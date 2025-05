Đến lượt Chủ tịch PVR đăng ký bán hết 5,23% vốn

CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (mã PVR-UPCoM) thông báo giao dịch của ông Bùi Văn Phú - Chủ tịch HĐQT công ty.

Theo đó, ông Bùi Văn Phú - Chủ tịch HĐQT PVR đăng ký bán toàn bộ hơn 2,7 triệu cổ phiếu, chiếm 5,23% vốn tại PVR, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. Thời gian diễn ra giao dịch từ ngày 23/5 đến ngày 20/6/2025, phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước đó, bà Trần Thị Thắm là vợ của ông Phú đã đăng ký thoái sạch 24,05% vốn tại PVR, tương ứng 12,5 triệu cổ phiếu với cùng mục đích trên. Thời gian thực hiện từ ngày 15/5 tới ngày 13/6, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu cả 2 thương vụ đều hoàn tất, vợ chồng Chủ tịch HĐQT sẽ rút toàn bộ 29,28% vốn khỏi PVR, tương đương gần 15,2 triệu cp. Tạm tính theo giá PVR phiên 21/05 là 1.000 đồng/cp, tổng giá trị thoái vốn hơn 15 tỷ đồng.

Được biết vào cuối năm 2024, công ty đã có thông báo về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025. Lý do được công ty đưa ra là không có kinh phí để duy trì hoạt động, công ty cần sắp xếp lại nhân sự và tìm kiếm giải pháp, phương hướng hoạt động kinh doanh mới để vượt qua giai đoạn khó khăn đang gặp phải.

Đáng chú ý là bên kiểm toán đưa ra 8 vấn đề mà bên kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2024.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2025, PVR ghi nhận lỗ 0,38 tỷ đồng là do công ty không phát sinh doanh thu nhưng vẫn phát sinh các khoản lãi vay. Còn trên BCTC quý 1/2024, công ty báo lỗ 0,43 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận quý 1/2025 giảm lỗ 11% so với cùng kỳ do công ty phát sinh lãi vay ít hơn quý 1/2024.