Đánh thức tiềm năng vùng cao: Lâm Bình vươn lên mạnh mẽ nhờ kinh tế số và tài nguyên số

Trong xu thế hội nhập và chuyển đổi số toàn diện, việc triển khai Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số tại Tuyên Quang đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng. Không chỉ diễn ra ở các đô thị lớn hay vùng đồng bằng, phong trào ứng dụng công nghệ, khai thác các nền tảng trực tuyến đang lan tỏa mạnh mẽ lên cả các địa bàn vùng cao, miền núi. Tiêu biểu trong số đó là xã miền núi Lâm Bình – nơi đang từng bước chuyển mình, biến những nét đẹp văn hóa truyền thống và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ thành nguồn "tài nguyên số" vô giá để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.
SỨC BẬT TỪ “MỎ VÀNG” TÀI NGUYÊN SỐ VÀ CỘNG ĐỒNG SÁNG TẠO NỘI DUNG VÙNG CAO
Thống kê cho thấy, toàn xã Lâm Bình hiện duy trì thường xuyên khoảng 65 kênh trên các nền tảng mạng xã hội lớn như YouTube, Facebook và TikTok. Các nội dung được sản xuất rất gần gũi nhưng đầy thu hút: từ nhịp sống sinh hoạt hằng ngày ở bản làng, bức tranh lao động sản xuất miệt mài, hương vị ẩm thực đặc trưng của các dân tộc Tày, Dao, Mông, cho đến cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và những trải nghiệm du lịch sinh thái đặc sắc.
Đáng chú ý, trong số đó có hơn 20 kênh sở hữu lượng tương tác "khủng", thu hút hàng triệu lượt xem từ khắp mọi miền trong nước và quốc tế, tiêu biểu như các kênh của Lý Thị Ca, Triệu Thị Thủy, Triệu Mai Hương, Dự Đông Bắc, Lý Phúc An, Highland Boy, Chúc Thị Dương...
Câu chuyện của anh Quan Văn Dự ở thôn Bản Bon là một minh chứng sống động cho tư duy làm kinh tế mới này. Xuất phát điểm không có ê-kíp hỗ trợ chuyên nghiệp, anh tự mày mò, học hỏi cách quay phim, dựng video và kể chuyện trực tuyến để biến những thước phim mộc mạc của đời sống vùng cao thành sản phẩm số hấp dẫn.
Đến nay, kênh "Dự Đông Bắc" của anh đã đạt cột mốc ấn tượng với hơn 179.000 người theo dõi trên Facebook, hơn 235.000 người theo dõi trên TikTok, hơn 25.000 người đăng ký trên YouTube cùng tài khoản cá nhân có hơn 235.000 người theo dõi. Riêng nguồn thu từ lượt xem trên các nền tảng số đã mang lại cho gia đình anh khoản thu nhập ổn định hơn 1.000 USD mỗi tháng.
Sự lan tỏa của kinh tế số tại Lâm Bình không chỉ dừng lại ở những con số thu nhập cá nhân. Theo thống kê năm 2025, kinh tế số đã tạo ra doanh thu khoảng 50 tỷ đồng, đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng vào ngân sách xã, chiếm trên 30% tổng thu của địa phương. Hơn thế nữa, những người làm sáng tạo nội dung thành công như YouTuber, TikToker tại đây còn tích cực đóng góp cho công tác an sinh xã hội, đồng hành hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và chung tay xây dựng hạ tầng nông thôn mới.
CHIẾN LƯỢC BÀI BẢN VÀ TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ GIAI ĐOẠN MỚI
Nhận thức rõ vai trò động lực của công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy và chính quyền xã Lâm Bình đã có những bước đi chủ động, quyết liệt. Ông Tô Viết Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Lâm Bình chia sẻ rằng địa phương đang triển khai Đề án thí điểm xây dựng "Làng sáng tạo nội dung số".
Theo đó, mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2026-2028 là phấn đấu có trên 60% hộ dân tham gia mô hình, tiếp cận hạ tầng số và thu hút hơn 3.000 lượt khách. Đến giai đoạn 2029-2030, xã đặt kỳ vọng nâng tỷ lệ hộ tham gia kinh tế số lên trên 90%, số hóa và quảng bá rộng rãi các sản phẩm đặc trưng, đồng thời chuẩn hóa nội dung tại 100% điểm du lịch trên địa bàn.
Bên cạnh mảng sáng tạo nội dung, bức tranh kinh tế số toàn tỉnh Tuyên Quang nói chung và Lâm Bình nói riêng còn được củng cố vững chắc thông qua các trụ cột như thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và truy xuất nguồn gốc nông sản. Mô hình chợ 4.0 đã được triển khai rộng khắp tại các địa phương; 100% doanh nghiệp hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử và hơn 85% người dân từ 15 tuổi trở lên sở hữu tài khoản giao dịch điện tử.
Để đưa nông sản vùng cao vươn xa, toàn tỉnh đã phát triển hàng trăm sản phẩm OCOP đạt chất lượng từ 3 sao trở lên, hiện diện trên các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Tiki, Lazada. Các hợp tác xã và hộ sản xuất cũng tích cực ứng dụng mã QR, nhật ký sản xuất điện tử, tem thông minh kết hợp tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, HACCP, ISO để nâng cao uy tín và sức cạnh tranh.
Song song với kinh tế số, phong trào xây dựng xã hội số cũng được đẩy mạnh thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”. Toàn tỉnh duy trì gần 4.000 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 20.000 thành viên "đi từng ngõ, gõ từng nhà" hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán số.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tuyên Quang, các cấp chính quyền cơ sở đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn kỹ năng số, kết nối học tập kinh nghiệm từ những mô hình hiệu quả. Trọng tâm hướng tới là phát triển kinh tế nội dung số trên mạng xã hội, đẩy mạnh livestream bán hàng, phát triển du lịch số cộng đồng và ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp thông minh. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chủ động sáng tạo của người dân, kinh tế số tại Lâm Bình đang và sẽ tiếp tục là động lực then chốt đưa đời sống đồng bào vùng cao ngày một phồn vinh, giàu có trên nền tảng công nghệ số.
Xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng nhanh, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ; Chú trọng hình thành các doanh nghiệp có quy mô, đủ năng lực tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu...
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