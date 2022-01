Phong cách đầu tư trái ngược, “bà trùm" cổ phiếu Cathie Wood và tỷ phú Warren Buffett vẫn thu về lợi nhuận ngang nhau

Cụ thể, trong 2 năm qua, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) ARK Innovation của bà Wood và Berkshire Hathaway của ông Buffett có tỷ suất lợi nhuận, không tính cổ tức, là khoảng 35%. Nếu tính cả cổ tức, tỷ suất lợi nhuận của ARK Innovation nhỉnh hơn một chút so với Berkshire Hathaway, lần lượt là 39% và 35%.

Bà Wood và ông Buffett đại diện cho hai phong cách đầu tư trái ngược nhau hoàn toàn.

Với chiến lược đầu tư tăng trưởng (growth investing), quỹ của bà Wood tập trung vào các cổ phiếu tăng trưởng năng động đã trải qua cả đỉnh và đáy. Với phương pháp này, nhà đầu tư dựa vào mức giá của cổ phiếu trong quá khứ để xác định khoảng thời gian mua – bán tối ưu.

So sánh tỷ suất lợi nhuận của ETF ARK Innovation và Berkshire Hathaway trong hai năm qua - Nguồn: Bloomberg

Bà Wood được biết đến với niềm đam mê không mệt mỏi dành cho kênh đầu tư có tính đầu cơ rất cao. Đó là những công ty chưa có hoặc mới chỉ có rất ít lợi nhuận, nhưng lại sở hữu điều mà bà Wood cho là tiềm năng thay đổi thế giới thông qua “sự sáng tạo đột phá”. Công ty quản lý quỹ ARK Investment Management LLC của bà đã đặt cược mạnh vào những lĩnh vực rất mới như các doanh nghiệp năng lượng tái sinh, thăm dò vũ trụ, và tiền kỹ thuật số.

Cổ phiếu của những công ty như vậy thường được giới đầu tư gọi là cổ phiếu “meme” - được xem như trò vui, nhưng khả năng lợi nhuận và thua lỗ đều rất lớn do mức biến động cực cao. Việc bà Wood dành tâm huyết cho những tài sản “meme”, cùng với sự hiện diện thường xuyên của bà trên mạng xã hội Twitter và các kênh tin tức tài chính đã đưa bà lên ngang tầm ảnh hưởng thị trường với những nhân vật như CEO Elon Musk của Tesla, nhà đầu tư mạo hiểm Chamath Palihapitiya, hay nhà sáng lập David Portnoy của Barstool Sports - những người sử dụng Twitter, YouTube và podcast để trực tiếp đưa thông điệp của họ đến một thế hệ nhà đầu tư mới.

Trong khi đó, đế chế đầu tư của ông Buffett đầu tư theo phương pháp giá trị (value investing) cổ điển, nhắm tới những cổ phiếu có thị giá thấp hơn giá trị thực của chúng và đầu tư trong dài hạn hạn, hướng tới lợi nhuận “chậm mà chắc” hơn. Với chiến lược đầu tư giá trị, ông Buffett đánh giá khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh của chính doanh nghiệp. Trên thực tế, khi mua một mã cổ phiếu, huyền thoại đầu tư này không quan tâm tới việc liệu vài năm nữa thị trường có nhận ra giá trị của nó hay không. Điều ông quan tâm là trong vài năm tới, doanh nghiệp này có lợi nhuận ra sao.

Theo ông, không dễ để lựa chọn những cổ phiếu tốt đầu tư dài hạn. Ông cho biết vào năm 1903, có hơn 2.000 công ty ôtô trên thế giới nhưng gần như tất cả đều thất bại dù từ đó đến nay, ôtô đã làm thay đổi cả nước Mỹ. Buffett cho rằng thế giới thay đổi vô cùng nhanh chóng và kể cả khi hiểu rõ tiềm năng của một ngành công nghiệp nào đó - ví dụ sự ra đời của ôtô, nhà đầu tư vẫn cần phải tìm ra công ty tốt trong ngành công nghiệp đó.

“Lựa chọn cổ phiếu cần nhiều thứ hơn là chỉ phát hiện ngành nào sẽ tạo ra đột phá trong tương lai. Tôi không nghĩ những người bình thường có thể lựa chọn cổ phiếu", tỷ phú Buffett từng chia sẻ. "Tôi chỉ muốn nói là đầu tư cổ phiếu không dễ như nhiều người tưởng".

Giá cổ phiếu ARK Innovation – với danh mục đầu tư gồm cổ phiếu của các công ty như Tesla Inc., Zoom Video Communications Inc. và Coinbase Global Inc. – đã tăng gần 200% trong giai đoạn từ tháng 1/2020 đến tháng 2/2021 khi giới đầu tư đổ xô vào những công ty được hưởng lợi nhờ đại dịch Covid-19 và công ty công nghệ. Tuy nhiên, vài tháng gần đây, quỹ này bị ảnh hưởng nặng nề bởi một đợt bán tháo mạnh cổ phiếu công nghệ trong bối cảnh lợi suất trái phiếu liên tục tăng và Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự kiến tăng lãi suất.

Tuy nhiên, những lo ngại đó lại có lợi cho phong cách đầu tư theo hướng giá trị của ông Buffett khi thị trường có sự dịch chuyển sang các lĩnh vực rẻ hơn và mang tính phòng thủ hơn. Dù cổ phiếu công nghệ như Apple Inc. có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire, cổ phiếu của các hãng hàng tiêu dùng khổng lồ như Coca-Cola Co. và Kraft Heinz Co. hay ngân hàng như Bank of America cũng chiếm tỷ trọng hàng đầu. Cổ phiếu ngân hàng dự kiến sẽ được hưởng lợi lớn khi Fed nâng lãi suất.