Dakruco vẫn chưa thoái xong vốn tại DRI

Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk - Dakruco (mã DRG-UPCoM) thông báo chuyển nhượng vốn của DRG tại Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (mã DRI-UPCoM).

Theo đó, CTCP Cao su Đắk Lắk - Dakruco (mã DRG-UPCoM) vừa báo cáo đã bán gần 11,6 triệu cp trong số 18,2 triệu cp CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (mã DRI-UPCoM) đăng ký từ ngày 03/02 đến ngày 04/03, chiếm 64%. Lý do không hoàn tất giao dịch do "điều kiện thị trường không thuận lợi".

Sau giao dịch, Dakruco giảm tỷ lệ sở hữu tại DRI từ 44.537.500 CP, chiếm 60,84% xuống còn 32.940.000 CP, chiếm 45% và DRI chuyển từ công ty con thành công ty liên kết của Dakruco.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2024, HĐQT DRG đã ra quyết nghị về việc thoái vốn tại DRI. Theo đó, DRG sẽ thoái gần 22,4 triệu cổ phiếu DRI, chiếm 30,6% vốn với giá khởi điểm 14.100 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị thu về khoảng 316 tỷ đồng.

Ngay sau đó, DRG đăng ký bán gần 22,4 triệu cổ phiếu DRI từ ngày 03/06 đến ngày 02/07/2024 nhưng chỉ bán được hơn 4,2 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu từ 66,6% xuống còn 60,84%, tương đương hơn 44,5 triệu cổ phiếu.

Cũng ở chiều bán, bà Nguyễn Thị Hải - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty đăng ký bán hết 175.000 CP, chiếm 0,24% vốn DRI nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân, từ ngày 25/2 đến ngày 26/3/2025.

Tương tư, ông Bùi Quang Ninh - Phó Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT độc lập cũng đăng ký bán hết 150.000 CP, chiếm 0,2% tại DRI tại từ ngày 25/02/2025 - 20/03/2025.

Mới đây, DRI đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 tại Khách sạn Dakruco, số 30 Nguyễn Chí Thanh, Tp Buôn Mê Thuột nhằm thông qua kết quả kinh doanh 2024, kế hoạch 2025, phương án phân phối lợi nhuận.

Đáng chú ý là HĐQT công ty muốn thông qua chủ trương chuyển sàn giao dịch từ UPCoM sang HOSE. Hiện, DRI đang niêm yết 73.2 triệu cp trên UPCoM (công ty lên sàn từ năm 2016) với vốn điều lệ 732 tỷ đồng.

Kết thúc quý 4/2024, DRI báo lãi hơn 38 tỷ, tăng 22,33% so với cùng kỳ là do giá bán mủ cao su tăng hơn 40% so với cùng kỳ và chi phí giảm. Lũy kế cả năm công ty báo lãi hơn 110 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2023.