngành nghiên cứu tạo thuận lợi về thị thực và thủ tục thông quan hàng triển lãm theo quy định. Với nhà tổ chức, các tiền lệ này cho thấy khả năng phối hợp với cơ quan quản lý và mạng lưới doanh nghiệp địa phương khi đưa sự kiện về Hà Nội.

QUY MÔ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG QUA NHỮNG SỰ KIỆN ĐÃ DIỄN RA

Trong khuôn khổ VITW 2026, Automation World Vietnam 2026 do COEX tổ chức tại VEC quy tụ 175 doanh nghiệp, 350 gian hàng và hơn 10.000 khách tham quan. Toàn VITW có hơn 2.000 gian hàng trên hơn 70.000 m2, chia thành bảy phân khu. Kết quả này cho nhà tổ chức một tham chiếu cụ thể về sức chứa, lưu lượng khách và khả năng điều phối nhiều hoạt động cùng lúc.

Nếu VITW cho thấy sức chứa, sự kiện của Tập đoàn Công nghiệp nặng Sơn Đông (SDHI) đặt ra một yêu cầu khác: đưa xe tải và máy công trình nguyên chiếc vào nhà triển lãm. Sảnh Chính, Sảnh Trung tâm và Sảnh 1 dành hơn 26.000 m2 cho 145 sản phẩm, giải pháp thuộc 13 thương hiệu; hơn 1.500 khách mời từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Việc tiếp nhận các hạng mục này được tính từ kết cấu sảnh và đường nhập hàng. Nhà triển lãm Kim Quy có 10 sảnh, hơn 90.000 m2 diện tích trong nhà trên khuôn viên khoảng 900.000 m2. Sảnh 1 và Sảnh Trung tâm chịu tải tới 5.000 kg/m2; cửa nhập hàng lớn nhất rộng 10 x 8 m, trần cao tối đa 56 m tại một số vị trí.

Bốn khu ngoài trời bổ sung mặt bằng cho hạng mục cần không gian mở. Các thông số này giúp nhà tổ chức tính vị trí thiết bị trước khi chốt phương án. Theo định hướng phát triển đã công bố, VEC hướng tới trở thành một trong mười trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Xe tải và thiết bị công trình tại sự kiện SDHI ở VEC tháng 7/2026. Ảnh: VEC.

VEC tọa lạc tại Đông Anh, cách sân bay Nội Bài khoảng 15 km, di chuyển khoảng 20 phút bằng ô tô. Cầu Tứ Liên đang được xây dựng, mục tiêu khai thác trước Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027, sẽ tăng kết nối với trung tâm Hà Nội. Tổ hợp có sức chứa bãi xe tới 10.000 chỗ và nằm trong hệ sinh thái Vinhomes Global Gate với dịch vụ di chuyển, lưu trú, thương mại cùng cộng đồng cư dân tại chỗ.

Khả năng tiếp nhận lưu lượng lớn đã được kiểm chứng ở nhiều loại hình sự kiện. Triển lãm Thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025 đón hơn 10 triệu lượt tham quan trong 19 ngày, riêng ngày 13/9 gần 1,3 triệu lượt. Đấu Trường Sấm ngày 8/3/2026 có quy mô khoảng 50.000 khán giả. Hai mốc cho thấy VEC có thể phục vụ cả triển lãm công cộng lưu lượng lớn và sự kiện giải trí đại chúng.

TỪ CUNG CẤP ĐỊA ĐIỂM ĐẾN CÙNG PHÁT TRIỂN SỰ KIỆN

Tháng 9/2026, sau một năm hình thành và phát triển, VEC chính thức trở thành thành viên UFI, Hiệp hội Công nghiệp Triển lãm Toàn cầu, ở hạng mục Đơn vị vận hành địa điểm (Venue Operator). Trong năm nay, VEC tích cực mở rộng hợp tác với Informa Markets, COEX, Camel Events và dmg events, bổ sung thương hiệu triển lãm, cộng đồng doanh nghiệp, nội dung chuyên môn và mạng lưới khách hàng quốc tế.

VEC đồng thời tham gia sớm vào quá trình hình thành sự kiện: Cùng đối tác xác định nhóm ngành, kết nối hiệp hội, xây dựng nội dung hội nghị và tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp. Hạ tầng vật lý nhờ đó được kết nối với mạng lưới người mua, chuyên gia, nhà cung cấp và các nhóm dịch vụ thiết kế, thi công, kỹ thuật, logistics theo yêu cầu từng chương trình.

Toàn cảnh Nhà triển lãm Kim Quy và khu vực tổ chức Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm, nhìn từ trên cao.

VEC sẵn sàng cùng nhà tổ chức trong nước và quốc tế đưa sự kiện đến Hà Nội; liên hệ +84 399 294 268, inquiry@vec.global hoặc vec.global