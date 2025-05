Dòng tiền vào bắt đáy, cổ phiếu vừa và nhỏ trần hàng loạt

Thị trường chứng kiến biên độ dao động rất rộng phiên đầu tuần khi có thời điểm VN-Index bốc hơi tới gần 26 điểm trước khi quay đầu phục hồi tăng 18,05 điểm. Đây là mức biến động mạnh nhất kể từ phiên ngày 22/4 vừa qua và hiệu ứng của dòng tiền bắt đáy là rất đáng chú ý.

Điểm nhấn của diễn biến phục hồi ấn tượng này là độ rộng đi trước các trụ. VN30-Index đến hết phiên sáng vẫn còn giảm 0,61% chỉ với 5 mã tăng nhưng tới 25 mã giảm. VIC, VHM, VCB, BID, CTG đều đỏ. Tuy nhiên độ rộng tổng thể của VN-Index thì không quá tệ, với 134 mã tăng/155 mã giảm.

Đến chiều khi độ rộng thậm chí còn tích cực nhanh hơn, từ khoảng 1h15 số lượng cổ phiếu tăng/giảm đã cân bằng, dù VN-Index còn chưa chạm trở lại tham chiếu. Đến trước 2h, bên tăng giá đã áp đảo với 169 mã tăng/132 mã giảm. Các trụ như VHM, TCB khi đó vẫn còn luần quẩn ở tham chiếu còn MSN, CTG vẫn đỏ.

Tuy vậy đến khi các blue-chips đồng loạt đảo chiều sang tăng, tốc độ đi lên của VN-Index thật sự khác biệt. Chỉ từ 2h chiều đến hết phiên, chỉ số này tăng tới gần 16 điểm trong tổng mức tăng 18,05 điểm cả ngày. Độ rộng cuối phiên là 229 mã tăng/72 mã giảm.

Hiện tượng độ rộng đi trước điểm số cho thấy biến động giá là sớm hơn, mạnh hơn ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thay vì nhóm blue-chips. Chỉ số Midcap đóng cửa tăng tới 2,06%, Smallcap tăng 1,94% trong khi VN30-Index tăng 1,03% và VN-Index tăng 1,37%. Thậm chí sàn HoSE có 24 mã kịch trần thì VN30 đóng góp duy nhất GVR.

Một trong những động lực khiến thị trường hồi lại chiều nay là tin không chính thức về dự kiến mức thuế đàm phán thành công được lan truyền khắp nơi. Điều này là chưa được xác thực vì vòng đàm phán thứ 3 còn chưa bắt đầu, nhưng đã kích động tâm lý mạnh mẽ. Nhiều cổ phiếu nhóm dệt may, thủy sản tăng kịch trần như HTG, TCM, MSH hay FMC, VHC, ANV… Ngoài ra SZC, PHR, PDR, VOS… cũng tăng hết biên độ với thanh khoản khá cao.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng cực mạnh hôm nay.

Dòng tiền chảy vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng rất ấn tượng. Thanh khoản rổ Midcap hôm nay tăng 43%, Smallcap tăng 69% so với phiên trước. Trong tổng giá trị khớp lệnh tăng thêm ở sàn HoSE khoảng 6.327 tỷ đồng thì rổ VN30 đóng góp 2.489 tỷ đồng tương đương khoảng 39%, còn lại là các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Sức mạnh của lực cầu nâng giá trong nhóm ngoài blue-chips là rất ấn tượng. Toàn sàn HoSE có 130 cổ phiếu tăng vượt 2% phiên này thì rổ VN30 có 5 mã. Tuy vậy chỉ có 3 mã đạt thanh khoản cao là VHM, HDB và GVR. Trong khi đó có tới hàng chục cổ phiếu ở hai nhóm còn lại khớp hàng trăm tỷ đồng mỗi mã, như GEX, CII, VSC, NVL, DXG, EIB, KBC, DIG… đều vượt 300 tỷ đồng. Chỉ riêng thanh khoản nhóm tăng vượt 2% này đã chiếm 46,2% tổng giao dịch sàn HoSE, chưa kể tới gần 50 cổ phiếu khác tăng trong biên độ từ 1% tới 2%.

Mặc dù các cổ phiếu vừa và nhỏ hưởng lợi tốt từ đà đi lên của VN-Index, nhưng “kiến trúc sư” của nhịp leo dốc cuối ngày vẫn phải là các trụ. VHM lình xình quanh tham chiếu cho tới tận 2h12 mới bắt đầu đột phá. Chỉ trong hơn 15 phút VHM từ giá 69.000 đồng bay vọt lên 73.000 đồng và đóng cửa nhảy tiếp lên 73.500 đồng, tăng 6,83% so với tham chiếu, tức là chỉ cách mức trần có 1 bước giá. VHM đem về 4,5 điểm cho VN-Index và 6,7 điểm cho VN30-Index.

Rất nhiều blue-chips khác cũng phục hồi mạnh mẽ trong nửa sau phiên chiều. Rổ VN30 cuối phiên sáng rất tệ với 5 mã tăng/25 mã giảm nhưng đến chiều thì trừ ACB đứng im, còn lại toàn bộ tăng giá. Tuy so với tham chiếu rổ này chỉ có 10 mã tăng hơn 1% nhưng biến động riêng chiều nay là cực mạnh, tới 18 mã tăng so với mức chốt buổi sáng từ 1% trở lên. Cá biệt có BCM nhảy tăng 4,58%, đóng cửa tăng 4,93% so với tham chiếu. GVR tăng thêm 3,22% lên mức kịch trần. MSN tăng 2,08%, đảo chiều trên tham chiếu 0,98%. PLX đảo chiều 2,21% thành tăng 1,02%. VIC cũng rất mạnh, đảo chiều 2,27% thành tăng 1,61%.

Một tín hiệu nữa khá tích cực là thanh khoản chung hai sàn phiên hôm nay tăng 41% so với phiên cuối tuần trước, đạt 22.577 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Như vậy sau một phiên sụt giảm thanh khoản đột ngột, dòng tiền đã lấy lại phong độ rất nhanh.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng có phiên chiều nay mua ròng đảo ngược khoảng 307,4 tỷ đồng từ mức bán ròng 341,4 tỷ trong buổi sáng. Vị thế ròng cả ngày do đó không đáng kể. Các mã được mua ròng tốt là VHM +148,3 tỷ, VSC +51,5 tỷ, DIG +38,4 tỷ, IMP +27,2 tỷ, VPB +26,7 tỷ, KBC +23,6 tỷ, GVR +23,3 tỷ, NLG +22,4 tỷ. Phía bán ròng có VIX -92,4 tỷ, VCG -69,3 tỷ, GEX -56,8 tỷ, HPG -52,7 tỷ, FPT -39,7 tỷ, VRE -33,9 tỷ, TDM -33,9 tỷ, NVL -33,7 tỷ.