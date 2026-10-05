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Đà Nẵng bứt phá tăng trưởng kinh tế quý 3 GRDP tăng 11,83%

N Ngô Anh Văn

Kinh tế Đà Nẵng đã có một bước nhảy vọt ấn tượng trong quý 3 năm 2026, với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11,83% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả của những nỗ lực không ngừng trong việc cải thiện môi trường đầu tư và tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược...

Các dự án có tổng mức đầu tư lớn được khẩn trương xây dựng bên bờ sông Hàn đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn
Các dự án có tổng mức đầu tư lớn được khẩn trương xây dựng bên bờ sông Hàn đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo báo cáo của Thống kê thành phố Đà Nẵng, GRDP của thành phố đã tăng trưởng đều đặn qua từng quý trong năm 2026. Cụ thể, quý 1 tăng 9,31%, quý 2 tăng 9,66% và quý 3 tăng trưởng bứt phá đạt 11,83%. Tính chung 9 tháng đầu năm, GRDP tăng 10,31%, đưa Đà Nẵng đứng thứ 9 trong 34 tỉnh/thành cả nước và thứ ba trong số các thành phố trực thuộc Trung ương.

Đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng này là khu vực dịch vụ, chiếm hơn một nửa mức tăng GRDP của thành phố, với mức tăng 12,39% trong quý 3 và 10,55% trong 9 tháng. Các ngành dịch vụ như lưu trú, ăn uống, vận tải và bán lẻ đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, lần lượt là 14,52%, 13,75% và 12,08%.

Sản xuất đèn lồng- mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống của Hội An, được khách du lịch quốc tế ưa chuộng, góp phần tăng thu nhập ổn định đời sống nhân dân. Ảnh Ngô Anh Văn
Sản xuất đèn lồng- mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống của Hội An, được khách du lịch quốc tế ưa chuộng, góp phần tăng thu nhập ổn định đời sống nhân dân. Ảnh Ngô Anh Văn

Du lịch cũng là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Đà Nẵng. Các cơ sở lưu trú đã phục vụ khoảng 15,862 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đạt hơn 7,732 triệu lượt, tăng 28,7%, trong khi khách trong nước đạt gần 8,130 triệu lượt, tăng 24,3%. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành đạt 56.973 tỷ đồng, tăng 25,42%.

Khu vực công nghiệp và xây dựng cũng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng. Trong quý 3, khu vực này tăng 12,77%, với ngành xây dựng tăng 22,26%, gắn liền với việc đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án lớn. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 88.012 tỷ đồng, tăng 42,3%, trong đó khu vực ngoài nhà nước chiếm 70,1% tổng vốn đầu tư.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược. Ông kêu gọi mỗi người dân và doanh nghiệp phát huy tinh thần đồng hành, chia sẻ, chung sức cùng thành phố xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.

Với những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, Đà Nẵng đang có nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy đầu tư. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 11%, tạo đà cho những năm tiếp theo với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Kết quả này không chỉ khẳng định vị thế của Đà Nẵng trong khu vực mà còn là minh chứng cho sự thành công của các chính sách cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. Đây là động lực để thành phố tiếp tục phát triển bền vững và đạt được những thành tựu kinh tế ấn tượng trong tương lai.

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