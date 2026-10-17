Cử tri kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về đất đai, thủ tục hành chính và sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư

Báo cáo trước Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết cử tri và nhân dân kiến nghị tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, giải quyết thủ tục đất đai, đẩy mạnh liên thông dữ liệu và xử lý tình trạng lãng phí trụ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Quang cảnh tại Hội trường. Ảnh: Quochoi.vn

Sáng 17/10, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp.

Theo báo cáo, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận 44 báo cáo với 2.814 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước; đồng thời tiếp nhận 2.805 ý kiến, kiến nghị trên nền tảng Mặt trận số.

CỬ TRI QUAN TÂM ĐẾN HIỆU QUẢ THỰC THI CHÍNH SÁCH

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết cử tri và nhân dân bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, điều hành quyết liệt của Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống nhân dân.

Cử tri đánh giá cao việc Quốc hội khóa XVI khẩn trương sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều đạo luật, nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho phát triển đất nước, nhất là hoàn thiện tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày báo cáo tại Hội trường. Ảnh: Quochoi.vn

Nhân dân ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, giải quyết các dự án tồn đọng nhằm khơi thông nguồn lực phát triển; đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sau hơn một năm vận hành, chính quyền địa phương hai cấp được đánh giá cơ bản hoạt động hiệu quả. Cấp xã, phường đã chủ động triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh. Việc điều chỉnh, nâng mức phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã cũng được cử tri đồng tình.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, cử tri ghi nhận những kết quả về chăm lo người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế; phát triển giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, đầu năm học 2026 - 2027, đã có 107 trường phổ thông nội trú liên cấp được hoàn thành và khai giảng tại các xã biên giới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân còn băn khoăn về nhiều vấn đề tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Trước hết, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường tiếp tục đặt ra những rủi ro đối với chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu hàng hóa, gây áp lực lên doanh nghiệp và đời sống người dân.

Đáng chú ý, việc giải quyết thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương còn chậm do hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, dữ liệu chưa thực sự liên thông.

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, khối lượng công việc gia tăng, tạo áp lực đối với đội ngũ hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Tiến độ chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Cử tri đồng thời lo ngại về tình trạng hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, vi phạm an toàn thực phẩm; ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí và ngập úng tại các đô thị lớn.

Tình trạng lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản, tiếp tục là vấn đề được cử tri quan tâm.

KIẾN NGHỊ THÁO GỠ VƯỚNG MẮC, KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa ra sáu nhóm kiến nghị gửi Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng.

Trọng tâm là tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp; đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng công nghệ, tăng cường kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu, giảm áp lực cho cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự Phiên họp. Ảnh:Quochoi.vn

Mục tiêu là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, bảo đảm chính quyền thực sự gần dân, sát dân, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đối với lĩnh vực đất đai, Đoàn Chủ tịch kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng, địa phương đẩy nhanh việc sắp xếp, chuyển đổi công năng, sử dụng hiệu quả trụ sở làm việc dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, tránh lãng phí tài sản công.

Về môi trường và an toàn xã hội, Đoàn Chủ tịch kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai giải pháp đồng bộ, quyết liệt khắc phục ô nhiễm nguồn nước, không khí và ngập úng tại các thành phố lớn.

Cùng với đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, vi phạm an toàn thực phẩm và gây ô nhiễm môi trường.

Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh phòng ngừa, cảnh báo, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng; chủ động phòng, chống cháy nổ, tai nạn giao thông và đuối nước.

Đặc biệt, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và nhân dân, nhất là những vấn đề đã được phản ánh nhiều lần.

Việc hoàn thiện, kết nối hệ thống dữ liệu tiếp nhận và xử lý kiến nghị cần tiếp tục được đẩy mạnh, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát quá trình giải quyết.

Đoàn Chủ tịch đề nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ quan tâm xem xét, giải quyết các kiến nghị, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước.