Quỹ ngoại: Các yếu tố cơ bản trở nên quan trọng hơn, VN-Index có thể tích cực bất ngờ

Quỹ ngoại Vietnam Holding vừa có báo cáo hiệu suất tháng 4 trong đó nhấn mạnh đây là một tháng đầy tương phản của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mặc dù nền kinh tế vẫn ổn định, nhưng không tránh khỏi sự bất ổn địa chính trị khiến các thị trường chứng khoán toàn cầu rung chuyển. Với xuất khẩu và nhập khẩu tăng lần lượt 13% và 18,6% so với cùng kỳ năm trước trong bốn tháng đầu năm 2025 (4M2025), Việt Nam đã tạo ra thặng dư thương mại 3,8 tỷ USD.

Nhờ vào xuất khẩu đa dạng, chính sách kinh tế vĩ mô ổn định và tiêu dùng nội địa phục hồi, Việt Nam đã có thể chống chọi với sự biến động thuế quan trong tháng 4. Các yếu tố cơ bản mạnh mẽ đã được thể hiện, bao gồm nhu cầu toàn cầu đối với dệt may, điện tử và sản phẩm nông nghiệp, cũng như sự mở rộng nhanh chóng của ngành dịch vụ, được hỗ trợ bởi du lịch và doanh số bán lẻ ổn định.

Thêm vào đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký tăng 39,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 13,8 tỷ USD trong giai đoạn 4 tháng năm 2025. Điều này không chỉ củng cố vị thế của Việt Nam như một địa điểm hàng đầu trong chiến lược “Trung Quốc +1” cho các tập đoàn đa quốc gia mà còn cho thấy khả năng phục hồi của Việt Nam so với các đối tác trong khu vực, nhiều trong số đó trải qua sự điều chỉnh thị trường nghiêm trọng hơn hoặc suy thoái chậm hơn do cùng một cơn gió ngược toàn cầu.

Thị trường chứng khoán Việt Nam dần hồi phục vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 sau khi trải qua sự giảm mạnh 17% ngay sau thông báo thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Khi ngày càng nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu tìm kiếm cơ hội, tâm lý thị trường đã cải thiện ổn định, và thanh khoản gần đây đã tăng lên trên 1 tỷ USD mỗi ngày. Các báo cáo lợi nhuận ngân hàng mạnh mẽ và những tín hiệu tích cực từ mùa đại hội cổ đông của Việt Nam đã góp phần vào điều này.

VNH tiếp tục vượt qua cơn bão thương mại khi câu chuyện tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn tiếp diễn. Tính đến ngày 14 tháng 5, Quỹ đã tăng 8% bất chấp những suy giảm đáng kể trong tháng 4. Ngoài ra, hiệu suất 5 năm của quỹ đạt khoảng 16% tính bằng USD (sau phí và tỷ giá) cho thấy sự vượt trội khoảng 6% so với Chỉ số Chứng khoán Việt Nam (VNAS). Phương pháp linh hoạt của VNH và niềm tin mạnh mẽ vào các chủ đề tăng trưởng bền vững như logistics và tiêu dùng tiếp tục thúc đẩy hiệu suất dài hạn nổi bật của quỹ.

Mặc dù hiện nay căng thẳng toàn cầu vẫn tiếp diễn, Quỹ vẫn cam kết với những chủ đề dài hạn này. Chẳng hạn, các vị trí đầu tư vào hàng tiêu dùng, công nghiệp hóa, ngân hàng và công nghệ phù hợp với quá trình đô thị hóa và sự phát triển của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam.

Nhận định triển vọng trong phần còn lại của năm 2025, theo VNH, sự kết hợp giữa động lực xuất khẩu, tiêu dùng nội địa và các chính sách thân thiện với nhà đầu tư của đất nước tiếp tục giúp định vị Việt Nam vượt qua sự biến động ngắn hạn với động lực dài hạn. Các yếu tố cơ bản cho thấy Việt Nam vẫn nổi bật trong khu vực Đông Nam Á. Tháng Tư đã nhắc nhở rằng các yếu tố cơ bản trở nên quan trọng hơn, và khả năng phục hồi ở nhóm bị định giá quá thấp.

"VNH dự báo tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu hơn 20%. Mặc dù có nhiều bất ổn toàn cầu và sự bán tháo trong tháng Tư, chúng tôi tự tin rằng Việt Nam có thể tích cực bất ngờ", quỹ này nhấn mạnh.