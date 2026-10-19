Đà Nẵng thực hiện chính sách miễn, giảm tiền thuê nhà để khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quy định mới về chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền thuê nhà đối với một số đối tượng ưu tiên khi thuê nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở. Chính sách này không chỉ nhằm giải quyết tình trạng tài sản công dôi dư mà còn hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Khu nhà-đất là trụ sở UBND quận Hải Châu cũ có diện tích hơn 5.800m2 đang được thông báo cho thuê ngắn hạn. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo Quyết định số 149/2026/QĐ-UBND ngày 15/10/2026, Đà Nẵng sẽ miễn tiền thuê nhà cho các tổ chức hội được giao nhiệm vụ và giảm 50% tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà cho một số cơ sở xã hội hóa, hợp tác xã và doanh nghiệp đủ điều kiện.

Các đối tượng được hưởng chính sách bao gồm tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuê nhà làm trụ sở làm việc trong trường hợp chưa có trụ sở; cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Đối với các tổ chức hội, chính sách ưu đãi cho phép miễn tiền thuê nhà trong toàn bộ thời hạn thuê.

Các cơ sở thực hiện xã hội hóa sẽ được giảm tiền thuê nhà tương ứng với số tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà. Hợp tác xã và các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí theo quy định sẽ được giảm 50% tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà trong toàn bộ thời gian thuê.

Chính sách này không chỉ nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thiếu nhà đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn là một phần trong nỗ lực của Đà Nẵng nhằm khắc phục tình trạng nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính còn bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả.

Theo thống kê, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính và triển khai chính quyền địa phương hai cấp, Đà Nẵng có 828 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong đó, 247 cơ sở đã được chuyển đổi công năng phục vụ nhà ở công vụ, lĩnh vực y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng.

Đối với 581 cơ sở còn lại, UBND thành phố đã giao cho các trung tâm quản lý và khai thác nhà, phát triển quỹ đất thành phố và UBND các xã, phường tiếp nhận, xử lý theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ thành phố giao, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương tiến hành rà soát và vừa ban hành Thông báo số 443/TB-TTPTQĐ ngày 15/10/2026 công bố phương án cho thuê ngắn hạn 433 cơ sở nhà, đất dôi dư do thành phố giao Trung tâm quản lý.

Đáng chú ý, tại Quyết định số 149/2026/QĐ-UBND, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc thực hiện chính sách phải đảm bảo đúng đối tượng, công bằng, công khai, minh bạch và hiệu quả. Trường hợp bên thuê không còn đáp ứng điều kiện thụ hưởng, việc miễn, giảm tiền thuê nhà sẽ chấm dứt kể từ thời điểm không còn đủ điều kiện.

Chính sách ưu đãi này không chỉ giúp giảm bớt khó khăn cho các tổ chức, cá nhân mà còn góp phần vào việc khai thác hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí nguồn lực. Đây là một bước đi quan trọng trong việc thực hiện Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 07/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm xử lý dứt điểm việc đưa tài sản công dôi dư vào khai thác.