Đã có 56 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 4/2024, nhiều nhà băng lãi "khủng"

Tính đến ngày 17/1/2025, đã có 56 doanh nghiệp niêm yết đại diện 18,9% vốn hóa toàn thị trường công bố chính thức và sơ bộ về kết quả kinh doanh của quý 4 cũng như cả năm 2024, theo thống kê từ FiinTrade.

Với Ngân hàng, 6/27 ngân hàng đưa ra ước tính sơ bộ về lợi nhuận, trong đó chỉ có HDB ước lợi nhuận giảm so với cùng kỳ. TPB, STB ghi nhận tăng trưởng cao về lợi nhuận so với cùng kỳ và so với quý 3 liền trước. BID ước tính lợi nhuận quý 4/2024 tăng trưởng ổn định ở mức 15,4% so với cùng kỳ.

Với Chứng khoán, MBS và IVS là 2 công ty đầu tiên công bố báo cáo tài chính Q4/2024, với lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 4% và 40% so với cùng kỳ trong bối cảnh thị trường đi ngang với thanh khoản kém.

Ở nhóm Phi tài chính, các doanh nghiệp đầu ngành Dầu khí (BSR, GAS, PLX, PVD) cùng ghi nhận lợi nhuận giảm sâu trong Q4/2024 do ảnh hưởng bởi diễn biến kém tích cực của giá dầu và nhu cầu tiêu thụ xăng dầu. Với Phân bón, DCM và LAS ước lợi nhuận quý 4 giảm sâu so với cùng kỳ do trong khi BFC ước lợi nhuận sau thuế tăng 91% so với cùng kỳ.

Với ngành Xây dựng & Vật liệu, VGC, CIG và ICG ước lợi nhuận sau thuế quý 4 tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận suy giảm ở EVG, CDC, UDJ, S72.

Trước đó, Chứng khoán MBS đã đưa ra dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc đạt 25% so với cùng kỳ trong Q4/2024, mức cao nhất kể từ Q2/2022 được hỗ trợ bởi môi trường lãi suất thấp và sản xuất đang trên đà phục hồi.

Theo đó lợi nhuận cả năm 2024 có thể đạt mức tăng 18% so với cùng kỳ so với mức giảm 4% của năm 2023, đánh dấu một giai đoạn phục hồi và tăng trưởng bắt đầu.

Trong đó, lợi nhuận ngành ngân hàng dự báo tăng trưởng 15% so với cùng kỳ và giữ nhịp cho toàn thị trường. Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật gồm Bất động sản (+1005%), hàng không (591%), bán lẻ (+162%) từ nền thấp cùng kỳ. Ngành thép cũng được dự báo lợi nhuận tăng trưởng khá.