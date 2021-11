Coteccons chính thức khởi công phần thân dự án khu căn hộ cao cấp HT Pearl

Theo thỏa thuận, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons sẽ trở thành tổng thầu thi công toàn bộ kết cấu và hoàn thiện kiến trúc của HT Pearl - dự án do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng nhà HT-PEARL làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Dịch vụ Đất Xanh Đông Nam Bộ làm nhà phát triển, với gói thầu có giá trị lên tới 1.000 tỷ đồng.

Thành lập từ năm 2004, Coteccons là một trong những thương hiệu uy tín bậc nhất trong lĩnh vực nhà thầu xây dựng khi luôn đặt các yếu tố: an toàn, chất lượng, tiến độ và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Năm 2018, Coteccons đứng đầu bảng xếp hạng Top 10 Chủ đầu tư bất động sản - Nhà thầu xây dựng - Công ty vật liệu xây dựng uy tín do Vietnam Report bình chọn. Hợp tác lần này là bước ngoặt đánh đấu mối quan hệ hợp tác của 2 doanh nghiệp, không chỉ riêng tại dự án HT Pearl là còn các dự án khác trong tương lai.

Ông Lê Văn Vũ, Tổng Giám đốc Đất Xanh Đông Nam Bộ chia sẻ, “Tôi hy vọng nhà thầu Coteccons và tất cả đối tác khác sẽ cùng đồng hành để xây dựng và phát triển dự án HT Pearl, một dự án đầy tâm huyết của Chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng nhà HT-PEARL, tạo tiếng vang trên thị trường. Với những nỗ lực cao nhất, chúng ta cùng đồng lòng cho sự thành công của HT Pearl!”

Ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons, cũng cho biết: “Tôi rất vinh hạnh khi có mặt tại đây để tham dự lễ ký kết hợp tác giữa chủ đầu tư HT-Pearl và Coteccons trong việc phát triển và xây dựng dự án Khu căn hộ HT Pearl. Mahatma Gandhi từng nói, sự vĩ đại và tiến bộ đạo đức của một đất nước có thể nhìn thấy qua cách đối xử mà người dân của quốc gia ấy dành cho loài vật”. Vì vậy, HT Pearl sẽ là dự án đi ngược lại với xu hướng đô thị hoá đang hiện nay, đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường, đem đến sự cân bằng sinh thái trong cuộc sống phồn thịnh của cư dân tương lai.

Tọa lại tại trung tâm thành phố Dĩ An, HT Pearl hưởng trọn những giá trị vàng mà vị thế nơi đây đem lại.

HT-Pearl - một dự án tâm huyết của công ty Đầu tư Xây dựng Nhà HT-Pearl, tọa lạc tại nơi giao thoa 3 trung tâm kinh tế sôi động bậc nhất phía Nam, Tp.HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Dự án có quy mô xây dựng hơn 120.000m2 với 2 tòa tháp cao 35 tầng. Sau khi hoàn thiện, dự án hứa hẹn sẽ là viên ngọc toả sáng tại khu bất động sản phía Đông Tp.HCM và trung tâm thành phố Dĩ An, Bình Dương.

Khi chủ trương nối dài tuyến Metro số 3 đến thành phố Dĩ An được Tp.HCM chấp nhận và triển khai, thời gian di chuyển giữa 2 thành phố còn khoảng 15-20 phút. TP Dĩ An cũng thu hút lượng lớn chuyên gia, mở ra tiềm năng về nhu cầu an cư của lao động nước ngoài trong 1-2 năm tới. Trong đó, HT Pearl được đánh giá là lựa chọn nổi bật tại TP.Dĩ An.

TS. Trần Nguyễn Minh Hải, chuyên gia địa ốc ĐH Ngân hàng Tp.HCM, nhận định: “Việc kiến tạo những căn hộ thiết kế cao cấp sẽ góp phần phát triển khu vực. Do đó, HT Pearl đóng góp vào sự phát triển chung của phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An”.

HT Pearl có pháp lý vững vàng, được phép công khai và bán dự án nhà ở hình thành trong tương lai (văn bản được cấp ngày 20/9/2021).

Quyết định 1144/UBND-ĐT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của thành phố Dĩ An triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm 17m lộ giới, điểm đầu giáp quốc lộ 1K, điểm cuối giáp đường Nguyễn Thiện Thuật. Toàn bộ tuyến đường được đầu tư đồng bộ hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh…thúc đẩy kinh tế khu vực tăng tiến.

Tọa lạc trên tuyến đường này, HT Pearl là dự án nổi bật nhất khu vực với tiêu chuẩn Nhật Bản có pháp lý vững vàng, được phép công khai và bán dự án nhà ở hình thành trong tương lai (văn bản được cấp ngày 20/09/2021). Đây hứa hẹn sẽ là cánh cửa rộng mở dẫn lối cho Dĩ An nói riêng và Bình Dương nói chung trở thành thành phố đáng sống trong tương lai.

Tham dự tại buổi lễ, Ông Lê Văn Vũ - Tổng giám đốc Đất Xanh Đông Nam Bộ - đơn vị phân phối độc quyền dự án cho biết: “Đội ngũ truyền thông và phân phối dự án HT-Pearl của Đất Xanh Đông Nam Bộ được tiếp thêm sức mạnh và niềm tự hào khi có sự đồng hành của tổng thầu Coteccons. Dự án HT-Pearl có sự quy tụ của các thương hiệu hàng đầu, từ thiết kế xây dựng, vận hành; tạo nên những tiêu chuẩn cao nhất, là điểm nhấn của dự án”.

Cũng tại buổi lễ, Ông Bolat Duisenov - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Coteccons phát biểu: “Đặc biệt dự án HT-Pearl sẽ là dự án đầu tiên chúng tôi đặt thêm một tiêu chuẩn nữa trong thi công đó là ứng dụng các giải pháp phát triển bền vững, giảm thiểu tác động đến môi trường, xây dựng công trường xanh, thân thiện với hệ sinh thái. Xa hơn giá trị của những công trình xây dựng, việc Coteccons được đồng hành cùng HT-Pearl tạo ra một không gian mang lại sức sống mới như câu nói “Đất lành chim đậu”.

Với dự án HT-Pearl, Coteccons được lựa chọn làm tổng thầu xây dựng kết cấu và hoàn thiện. Dự kiến, công trình sẽ thi công trong 15 tháng và bắt đầu bàn giao vào quý 1/2023.