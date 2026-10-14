Đà Nẵng đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026

Theo Sở Tài chính TP. Đà Nẵng, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 17.191 tỷ đồng và Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng giao (cao hơn) là hơn 18.465 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 9/2026, thành phố đã giải ngân được hơn 13.265 tỷ đồng, đạt 77,16% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao và 71,84% kế hoạch vốn do Hội đồng nhân dân thành phố giao. Trong đó, giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt hơn 8.936 tỷ đồng, chiếm 67,4% tổng giá trị giải ngân, và giá trị tạm ứng đạt hơn 4.328 tỷ đồng, chiếm 32,6%.
Để đạt được mục tiêu giải ngân 100% vào ngày 31/01/2027 theo quy định, TP. Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.
Các dự án lớn như Bến container cảng Liên Chiểu, nhà ga hàng hóa và nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân, dự án Ba Na Complex, Danang Downtown và Trung tâm thương mại Aeon Mall Đà Nẵng Hòa Xuân… đang được thành phố đôn đốc, thúc đẩy triển khai nhanh chóng.
Trong những tháng cuối năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu cụ thể về giải ngân vốn đầu tư công là: đạt 88% vào cuối tháng 10, đạt 93% vào cuối tháng 11 và đạt 98% vào cuối tháng 12/2026. Để đạt được các mục tiêu này, lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án, nhất là những vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, xây dựng, cung ứng vật liệu và giải phóng mặt bằng.
Ngoài ra, Đà Nẵng cũng chú trọng đến việc phát triển các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại và nông nghiệp. Các sở, ngành đang hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn về đơn hàng, nguyên liệu, thủ tục đầu tư và mặt bằng sản xuất.
Cùng với đó, thành phố cũng đẩy mạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại điện tử và mở rộng thị trường, tăng sức tiêu dùng, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh dịch vụ.
Với những nỗ lực đồng bộ và quyết tâm cao độ, Đà Nẵng đang hướng tới việc hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, qua đó tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện hạ tầng và tạo nền tảng cho phát triển trong năm 2027. Thành phố không chỉ tập trung vào các dự án hiện tại mà còn chuẩn bị sẵn sàng cho các dự án mới, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và toàn diện trong tương lai.
Với gần 7.300 doanh nghiệp đang hoạt động, thành phố Huế đang đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ tiếp cận nguồn lực và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Qua đó, địa phương hướng tới xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Huế mới đạt 51,3% kế hoạch được giao. Thành phố đang tập trung rà soát từng dự án, xác định rõ trách nhiệm xử lý vướng mắc, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho những công trình có khả năng hoàn thành và giải ngân.
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