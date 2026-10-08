Công viên ven sông và không gian sống của cư dân Palm City

Ngày 8/10, Hướng Việt Properties khởi công công viên và đường chạy bộ ven sông tại Palm City. Gần 3 km bờ sông Giồng Ông Tố tiếp giáp khu đô thị được quy hoạch thành công viên và không gian công cộng, kết nối với tuyến đường chạy bộ dài khoảng 3,5 km cùng các khu vực vận động, thư giãn và sinh hoạt ngoài trời.

Ông Nguyễn Sĩ Toàn, Giám đốc Điều hành Khối Kinh doanh Bất động sản Nhà ở Cao tầng, Hướng Việt Properties. Ảnh: Hướng Việt Properties.

Từ câu chuyện này, ông Nguyễn Sĩ Toàn, Giám đốc Điều hành Khối Kinh doanh Bất động sản Nhà ở Cao tầng, Hướng Việt Properties, chia sẻ về cách doanh nghiệp nhìn nhận cảnh quan ven sông trong một khu đô thị tích hợp.

Gần 3 km bờ sông là một quỹ đất cảnh quan đáng kể. Khi quyết định đưa toàn bộ không gian này vào cấu trúc công cộng của Palm City, Hướng Việt Properties đang giải bài toán gì?

Mặt sông trước hết là một giá trị tự nhiên. Vì vậy, ngay từ quá trình quy hoạch, chúng tôi không bắt đầu từ câu hỏi “có thể làm gì với bờ sông”, mà chúng tôi đi tìm câu trả lời cho “bờ sông có thể làm được những gì trong đời sống hàng ngày của khu đô thị”.

Nếu xem mặt nước đơn thuần là ranh giới của dự án, giá trị của nó sẽ dừng ở cảnh quan. Nhưng nếu xem sông là một phần của cấu trúc đô thị, khi đó, không gian ven sông cần có khả năng kết nối, tạo ra những hoạt động thực tế và trở thành nơi cư dân có thể sử dụng thường xuyên.

Đây cũng là lý do Palm City lựa chọn phát triển công viên và đường chạy bộ ven sông thay vì chỉ tạo một tuyến cảnh quan đơn thuần.

Lễ khởi công công viên và cung đường chạy bộ ven sông. Ảnh: Hướng Việt Properties.

Từ cách tiếp cận đó, Hướng Việt đã tổ chức không gian ven sông như thế nào?

Với chúng tôi, trước hết là khả năng sử dụng lâu dài.

Một không gian có thể rất đẹp khi mới hoàn thành, nếu không có lý do để cư dân dùng mỗi ngày thì giá trị của nó sẽ giảm theo thời gian. Vì vậy, chúng tôi quan tâm đến những cách mà cư dân có thể tiếp cận và sử dụng không gian ven sông trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Việc tổ chức không gian cũng không dừng ở một tuyến chạy bộ hay một mảng xanh, mà cần tính đến sự chuyển tiếp giữa các khu vực, điểm nhìn ra mặt nước, khoảng nghỉ và khả năng kết nối với các phân khu trong Palm City.

Một khu đô thị có nhiều thế hệ cùng sinh sống cũng cần những không gian có thể đáp ứng các nhịp sống khác nhau. Người lớn tuổi có thể đi bộ, vận động nhẹ; người trẻ có thể chạy bộ, tập luyện; trẻ nhỏ cần những khoảng mở để vui chơi và khám phá. Những nhu cầu đó có thể diễn ra trong cùng một hệ thống không gian, để các thành viên trong gia đình có thể sử dụng theo cách riêng.

Palm City lựa chọn phát triển ba cung đường gồm ven sông, hoàng hôn và rừng oxy. Có vẻ đây không chỉ là câu chuyện về đường chạy?

Đúng vậy, nếu chỉ cần một đường chạy, chúng tôi có thể làm một tuyến thẳng và kết thúc ở đó.

Cung đường ven sông dài khoảng 3,5 km khai thác trực tiếp lợi thế mặt nước. Cung đường hoàng hôn dài 2 km tạo một trải nghiệm cảnh quan vào cuối ngày. Còn cung đường rừng oxy dài 1,5 km đưa người sử dụng vào không gian cây xanh nhiều tầng.

Điều chúng tôi quan tâm không phải là có thêm bao nhiêu kilomet đường chạy, mà là làm thế nào để cư dân khi bước ra khỏi không gian ở và sử dụng những khoảng không chung của khu đô thị.

Với Hướng Việt Properties, công viên ven sông giữ vai trò như thế nào trong cấu trúc của một khu đô thị như Palm City?

