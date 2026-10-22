Đà Nẵng nghiên cứu phát triển hơn 2.000 ha đô thị lấn biển

Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Chính phủ phê duyệt đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển các khu đô thị lấn biển đa chức năng, kết hợp nhà ở, du lịch, thương mại và dịch vụ chất lượng cao, nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố...

Sông Hàn nằm giữa lòng thành phố-một trong những điểm nhấn của Quy hoạch TP. Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 - Ảnh Ngô Anh Văn

Ngày 21/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Quyết định số 2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2050, với tầm nhìn đến năm 2075. Theo quyết định, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính TP Đà Nẵng, đặc khu Hoàng Sa và phần không gian biển thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Đà Nẵng có diện tích tự nhiên khoảng 11.870,34 km2, với thời hạn quy hoạch ngắn hạn đến năm 2040, dài hạn đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2075.

Một trong những điểm nổi bật của quy hoạch là việc phát triển các khu đô thị lấn biển tại vịnh Đà Nẵng với diện tích khoảng 1.500 ha, khu vực cảng Liên Chiểu 450 ha, phía Nam bán đảo Sơn Trà 100 ha và một số vị trí tiềm năng khác ở phía Nam thành phố. Các khu đô thị này dự kiến sẽ phục vụ khoảng 400.000 cư dân vào năm 2050, đồng thời bố trí các công trình công cộng, công viên, không gian mở và tiện ích phục vụ cộng đồng. Việc phát triển phải bảo đảm người dân được tiếp cận biển liên tục, không gian kiến trúc hài hòa với cảnh quan tự nhiên và hệ sinh thái biển.

Đến năm 2050, Đà Nẵng phấn đấu trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, an toàn và đáng sống, có sức hấp dẫn và vị thế quốc tế. Thành phố sẽ là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, trung tâm cấp quốc gia và khu vực về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại, tài chính, thương mại tự do, khoa học, công nghệ chuyển đổi số, kinh tế số, dữ liệu, du lịch - di sản, văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo và y tế chất lượng cao.

Về quy mô phát triển, dân số toàn thành phố đến năm 2040 khoảng 5,5 triệu người, trong đó dân số thường trú khoảng 4,7 triệu người; đến năm 2050 trên 6,5 triệu người, trong đó dân số thường trú khoảng 5,4 triệu người. Dân số trong độ tuổi lao động dự kiến chiếm khoảng 55-60% dân số thường trú vào năm 2040, tương đương khoảng 2,58-2,82 triệu người; đến năm 2050, chiếm khoảng 60-65%, tương đương khoảng 3,24-3,51 triệu người.

Khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng bằng đường biển qua cảng Tiên Sa - Ảnh: Ngô Anh Văn

Lượng khách du lịch lưu trú dự kiến đạt khoảng 105-110 triệu lượt vào năm 2040 và 130-135 triệu lượt vào năm 2050. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch đô thị và nông thôn, tiêu chuẩn chuyên ngành hiện hành, phù hợp với đặc điểm từng khu vực đô thị, nông thôn, miền núi, hải đảo, khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD), khu vực lấn biển và các khu vực có tính chất đặc thù.

Quy hoạch tổ chức không gian phát triển theo mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp, với cấu trúc “3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”. Ba vùng phát triển gồm: vùng ven biển phía Đông, vùng trung du, miền núi phía Tây và vùng biển phía Đông, quần đảo Hoàng Sa và các hải đảo khác. Ba cực phát triển gồm cực phía Bắc, cực phía Nam và cực liên kết Nam Hội An. Hai trục liên kết Bắc - Nam gồm trục phía Đông và trục phía Tây. Bốn hành lang Đông - Tây được hình thành trên cơ sở các tuyến giao thông quan trọng.

Đến năm 2075, Đà Nẵng được định hướng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu, thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á, từng bước đáp ứng các tiêu chí của đô thị đặc biệt. Quy hoạch này không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới cho Đà Nẵng mà còn góp phần nâng cao vị thế của thành phố trên bản đồ quốc tế.