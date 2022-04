Đa năng và khác biệt, căn hộ thương mại Elitez by Astral City lọt “tầm ngắm” của giới đầu tư

Vốn là tâm điểm đầu tư nổi trội trong những năm gần đây, Bình Dương tiếp tục thu hút dòng vốn đổ vào bất động sản với dòng căn hộ thương mại đa năng vừa được ra mắt tại phức hợp Astral City lớn nhất tỉnh.

"MỎ VÀNG" ĐẦY TIỀM NĂNG

Trong nửa đầu năm 2021, tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), căn hộ 1 phòng ngủ dưới 66m2 tăng giá 5% so với 1 năm trước đó. Trong cùng khoảng thời gian, căn hộ kết hợp nhà ở và thương mại lại tăng đến 8%. Đây là loại hình căn hộ thương mại đa năng phát triển mạnh ở các đô thị lớn và do có nguồn cung không nhiều (chỉ khoảng 5 - 10% tổng số căn hộ trong tòa nhà) nên luôn được lấp đầy nhanh chóng.

Tại Việt Nam, sau Hà Nội và Tp.HCM, “thủ phủ công nghiệp” Bình Dương bắt đầu xuất hiện dòng căn hộ này ở thành phố Thuận An để đón đầu nhu cầu văn phòng cho thuê sẽ tăng cao. Trước Bình Dương, loại hình này đã “gây bão” thị trường Tp.HCM trong giai đoạn 2016 - 2018, thu hút nhiều người thuê, mua và đầu tư với tỷ lệ hấp thụ lên đến 98%, theo CBRE Việt Nam. Tuy nhiên, từ đầu năm 2019 đến nay, nguồn cung khan hiếm dù nhu cầu của thị trường vẫn rất lớn.

Căn hộ thương mại đa năng có thể linh hoạt chuyển đổi mục đích sử dụng để ở, cho thuê lưu trú, làm văn phòng, kinh doanh online,… rất thuận tiện.

Với diện tích hợp lý, có thể kinh doanh, làm văn phòng và lưu trú dài ngày, loại hình này “chiều lòng” nhiều đối tượng như doanh nghiệp nhỏ, Gen Z khởi nghiệp, người độc thân, vợ chồng trẻ,... Khi xuất hiện tại thành phố Thuận An, đối tượng được mở rộng thêm lực lượng chuyên gia nước ngoài đến công tác ở các khu công nghiệp lớn (khoảng 50.000 người) và những chủ doanh nghiệp muốn đặt văn phòng, tìm kiếm thị phần, cơ hội kinh doanh ở trung tâm kinh tế Bình Dương.

PHỨC HỢP ASTRAL CITY TIÊN PHONG KHAI PHÁ

Nhanh chóng nắm bắt xu hướng của thị trường, Phát Đạt - Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam - vừa cho ra mắt căn hộ thương mại đa năng Elitez by Astral City tại phức hợp quy mô bậc nhất Bình Dương 3,7ha. Sản phẩm có diện tích phổ biến khoảng 28 - 40m2, được thiết kế tinh giản và thông minh nhằm tối ưu hóa diện tích và công năng sử dụng.

Phức hợp lớn nhất Bình Dương Astral City đang ra mắt căn hộ thương mại đa năng Elitez by Astral City với mức giá chỉ từ 1,2 tỷ đồng/căn.

Sở hữu vị trí cực kỳ chiến lược, Elitez by Astral City nằm lân cận các tiện ích quốc tế trên QL13 như Aeon Mall, Lotte Mart, bệnh viện Hạnh Phúc, Columbia Asia, Becamex, sân golf Sông Bé, trường MMI,… và nhiều khu công nghiệp VSIP 1, Việt Hương, Đồng An. Được biết, đoạn QL13 từ Lái Thiêu đến đường Nguyễn Văn Tiết đã được quy hoạch thành đại lộ tài chính, thương mại, dịch vụ lớn nhất tỉnh. Từ đây cũng nhanh chóng di chuyển đến thành phố Thủ Đức chỉ trong 15 phút. Là tâm điểm giữa 4 thành phố lớn, Elitez by Astral City dễ dàng thu hút khách thuê, mua lẫn đầu tư dài hạn, trung hạn.

Không chỉ nổi bật bởi tọa độ đắc địa, Elitez by Astral City còn khẳng định đẳng cấp riêng với chuỗi tiện ích vượt trội ngay trong tầm tay. Nằm ở tầng 3 - 5 phức hợp Astral City, bên dưới khối căn hộ thương mại đa năng là 3.000m2 trung tâm thương mại, rạp chiếu phim cùng tuyến phố shopping - ẩm thực - giải trí kết hợp suối nhiệt đới dài 300m, 2 công viên trung tâm cùng tổ hợp vui chơi trẻ em gần 2.000m2. Đặc biệt hơn nữa, ở tầng 20 mỗi tòa tháp là các “resort trên không” với 20 tiện ích riêng biệt, không trùng lặp như hồ bơi vô cực, sky bar, sky BBQ, vườn thiền, vườn yoga,… mang đến không gian trải nghiệm đầy khác biệt.

Sự cộng hưởng giữa chuỗi tiện ích quốc tế ngoại khu trên QL13 và hệ thống tiện ích cao cấp nội khu Astral City là ưu điểm gần như độc tôn cho Elitez by Astral City trên thị trường. Đồng thời, dưới sự tư vấn và bảo chứng của thương hiệu hàng đầu thế giới - CBRE, khối căn hộ thương mại đa năng còn được thiết kế lối vào riêng, thang máy riêng, sảnh lễ tân, khu thông tin công ty, hạ tầng viễn thông lắp đặt sẵn,… Ngoài ra, dịch vụ quản lý - vận hành chuyên nghiệp cùng hệ thống kiểm soát an ninh, vệ sinh 24/24 sẽ là “cánh tay phải” đắc lực cho các nhà đầu tư chọn đồng hành cùng Elitez by Astral City.

Sảnh đón sang trọng, dịch vụ chuyên nghiệp giúp nâng cao vị thế cho doanh nghiệp và khách thuê tại Elitez by Astral City.

Hiện tại, Elitez by Astral City đang được DKRA Vietnam - Tổng đại lý tiếp thị và phân phối giới thiệu ra thị trường với mức giá chỉ từ 1,2 tỷ đồng/căn, thanh toán 30% đến khi nhận nhà. Đồng thời, ngân hàng sẽ hỗ trợ 70% giá trị trong 25 năm, ân hạn gốc và tài trợ lãi 24 tháng. Dễ sở hữu, dễ khai thác, vốn ban đầu thấp, dòng tiền nhẹ nhàng, sinh lợi khả quan - đây là những ưu thế khiến căn hộ thương mại đa năng được đón nhận tích cực trên thị trường.