Đã có 465 doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận quý 4: Ngân hàng giảm tốc, Xây dựng bật tăng mạnh

Tính đến ngày 22/1/2025, đã có 465 doanh nghiệp niêm yết đại diện 31,5% vốn hóa toàn thị trường công bố chính thức hoặc sơ bộ về kết quả kinh doanh của quý 4/2024, nhưng bức tranh lợi nhuận kém tích cực với gần một nửa số doanh nghiệp này ghi nhận suy giảm so với cùng kỳ, thống kê từ FiinTrade.

Theo đó, nhóm suy giảm về lợi nhuận đáng chú ý là Chứng khoán, Dầu khí, Hóa chất và thực tế này không gây bất ngờ bởi đây là các ngành không được đánh giá cao về triển vọng lợi nhuận trong ngắn hạn.

Nhóm có tăng trưởng lợi nhuận giảm tốc là Ngân hàng. Trong số 9 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh quý 4, BID, STB, TPB ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế giảm tới 23,7% so với cùng ở TCB do suy giảm thu nhập từ phí đối với mảng LC, UPAS LC trong bối cảnh lãi suất USD ở mức cao và thu nhập phí Banca khi TCB chuyển đổi mô hình hợp tác.

Nhóm có lợi nhuận đảo chiều từ suy giảm sang tăng trưởng nổi bật Xây dựng & Vật liệu, dẫn dắt bởi Viglacera (VGC). Xuất phát điểm là doanh nghiệp sản xuất gạch ngói và sành sứ, nhưng tăng trưởng lợi nhuận quý 4 của VGC tăng 1226,5% đến từ mảng kinh doanh khu công nghiệp.

Nhóm có lợi nhuận tăng tốc là Bán lẻ với SAS tăng 156,7% và PET tăng 40,3%. Hiện chưa có đại diện nào trong top 3 doanh nghiệp đầu ngành MWG, FRT và DGW đưa ra ước tính kết quả kinh doanh quý 4, nhưng nhóm này được kỳ vọng sẽ đạt mức tăng trưởng cao trong quý 4 nhờ nền so sánh cùng kỳ ở mức rất thấp và xu hướng hồi phục về cầu tiêu dùng mặc dù với tốc độ tương đối chậm.

Trước đó, Chứng khoán MBS đã đưa ra dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc đạt 25% so với cùng kỳ trong Q4/2024, mức cao nhất kể từ Q2/2022 được hỗ trợ bởi môi trường lãi suất thấp và sản xuất đang trên đà phục hồi.

Theo đó lợi nhuận cả năm 2024 có thể đạt mức tăng 18% so với cùng kỳ so với mức giảm 4% của năm 2023, đánh dấu một giai đoạn phục hồi và tăng trưởng bắt đầu.

Trong đó, lợi nhuận ngành ngân hàng dự báo tăng trưởng 15% so với cùng kỳ và giữ nhịp cho toàn thị trường. Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật gồm Bất động sản (+1005%), hàng không (591%), bán lẻ (+162%) từ nền thấp cùng kỳ. Ngành thép cũng được dự báo lợi nhuận tăng trưởng khá.