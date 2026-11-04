Đà Nẵng mở rộng kết nối hàng không và du lịch

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh: Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian và tiềm năng được mở rộng, đồng thời được Bộ Chính trị xác định là một trong ba cực tăng trưởng du lịch của Việt Nam đến năm 2030 theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026.
Định hướng này đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực kết nối, sức cạnh tranh và chất lượng điểm đến. Trong đó, hàng không giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ kết nối du khách mà còn mở rộng cơ hội giao thương, đầu tư và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra thế giới.
Bà Thi mong muốn Vietjet tiếp tục phát huy thế mạnh, nghiên cứu mở rộng mạng lưới đường bay đến Đà Nẵng, nhất là từ các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Úc và các thị trường quốc tế khác. Qua đó góp phần đa dạng hóa nguồn khách, thúc đẩy tăng trưởng du lịch và nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.
Được biết, trong giai đoạn 2022 – 2026, Đà Nẵng và Vietjet đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp trong phát triển đường bay và xúc tiến quảng bá du lịch. Vietjet đã tích cực khai thác và mở rộng mạng lưới kết nối đến Đà Nẵng, đặc biệt là các đường bay thẳng kết nối với Ấn Độ, Nga và một số thị trường thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS). Những hoạt động này đã góp phần đa dạng hóa nguồn khách và hỗ trợ ngành du lịch thành phố Đà Nẵng phục hồi, tăng trưởng.
Theo kế hoạch, từ ngày 20/12/2026, Vietjet sẽ khai thác thêm các đường bay Đà Nẵng – Osaka (Nhật Bản) và Đà Nẵng – Jakarta (Indonesia), tiếp tục mở rộng mạng lưới kết nối của thành phố với các thị trường quốc tế. Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá phù hợp.
Biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 – 2030 nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp trên các lĩnh vực trọng tâm như xúc tiến, quảng bá hình ảnh và điểm đến Đà Nẵng, nghiên cứu phát triển thị trường, mở mới và nâng cao hiệu quả khai thác các đường bay. Đặc biệt, hai bên dự kiến quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng trên thân tàu bay Vietjet và khai thác hệ sinh thái truyền thông của hãng để giới thiệu hình ảnh, sản phẩm, trải nghiệm du lịch thành phố đến hành khách trong nước và quốc tế.
Việc mở mới hoặc nâng cao hiệu quả khai thác các đường bay sẽ được gắn với chương trình xúc tiến tại thị trường nguồn, hoạt động giới thiệu sản phẩm và kết nối doanh nghiệp. Qua đó, tăng cường liên kết giữa hãng hàng không với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các đơn vị cung ứng dịch vụ.
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