Đà Nẵng đổi mới chiến lược tiếp nhận viện trợ, hướng tới dự án kinh tế xanh, phát triển bền vững
NNgô Anh Văn
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Đà Nẵng đang ưu tiên định hướng nguồn viện trợ vào các dự án kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời tăng cường tiếp nhận công nghệ xanh và đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Sáng ngày 22/10,
tại Đà Nẵng, hội thảo quốc tế với chủ đề “Công tác phi chính phủ nước ngoài
trong bối cảnh mới hướng đến nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển
bền vững – Xu thế tất yếu toàn cầu” đã diễn ra, đánh dấu một bước ngoặt quan
trọng trong chiến lược vận động viện trợ của thành phố.
Hội thảo do Liên
hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban Điều phối viện trợ
nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổ chức Catalyste+
(Canada) tổ chức.
Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện lãnh đạo Liên hiệp
các tổ chức hữu nghị Việt Nam, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các cơ quan ngoại
giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài cùng các chuyên gia
trong nước và quốc tế.
Phát biểu tại hội
thảo, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, khẳng định vai trò của các tổ chức phi chính
phủ nước ngoài trong việc mang đến nguồn lực tài chính hỗ trợ các lĩnh vực an
sinh xã hội, y tế và giáo dục.
"Đà Nẵng đang ưu tiên định hướng nguồn viện trợ vào các dự án kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời tăng cường tiếp nhận công nghệ xanh và đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, doanh nghiệp nhỏ và vừa", ông Vĩnh cho biết. Bên cạnh đó, Thành phố cũng chú trọng hướng dẫn người dân các kỹ năng vận hành mô hình kinh tế xanh, nhằm tạo ra một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mạnh mẽ.
Đà Nẵng đang ưu tiên định hướng nguồn viện trợ vào các dự án kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời tăng cường tiếp nhận công nghệ xanh và đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thành phố cũng chú trọng hướng dẫn người dân các kỹ năng vận hành mô hình kinh tế xanh, nhằm tạo ra một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mạnh mẽ.
Thành phố cũng chú trọng hướng dẫn người dân các kỹ năng vận hành mô hình kinh tế xanh, nhằm tạo ra một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mạnh mẽ.
Tại
hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án về an sinh xã
hội, bảo tồn đa dạng sinh học, chuyển đổi xanh và thích ứng biến đổi khí hậu.
Ông
Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gắn kết thế mạnh của từng tổ chức với nhu cầu phát
triển cụ thể của địa phương, đồng thời chú trọng tính bền vững của các dự án
sau khi nguồn tài trợ kết thúc.
Ông Hùng cũng đề xuất thành phố Đà Nẵng chủ
động xác định nhu cầu, xây dựng các chương trình ưu tiên ngay từ giai đoạn hình
thành ý tưởng, tạo điều kiện để các tổ chức quốc tế tham gia thiết kế, thử
nghiệm những mô hình mới về kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu, sinh
kế xanh và khởi nghiệp khí hậu.
Trong
bối cảnh xu thế toàn cầu đang hướng tới phát triển bền vững, Đà Nẵng không chỉ dừng
lại ở việc tiếp nhận viện trợ mà còn chủ động hợp tác với các tổ chức phi chính
phủ nước ngoài để tiếp cận các công nghệ xanh tiên tiến và các mô hình kinh tế
tuần hoàn đã thành công trên thế giới.
Thành phố yêu cầu các sở, ngành,
địa phương tiếp tục cải cách hành chính, rút ngắn quy trình thẩm định, phê
duyệt và triển khai viện trợ, bảo đảm minh bạch, đúng quy định và phát huy hiệu
quả thực chất tại cộng đồng.
Qua hội thảo, Đà Nẵng khẳng định quyết tâm xây dựng một hệ sinh thái đổi
mới sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ, với sự đồng hành của các tổ chức phi chính
phủ nước ngoài và bạn bè quốc tế. Đây là bước đi chiến lược nhằm đưa Đà Nẵng
trở thành một trong những thành phố tiên phong trong phát triển kinh tế xanh và
bền vững tại Việt Nam.
Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đã ký kết các bản ghi nhớ hợp tác với Tạp chí Thời đại và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, mở rộng cơ hội phối hợp trong nhiều lĩnh vực.
Trước đó, qua hai đợt hợp tác, thành phố đã ký kết với 9 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, với tổng số tiền cam kết tài trợ 132,5 tỷ đồng. Các chương trình, dự án này đang được triển khai và giải ngân đúng tiến độ, tạo nền tảng để Đà Nẵng tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển xanh và bền vững.
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