Công ty chứng khoán đầu tiên báo lãi tăng 50%, "ăn đậm" mảng môi giới

Chứng khoán MB là công ty chứng khoán đầu tiên vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024 với kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan.

Theo đó, trong kỳ, doanh thu hoạt động của MBS ghi nhận 673,6 tỷ đồng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ 139 tỷ đồng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi từ các khoản cho vay phải thu 259 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ môi giới 184 tỷ đồng, đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ 102 tỷ đồng, chi phí tự doanh 4,3 tỷ đồng, chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán 136 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh và thuế, MBS báo lãi sau thuế 182 tỷ đồng, tăng mạnh 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng vượt xa so với ước tính của ban lãnh đạo đưa ra mới đây 30%.

Tại ngày 31/03/2024, tổng tài sản của MBS đạt 16,480 tỷ đồng, mở rộng 8% so với đầu năm. Quy mô cho vay ký quỹ (margin) gần 9,274 tỷ đồng, tăng 9%.

Giá trị tài sản tài chính FVTPL đạt 1,149 tỷ đồng, tăng 2%; trong khi đó, giá trị tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) giảm 7%, còn 1,176 tỷ đồng. Đáng chú ý, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) ghi nhận 2,669 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ, mục cổ phiếu chiếm rất ít chỉ 49,5 tỷ đồng trong khi đó, trái phiếu niêm yết chiếm chủ yếu lên tới 647 tỷ đồng ngoài ra là chứng chỉ quỹ chưa niêm yết 373 tỷ đồng.

Ở bảng cân đối, vốn chủ sở hữu của Công ty ở mức 5.221 tỷ đồng; vốn điều lệ 4.376 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ban lãnh đạo MBS thừa nhận, tồn tại của MBS những năm vừa qua là chưa đẩy mạnh đầu tư cổ phiếu. MBS chưa thực sự mạnh dạn nắm bắt cơ hội đầu tư, do đó, năm nay mục tiêu tối thiểu gấp đôi quy mô đầu tư tự doanh năm 2024, giảm áp lực lớn hiện nay khi doanh thu lợi nhuận phụ thuộc nhiều vào mảng môi giới. MBS là công ty có tỷ trọng doanh thu mảng môi giới khá lớn, tỷ trọng doanh thu mảng tự doanh dưới 20% trong khi các công ty khác trên thị trường tự doanh chiếm 1 nửa.

Ngày 28/3, Công ty CP Chứng khoán MB (mã chứng khoán MBS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tại đại hội, công ty trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu và lãi trước thuế lần lượt ở mức 2.786 tỷ đồng và 930 tỷ đồng, tăng 53% và 30% so với thực hiện năm trước, ROE tối thiểu 13,8%.

Mục tiêu năm 2024 của MBS là tăng thị phần từ 5,3% lên 7%, đây là một thách thức lớn nhưng sẽ tận dụng khai thác đối ta khách hàng đang có của Ngân hàng mẹ MB Bank.

Tại đại hội, MBS cũng lên kế hoạch tăng vốn với phương án phát hành 138 triệu cổ phiếu nâng vốn điều lệ từ 4.376,69 tỷ đồng lên 5.758,2 tỷ đồng.

Tổng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến 1.424 tỷ đồng. Công ty sẽ dùng 50 tỷ đồng để đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin; 450 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành; 594 tỷ đồng để bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Với 330,7 tỷ đồng thu được từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ MBS sẽ bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các hoạt động nghiệp vụ được cấp phép của công ty, bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Trước đó, năm 2023, MBS ghi nhânh lợi nhuận sau thuế đạt 584 tỷ đồng. Quy mô lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử phát triển, tăng 14% so với năm 2022 và bằng 99,5% lợi nhuận sau thuế năm 2021 – là năm có mức lợi nhuận cao nhất của MBS.