Chúng tôi không xem công viên ven sông đơn thuần là một hạng mục tiện ích bổ sung cho khu đô thị. Với Palm City, thiên nhiên, đặc biệt là yếu tố mặt nước, là một phần trong cấu trúc không gian đô thị.

Gần 3 km không gian công cộng ven sông là trục hệ thống cảnh quan và những hoạt động của cộng đồng. Công viên không chỉ tạo thêm một khoảng xanh, mà còn mở rộng không gian sống của cư dân ra ngoài nơi ở, tạo nên những điểm kết nối giữa con người với thiên nhiên và giữa cộng đồng với nhau.

Việc tổ chức nhiều lớp cây xanh, mặt nước và không gian mở còn được kỳ vọng cải thiện vi khí hậu. Hướng Việt nhìn yếu tố này như thế nào?

Thiên nhiên trong đô thị không nên chỉ được nhìn từ góc độ cảnh quan. Nó còn liên quan trực tiếp đến chất lượng môi trường sống.

Tại Palm City, việc tổ chức cây xanh theo tầng, kết hợp mặt nước và các khoảng không mở được tính toán để tạo bóng mát, hỗ trợ thông thoáng tự nhiên và hạn chế tích nhiệt trên bề mặt. Đây là những yếu tố có thể cảm nhận được trong đời sống, đồng thời góp phần hình thành một môi trường sống chất lượng.

Palm River là phân khu căn hộ ven sông mới nhất của Palm City. Sự kết nối giữa phân khu này với công viên ven sông được hình dung như thế nào?

Palm River nằm dọc sông Giồng Ông Tố và được phát triển trong tổng thể Palm City, vì vậy sự kết nối với cảnh quan ven sông được đặt trong cùng một cấu trúc không gian.

Từ không gian ở, cư dân có thể kết nối với hệ thống cảnh quan, đường chạy và các không gian công cộng ven sông của toàn khu. Ở chiều ngược lại, cộng đồng cư dân cũng là một phần tạo nên sức sống cho những không gian chung đó.

Palm River có đặc trưng của một phân khu căn hộ ven sông, nhưng trải nghiệm của cư dân không dừng ở ranh giới nơi ở mà tiếp tục mở ra với cảnh quan và hệ tiện ích chung của Palm City. Đây cũng là cách chúng tôi muốn các phân khu kết nối với nhau trong một tổng thể đô thị thống nhất.

Phối cảnh một góc công viên ven sông. Ảnh: Hướng Việt Properties.

Khi phát triển một không gian công cộng như công viên ven sông, Hướng Việt quan tâm đến những yếu tố nào trong quá trình phát triển dự án?

Chúng tôi không chỉ quan tâm đến thời điểm một không gian được hoàn thành, mà còn đến cách không gian đó được sử dụng, duy trì và tiếp tục phù hợp với đời sống cộng đồng theo thời gian. Đó cũng là cách chúng tôi nhìn về vòng đời của một khu đô thị.

Với chúng tôi, phát triển bền vững không chỉ nằm ở việc lựa chọn vật liệu hay gia tăng diện tích cây xanh, mà còn ở khả năng tạo ra những không gian có giá trị sử dụng lâu dài, được cộng đồng tiếp tục sử dụng và gìn giữ.

Giá trị của một không gian đô thị, theo đó, không dừng lại ở thời điểm hoàn thành một hạng mục, mà tiếp tục được tạo dựng trong suốt quá trình khu đô thị vận hành và cộng đồng cư dân sinh sống tại đó.

Công viên và đường chạy bộ ven sông dự kiến hoàn thành vào quý 1/2027. Ông kỳ vọng điều gì khi không gian này đi vào sử dụng?

Tôi không nghĩ thành công của công viên sẽ nằm ở việc có bao nhiêu người đến trong những ngày đầu.

Tôi kỳ vọng nó trở thành một phần tự nhiên trong nhịp sống của Palm City. Có thể là những thói quen được duy trì hoặc những thói quen mới hình thành theo thời gian như một người bắt đầu chạy bộ vào buổi sáng, một gia đình có thêm nơi để đi cùng nhau vào cuối tuần, hay một cư dân chọn đi bộ dọc bờ song thay vì ở nhà như trước đây.

Một khu đô thị đáng sống được hình thành từ những điều rất đời thường. Với Palm City, chúng tôi thật sự mong muốn mặt nước, cây xanh và không gian mở trở thành những giá trị hiện hữu trong đời sống của cư dân, được cảm nhận qua những trải nghiệm và thói quen sống mỗi ngày.