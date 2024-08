Đề xuất giảm mức phạt vi phạm nồng độ cồn tác động không nhiều đến cổ phiếu ngành bia

Bộ Công an mới đây đã đề xuất giảm mức phạt đối với một số hành vi vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, mức phạt đối với người điều khiển ô tô có nồng độ cồn trong máu không quá 50 mg/100 ml hoặc 0,25 mg/l có thể giảm xuống còn từ 800 nghìn đồng - 1 triệu đồng so với mức hiện tại là từ 6-8 triệu đồng.

Mức phạt tối đa đối với nồng độ cồn vượt quá 80 mg hoặc 0,4 mg là từ 6-8 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy và từ 30-40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô. Đề xuất này sẽ được đưa ra thảo luận tại Quốc hội khóa tới (nếu có).

Đánh giá về tác động của việc giảm mức phạt này lên các doanh nghiệp ngành bia, theo SSI Research là không đáng kể vì ngoài mức phạt tiền, người tiêu dùng vẫn phải chịu các khoản tiền phạt hành chính khác như chi phí đỗ xe và bảo dưỡng trong thời gian xe và giấy phép lái xe bị thu giữ.

Hơn nữa, mỗi người có cơ chế đào thải rượu bia khác nhau nên người tiêu dùng sẽ không mạo hiểm uống từ 1-2 chai bia vì đề xuất mới này.

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính mới đây đã đề xuất 2 phương án tăng thuế tiêu thụ đặc biệt trong giai đoạn 2026 - 2030, từ mức 65% như hiện nay, cụ thể như sau: 70% trong năm 2026 và +5%/năm để đạt 90% trước năm 2030; hoặc 80% trong năm 2026 và +5%/năm để đạt 100% trước năm 2030.

Nội dung này sẽ được thảo luận tại kỳ họp Quốc hội tháng 10/2024 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2026. Do các doanh nghiệp bia cần chuyển thuế tiêu thụ đặc biệt cho người tiêu dùng thông qua việc tăng giá, nên các doanh nghiệp bia truyền thống có thể gặp bất lợi so với các đối thủ cạnh tranh vì người tiêu dùng thường lựa chọn các sản phẩm giá rẻ hơn.

Tuy nhiên, lưu ý rằng giá bia Heineken cao hơn nên mức tăng giá của các sản phẩm Heineken cũng cao hơn và nhu cầu đối với sản phẩm bia cao cấp trong nước cũng đang giảm.

Trên thị trường chứng khoán, SAB là cổ phiếu đầu ngành thu hút dòng tiền giai đoạn vừa qua khi tiêu thụ bia vào cao điểm mùa hè bùng nổ cùng Euro. SAB đã công bố kết quả kinh doanh Q2/2024 trái chiều với doanh thu thuần đạt 8,1 nghìn tỷ đồng giảm nhẹ 2,7% so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1,3 nghìn tỷ đồng tăng 9%.

Mặc dù vậy, kết quả này vẫn kém khả quan và thấp hơn kỳ vọng do mùa Euro không thể thúc đẩy tiêu thụ tại cửa hàng (on-trade), tuy nhiên, SAB đã giành lại vị thế dẫn đầu ngành, khi người tiêu dùng vẫn tiếp tục thắt chặt chi tiêu. So với quý trước, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 12,6% và 28,8%.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2024, công ty đã đạt 15,3 nghìn tỷ đồng doanh thu tăng 5,1% và 2,3 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng 5,8%, lần lượt hoàn thành 44,4% và 51,2% kế hoạch kinh doanh của công ty.

Trong năm 2024, SSI Research kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế sẽ lần lượt đạt 32,2 nghìn tỷ đồng tăng 5,6% so với cùng kỳ và 4,5 nghìn tỷ đồng tăng 8,3%. Theo đó, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế trong nửa cuối năm 2024 dự kiến tăng trưởng lần lượt là 11% và 11% so với cùng kỳ.

Xu hướng giá nguyên liệu giảm sẽ tác động tích cực đến biên lợi nhuận gộp của SAB trong nửa cuối năm 2024 và kỳ vọng công ty sẽ chi nhiều hơn cho quảng cáo & khuyến mại để quảng cáo sản phẩm bia mới và bảo vệ thị phần trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt vào dịp lễ Q4/2024.

Đối với năm 2025, kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế sẽ lần lượt đạt 33,7 nghìn tỷ đồng tăng 4,8% và 4,8 nghìn tỷ đồng tăng 5,8% so với cùng kỳ. Do tiêu dùng trong nước phục hồi khá chậm, nên người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. SAB sẽ là công ty được hưởng lợi thông qua các thương hiệu truyền thống của công ty.

Trên thị trường, SAB đang được giao dịch tại mức giá 54.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu SAB đang giao dịch ở mức P/E năm 2024 và 2025 lần lượt là 15,5x và 14,7x, so với mức trung bình lịch sử là 28x.

Cổ phiếu SAB gần đây bị hạ định giá do thị trường chững lại do tuân thủ nghiêm ngặt quy định không lái xe khi đã uống rượu bia và kỳ vọng doanh thu chậm lại và lợi nhuận thấp hơn do đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt dự kiến có hiệu lực từ năm 2026.

Do đó, SSI Research hạ P/E mục tiêu từ 20x xuống 16x (mức bình quân ngành trong khu vực) trong phương pháp DCF và phương pháp P/E để đưa ra giá mục tiêu 12 tháng là 61.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tiềm năng tăng giá 13%, công ty mức tỷ suất cổ tức hấp dẫn là 6,5%.