Đặt vé máy bay trên VietinBank iPay Mobile, cơ hội nhận vé khứ hồi Sun PhuQuoc Airways

Những tháng cuối năm là thời điểm nhiều người lên kế hoạch cho các chuyến du lịch, công tác hoặc trở về sum họp cùng gia đình. Bên cạnh việc lựa chọn điểm đến, tìm kiếm chuyến bay phù hợp và cân đối chi phí cũng là những yếu tố được hành khách quan tâm.
Thay vì phải đến trực tiếp phòng vé hoặc chuyển đổi giữa nhiều nền tảng, người dùng hiện có thể thực hiện các thao tác tìm kiếm, đặt vé máy bay và thanh toán ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc.
Trên VietinBank iPay Mobile, tiện ích đặt vé máy bay cho phép khách hàng tra cứu hành trình, lựa chọn chuyến bay, nhập thông tin hành khách và hoàn tất thanh toán trong cùng một ứng dụng. Điều này giúp người dùng chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình, đồng thời tiết kiệm thời gian chuẩn bị cho chuyến đi.
Là người yêu thích du lịch và thường tranh thủ các kỳ nghỉ ngắn để khám phá những điểm đến mới, chị Thu Hà (29 tuổi, Hà Nội) cho biết việc đặt vé máy bay ngay trên ứng dụng ngân hàng giúp chị linh hoạt hơn khi lên kế hoạch cho mỗi chuyến đi.
“Có những chuyến đi tôi lên kế hoạch trước cả tháng, nhưng cũng có lúc thấy lịch bay và giá vé phù hợp là quyết định đi luôn. Tôi thường mở VietinBank iPay Mobile để tham khảo các chuyến bay, cân đối chi phí rồi đặt vé ngay trên ứng dụng. Với tôi, chủ động được thời gian và ngân sách là điều quan trọng nhất khi đi du lịch”, chị Hà chia sẻ.
Đón nhu cầu đi lại và du lịch dịp cuối năm, VietinBank iPay Mobile cùng Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY) triển khai chương trình “Đặt vé máy bay – Quay số trúng chuyến bay mơ ước”, với sự đồng hành của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways.
Chương trình diễn ra từ ngày 19/10 đến hết ngày 30/11/2026, dành cho khách hàng thực hiện giao dịch đặt vé máy bay hợp lệ trên VietinBank iPay Mobile.
Theo đó, khách hàng có cơ hội nhận vé máy bay khứ hồi Sun PhuQuoc Airways, áp dụng cho bất kỳ chặng bay nội địa nào thuộc mạng bay của hãng. Mỗi giao dịch đặt vé được thanh toán, xuất vé thành công và đáp ứng đầy đủ điều kiện sẽ tương ứng với một lượt dự thưởng.
Đáng chú ý, khách hàng có thể gia tăng số lượt dự thưởng khi thực hiện nhiều giao dịch hợp lệ trong thời gian triển khai chương trình. Mỗi lượt dự thưởng chỉ có giá trị trong kỳ quay số tương ứng.
Để đặt vé máy bay trên VietinBank iPay Mobile, khách hàng thực hiện theo các bước:
Bước 1: Truy cập VietinBank iPay Mobile, chọn tính năng “Đặt vé máy bay”.
Bước 2: Lựa chọn đặt vé nội địa hoặc quốc tế.
Bước 3: Nhập chặng bay, ngày khởi hành và các thông tin tìm kiếm để lựa chọn chuyến bay phù hợp.
Bước 4: Chọn hoặc nhập mã giảm giá và hoàn tất thanh toán.
Thông tin chi tiết về chương trình và điều kiện áp dụng, khách hàng có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ 24/7 qua số 1900 555 520 hoặc email hotrovnpay@vnpay.vn.
Chương trình do VNPAY là thương nhân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, xây dựng nội dung và hoàn tất các thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật; VietinBank đồng hành với vai trò là đơn vị hỗ trợ truyền thông và phối hợp phổ biến thông tin chương trình đến khách hàng.
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