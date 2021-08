Cuộc sống giãn cách đáng mơ ước của cư dân biệt thự khu đô thị Dương Nội

Với mật độ xây dựng chỉ 30%, khu đô thị Dương Nội có hệ thống cây xanh hoàn thiện. Cùng với đó, công viên Thiên Văn học rộng 12ha với tâm là hồ Bách Hợp Thủy rộng 6ha đã và đang mang lại bầu không khí trong lành, thông thoáng cho cư dân, nhất là trong thời điểm giãn cách xã hội được áp dụng.

Chị L. sống tại biệt thự An Vượng Villa cho biết trong khoảng thời gian giãn cách này, gia đình chị không phải trải qua cảm giác bức bối do đóng kín cửa, bật điều hòa, loanh quanh trong bốn bức tường. Nhà chị luôn mở cửa để đón gió tự nhiên. Khu đô thị nhiều cây xanh và mặt nước nên gió vào nhà chị rất mát. Chị L. nhấn mạnh: “Đây là cơ hội để tôi nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc cho ngôi nhà của mình, đặc biệt là khu vườn. Tôi ở trong nhà nhưng vẫn hòa mình vào thiên nhiên nên không cảm thấy bức bối.”

Được biết, biệt thự tại Khu đô thị Dương Nội có mật độ xây dựng rất thấp,chỉ từ 45-50% so với tổng diện tích lô đất. Nếu tổng diện tích của lô biệt thự là 180m2 thì diện tích xây dựng biệt thự chỉ khoảng 83m2, còn lại khoảng 97m2 là diện tích sân vườn.

Với diện tích sân vườn như vậy, các gia đình sử dụng làm nơi thư giãn như khu vườn xinh xắn, đồi vọng cảnh, khu thưởng trà, bếp phụ… Đối với chị L., không gian này chị làm một vườn lan với các chậu lan được được sắp đặt xung quanh, ở giữa là bàn trà, bên trên treo mấy lồng chim. Chị nói: “Những ngày này, được ở nhà, tôi có thời chăm sóc lan, thư thái thưởng trà và nghe tiếng chim hót. Biết rằng ngoài kia dịch bệnh nhiều khó khăn, được hưởng thụ cuộc sống như thế này tôi thấy mình thật hạnh phúc và trân quý từng phút giây.”

Không gian thư giãn lý tưởng tại một biệt thư khu đô thị Dương Nội.

Không chỉ có không gian rộng thoáng bên ngoài, thiết kế bên trong biệt thự tại khu đô thị Dương Nội cũng làm hài lòng khách hàng. Anh Khánh An, cư dân sống tại biệt thự An Phú Shop-villa cho biết lòng biệt thự được chia ra làm 3 phần: Phần tiền sảch, phần trung tâm và phần hậu sảnh. Nếu lô biệt thự có diện tích 180m2 thì diện tích phần trung tâm khoảng từ 12-15m2. Đây là không gian sinh hoạt chung lý tưởng cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là con trẻ trong dịp thực hiện giãn cách. Anh An xây dựng không gian đọc sách tại phần trung tâm của tầng 2. Hai con gái của anh thường xuyên vui chơi, đọc sách ở đây.

Đáng quan tâm hơn, trong khi dịch bệnh căng thẳng, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng khi mua nhu yếu phẩm thiết yếu là một nỗi lo chung. Tại khu đô thị Dương Nội, cư dân tại đây giảm trừ được rủi ro này.



Với đại siêu thị Aeon Mall lớn nhất miền Bắc nằm ngay tại dự án, cư dân vừa yên tâm về chất lượng, số lượng sản phẩm vừa yên tâm về công tác phòng dịch. Chị Hoàng Lan, cư dân tại An Phú Shop-villa chia sẻ: “Aeon Mall Hà Đông đang thực hiện cung ứng đa dạng, đầy đủ các mặt hàng. Đồng thời áp dụng phương thức kiểm soát nguy cơ rất tốt. Đặc biệt, trong thời gian giãn cách cư dân quanh khu vực ít khi đến đây mua sắm cho nên tôi thấy Aeon Mall Hà Đông dường như dành riêng cho cư dân tại khu đô thị Dương Nội. Trong hoàn cảnh khó khăn này mới thấy giá trị to lớn của lợi thế ở ngay cạnh Aeon Mall Hà Đông.”

Có thể thấy, đại dịch covid-19 đã làm con người nhận ra nhiều giá trị. Trong đó việc sở hữu không gian sống tốt là một điều vô cùng quan trọng. Hi vọng, sẽ có nhiều gia đình trải qua thời gian giãn cách đầy ý nghĩa như cư dân tại biệt thự khu đô thị Dương Nội.