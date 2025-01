Kết quả kinh doanh năm 2024 không đạt kỳ vọng, BSR điều chỉnh giảm hơn 75% chỉ tiêu lợi nhuận

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã BSR-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.

Cụ thể: theo kế hoạch điều chỉnh, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất giảm còn 248,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế còn 281,9 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.148,2 tỷ đồng được thông qua tại đại hội đồng cổ đông hồi tháng 5/2024 thì kế hoạch lợi nhuận mới của BSR đã giảm hơn 75%.

Được biết, 3.100.499.616 cổ phiếu BSR chính thức lên sàn HOSE từ ngày 17/1/2025 với giá 21.300 đồng/cổ phiếu với giá biên độ dao động trong ngày giao dịch đầu tiên là +-20%.

Bên cạnh đó, BSR chia sẻ rằng công ty có cơ hội gia nhập rổ VN30 khi đáp ứng đủ thời gian niêm yết. Tính đến ngày 31/12/2024, BSR đã đáp ứng tất cả tiêu chí của VN30, bao gồm tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, thanh khoản và giá trị giao dịch. Vốn hóa thị trường của công ty hiện đang xếp thứ 19 trong nhóm VN30.

Mới đây, VCSC đã tham dự sự kiện “Hành Trình Niêm Yết Và Phát Triển Bền Vững" của CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) vào ngày 16/01/2025. Mặc dù KQKD năm 2024 không đạt kỳ vọng do giá dầu giảm trong giai đoạn nửa cuối năm, nhưng VCSC vẫn đánh giá cao các động thái chiến lược của công ty. Các thỏa thuận với GAS nhằm tăng cường lợi nhuận và hiệu quả hoạt động, cùng với kế hoạch tăng vốn cổ phần lên 50 nghìn tỷ đồng (+61%) sẽ hỗ trợ dự án nâng cấp và mở rộng của công ty (dự kiến tăng 15% sản lượng vào năm 2028).

Các thỏa thuận chính ký kết với Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS): Cụ thể:

- Cung cấp nguyên liệu: GAS sẽ cung cấp khí ngưng tụ cho BSR theo hợp đồng dài hạn và hỗ trợ BSR chuyển đổi sản xuất từ 65% RON92 sang mục tiêu 100% RON95 trong tương lai. Sự chuyển đổi này dự kiến sẽ cải thiện lợi nhuận do RON95 có crack spread cao hơn RON92.

- Cung cấp LNG: GAS sẽ cung cấp LNG để thay thế dầu nhiên liệu (FO) tại nhà máy của BSR, qua đó giúp giảm phát thải và chi phí vận hành. Nếu thành công, điều này sẽ giảm thuế phát thải và tăng hiệu quả hoạt động. Quy mô và chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được công bố.

Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2024, thấp hơn kỳ vọng, chỉ hoàn thành 26% dự báo lợi nhuận trước thuế của VCSC: Cụ thể:

BSR đã công bố KQKD sơ bộ năm 2024 với doanh thu đạt 125 nghìn tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt 369 tỷ đồng, giảm 96% so với cùng kỳ năm trước. VCSC ước tính lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 337 tỷ đồng, giảm 96% so với cùng kỳ). Nguyên nhân của các mức giảm so với cùng kỳ năm trước ở trên chủ yếu là do mức giảm 12% so với cùng kỳ của sản lượng thương phẩm do đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ 5 diễn ra trong giai đoạn nửa đầu năm 2024, cùng với việc crack spread trung bình của xăng/dầu/nhiên liệu phản lực lần lượt giảm 11%/31%/29% so với cùng kỳ.

Dựa theo KQKD sơ bộ năm 2024, VCSC ước tính doanh thu quý 4/2024 là 38 nghìn tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ và lỗ ròng sẽ ở mức 378 tỷ đồng (trái với mức lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS báo cáo là 2,3 nghìn tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2023.

Kế hoạch năm 2025: BSR đặt mục tiêu cho lợi nhuận trước thuế năm 2025 sẽ đạt 837 tỷ đồng (tăng 2,5 lần so với cùng kỳ), tương đương 14% dự báo cả năm của VCSC. VCSC cho rằng sự thận trọng của ban lãnh đạo xuất phát từ đặc tính biến động của ngành lọc dầu. Trong lợi nhuận sau thuế thực tế của BSR thường cao hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế thực tế các năm 2021/2022/2023 đều cao hơn lần lượt 7,7 lần/10,5 lần/5,2 lần so với kế hoạch ban đầu.

Kế hoạch tăng vốn cổ phần: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã phê duyệt kế hoạch tăng vốn cổ phần của BSR lên 50 nghìn tỷ đồng (+61% so với cùng kỳ). BSR dự kiến sẽ thực hiện kế hoạch này vào năm 2025 để đáp ứng nhu cầu vốn lớn của công ty. VCSC lưu ý rằng PVN vẫn tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu tại BSR ở mức 92%.

Kế hoạch nâng cấp và mở rộng:

- Vốn đầu tư XDCB: 1,5 tỷ USD, được tài trợ theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên nợ là 60:40, phù hợp với kỳ vọng của VCSC.

Tiến độ: Tháng 5/2025: Hoàn thành thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và hợp đồng sử dụng giấp phép và tháng 12/2025: Ký kết hợp đồng EPC. Năm 2028: Bắt đầu vận hành thương mại.

Công suất dự kiến tăng lên mức 171.000 thùng/ngày (+15,5%), phù hợp với kỳ vọng của VCSC.