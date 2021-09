“Đại chiến” ở VIC, VN-Index vẫn bị đánh sập cuối phiên

Thị trường chiều nay diễn biến rất bất ngờ. Đầu tiên là một nhịp tăng đầy khí thế đưa VN-Index quay lại đỉnh cao cũ phiên sáng. Nối tiếp là một nhịp trượt dài, thậm chí đưa chỉ số tụt xuống dưới tham chiếu. “Bóng dáng” của VIC đều xuất hiện trong biến động này...

Cổ phiếu gây bất ngờ nhất phiên chiều là VIC. Cuối phiên sáng VIC đang giảm 0,69% so với tham chiếu. Chỉ 15 phút bước vào phiên chiều, lực cầu đột ngột dâng cao đẩy VIC tăng vùn vụt lên cao nhất 88.900 đồng, tăng 2,42%.

Chính nhịp tăng này của VIC đã tạo sóng cho cả VN-Index lẫn VN30-Index. Chỉ số chính đạt đỉnh lúc 1h40 và VIC đạt đỉnh lúc 1h41. VN30-Index cũng đạt đỉnh cùng thời gian. VN-Index còn vượt qua cả đỉnh cao nhất phiên sáng, tăng 0,98% so với tham chiếu.

Tuy nhiên từ đỉnh cao này VIC xuất hiện lực bán lớn, chủ yếu là từ tài khoản nước ngoài. Giá lao dốc liên tục về sát tham chiếu và đợt ATC lại bị xả thêm, giá đóng cửa giảm 0,12%. Mặc dù VIC như vậy vẫn có giá cao hơn phiên sáng, nhưng biến động dữ dội chiều nay cho thấy vẫn đang có khối lượng cổ phiếu lớn đang chực xả ở mã này.

Thanh khoản của VIC buổi chiều đạt gần 2,2 triệu cổ tương đương 189,4 tỷ đồng, còn cao hơn phiên sáng. Riêng khối ngoại chiều nay xả thêm gần 107 tỷ đồng tại VIC, chiếm hơn 56% quy mô giao dịch. Cả phiên VIC bị bán ròng 163,5 tỷ đồng.

Như vậy kể từ sau phiên xả đột biến 15,1 triệu cổ ngày 16/9 vừa qua, VIC đã trượt giảm thêm hai phiên, xuất hiện lực cầu bắt đáy và vẫn chưa thành công. Khối lượng bắt đáy sẽ tiếp tục được kiểm tra vì ngày mai là phiên T+3 của 15,1 triệu cổ về tài khoản, mức lỗ tính đến hôm nay là -1,25%.

Ngoài VIC, phiên chiều cũng có một số cổ phiếu biến động khá mạnh. GAS tụt giảm mạnh hơn suốt cả buổi. Chốt phiên sáng mã này giảm 1,74% và đóng cửa giảm 3,37%. HPG cũng rơi sâu hơn, đóng cửa giảm 0,97%. GVR từ mức giảm 0,26% cuối phiên sáng thành giảm 2,98% lúc đóng cửa. MSN đang tăng 0,41% thành giảm 2,05%...

Ảnh hưởng của các cổ phiếu này mạnh hơn nhiều so với lực đỡ của các cổ phiếu ngân hàng. VCB vẫn duy được đà tăng 2,47% so với tham chiếu. Thực ra cổ phiếu này cũng có một nhịp leo dốc khá tốt trong khoảng 25 phút đầu phiên chiều trước khi tụt trở lại điểm xuất phát. TCB yếu đi, chỉ còn tăng 1,91%. Trong các mã ngân hàng thuộc VN30 tăng giá buổi sáng, chỉ ACB và MBB là tăng thêm nhẹ 1-2 bước giá, còn lại là tụt giá. BID đóng cửa đã giảm 0,25%, TPB giảm 1,72%.

VCB vẫn trụ vững, nhưng các blue-chips khác thì yếu đi chiều nay.

Độ rộng của VN30 cuối phiên chiều cũng kém hơn so với phiên sáng, chỉ còn 13 mã tăng/15 mã giảm. So với phiên sáng, 21/30 cổ phiếu tụt giá ở mức độ khác nhau, 8 mã đi lên cao hơn. Trong số tăng cao hơn, duy nhất VNM là trụ. Với cơ cấu cổ phiếu như vậy, VN-Index đóng cửa giảm 0,16%, VN30-Index chỉ còn tăng 0,21%, Midcap giảm 0,02%, Smallcap giảm 0,32%.

Thanh khoản trong rổ VN30 phiên chiều suy yếu nghiêm trọng, chỉ khớp thêm 3.922,8 tỷ đồng, giảm 20% so với phiên sáng. Dù buổi sáng thanh khoản tăng nhưng mức sụt giảm buổi chiều lại khiến tổng thể cả phiên, thanh khoản của VN30 giảm hơn 5% so với phiên trước. Tính chung hai sàn phiên chiều giá trị khớp lệnh cũng giảm gần 10% so với buổi sáng. Tổng giao dịch cả ngày giảm 4%, đạt 26.593 tỷ đồng.

Hai cổ phiếu thép thanh khoản nhất thị trường hôm nay là HPG với 1.675,8 tỷ đồng, giá giảm 0,97%; HSG khớp 989,1 tỷ đồng, giá giảm 4,26%. NKG cũng đứng top 5 thanh khoản với 508,1 tỷ đồng, giá giảm 3,44%. Cổ phiếu chứng khoán cũng đảo chiều giảm khá nhiều, với SSI giảm 0,47%, CTS giảm 2,7%, BSI giảm 2,14%, VND giảm 2,19%, MBS giảm 1,99%, SHS giảm 1,75%...

Khối ngoại chiều nay xả VIC tăng cường nhưng cũng mua vào rất nhiều các cổ phiếu khác. Ngân hàng nằm trong danh sách mua nổi bật, với VCB mua ròng hơn 111 tỷ đồng, MBB hơn 71 tỷ, STB khoảng 66 tỷ. VNM cũng được mua gần 94 tỷ đồng, thêm VCI, KDH. Lực mua mạnh hơn dẫn đến vị thế ròng +56 tỷ đồng trên HoSE. HNX có PLX, VNR bị bán khá, mức ròng là -27,6 tỷ đồng.