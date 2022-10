Cục Đường sắt phản hồi ra sao về đề xuất giữ phố cà phê đường tàu tại Hà Nội?

Cục Đường sắt Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông vận tải để trả lời kiến nghị của các hộ dân phố cà phê đường tàu chắn Trần Phú (Hà Nội).

Theo Cục Đường sắt, đối với khu vực chắn Trần Phú, thời gian qua, đơn vị tổ chức phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và có nhiều văn bản đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý, giải tỏa các vi phạm.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt khu vực này lại tái diễn từ tháng 4/2022.

Từ ngày 14/9 đến nay, chính quyền địa phương tổ chức ngăn chặn, giải tỏa tụ điểm này bằng các biện pháp như cử bảo vệ, dân quân tự vệ, trực chốt ngăn chặn không cho du khách lên đường tàu.

Cùng với đó, tuyên truyền, cắm biển cảnh báo bằng tiếng Anh - Việt để du khách nắm bắt thông tin; nhắc nhở, đôn đốc các hộ dân kinh doanh bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Tuy nhiên, điều đáng nói, trước các biện pháp ngăn chặn, giải tỏa của địa phương, các hộ dân khu vực này gửi đơn kiến nghị cho phép tiếp tục kinh doanh; đồng thời, đề xuất các giải pháp về đảm bảo an toàn.

Cụ thể, các hộ dân đề xuất hàng loạt giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức như: phát tờ rơi hướng dẫn an toàn bằng tiếng Việt, Anh, Pháp… cho người dân, du khách; ký cam kết giữa chính quyền địa phương và các hộ dân về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt; tăng cường truyền thông đến người dân, khách du lịch về nguy cơ mất an toàn; cung cấp thông tin giờ tàu cho người dân...

Phản hồi các kiến nghị này, Cục Đường sắt Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông vận tải có ý kiến với UBND TP. Hà Nội tiếp tục quan tâm chỉ đạo chính quyền các địa phương có đường sắt đi qua kiên quyết xử lý dứt điểm đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Tổ chức thực hiện các biện pháp để ngăn chặn, giải tán các điểm tụ tập đông người quay phim, chụp ảnh, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt. Treo các biển cảnh báo “khu vực nguy hiểm” bằng các ngôn ngữ tại đầu các đường ngang Trần Phú, Nguyễn Thái học, Điện Biên Phủ để cảnh báo, ngăn chặn du khách đi vào các khu vực. Cục Đường sắt.

Trước đó, Cục Đường sắt Việt Nam đã làm việc với các cơ quan liên quan về kiến nghị của tập thể cư dân xóm đường tàu và các quy định pháp luật liên quan trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Hồi đáp các kiến nghị cụ thể, Cục Đường sắt Việt Nam đồng tình với đề nghị chính quyền địa phương chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lập kế hoạch tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông, ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, cung cấp thông tin giờ tàu qua lại khu vực cho người dân.

“Đây là giải pháp thường xuyên, liên tục để đảm bảo an toàn giao thông theo quy định của Luật Đường sắt 2017 và Nghị định số 65/2018/NĐ-CP. Cục sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị Thanh tra đường sắt khu vực tăng cường phối hợp kiểm tra, gắn với tuyên truyền, vận động đôn đốc, nhắc nhở và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.”, Cục Đường sắt khẳng định.

Đối với, Cục Đường sắt Việt Nam không đồng ý với đề xuất tăng cường tín hiệu cảnh báo tàu đến như: đèn tín hiệu dọc tuyến nhà dân cảnh báo sớm bằng chuông, bảng điện tử hiển thị giờ tàu.

"Do địa hình tại đây hạn chế sẽ ảnh hưởng quan sát của lái tàu. Mặt khác hệ thống tín hiệu cảnh báo này gây nhiễu loạn với tín hiệu đường sắt", Cục Đường sắt lý giải.

Với việc giảm tốc độ chạy tàu, đóng chắn sớm để hạn chế khách vào khu vực xóm đường tàu, Cục sẽ chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nghiên cứu, rà soát, chỉ đạo đơn vị trực thuộc xem xét điều chỉnh phù hợp trên nguyên tắc không để ùn tắc giao thông.

Về giải pháp tăng cường nhân sự du lịch chuyên nghiệp và tự vệ phường, Cục Đường sắt đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với Sở Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý giải quyết, trả lời kiến nghị của người dân.