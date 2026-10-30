Dịch vụ giao nhận đa dạng: Trợ lực giúp nhà bán hàng chủ động mở rộng thị trường

Với mạng lưới toàn quốc và các phương thức giao nhận đa dạng, SPX Express (SPX) giúp nhà bán trực tuyến linh hoạt phục vụ khách hàng, qua đó mở rộng cơ hội kinh doanh và nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến tại Việt Nam, với 90% người được khảo sát cho biết đã từng mua hàng qua mạng (Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2026 – EBI 2026). Bên cạnh sản phẩm, chất lượng dịch vụ cũng ảnh hưởng đến quyết định mua sắm.

Theo khảo sát của Milieu (2025), 7/10 người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn hoặc gia tăng mua sắm từ những nhà bán cung cấp dịch vụ đáng tin cậy, giao hàng ổn định và các tiện ích như đổi trả linh hoạt. Trong đó, 40% sẵn sàng trả thêm để được giao hàng nhanh. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn đối tác vận chuyển có mạng lưới rộng và dịch vụ phù hợp giúp nhà bán đáp ứng nhu cầu giao nhận đa dạng của khách hàng.

Để đáp ứng những nhu cầu trên của người bán lẫn người mua, SPX Express phát triển đa dạng dịch vụ vận chuyển, trên nền tảng mạng lưới giao nhận toàn quốc cùng hạ tầng hiện đại và năng lực vận hành của mình.

GIAO HÀNG LIÊN TỈNH “ĐÂU CŨNG SHIP”, PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG TOÀN QUỐC

Với phương thức Giao liên tỉnh, SPX kết nối người gửi, nhà bán trực tuyến và người nhận trên toàn quốc tại 34 tỉnh, thành, từ nông thôn đến thành thị. Mạng lưới hiện có hơn 1.000 bưu cục, cùng hệ thống trung tâm phân loại trải dài từ Bắc vào Nam.

Bên cạnh độ phủ, năng lực xử lý hàng hóa cũng là một phần trong mạng lưới giao liên tỉnh. Trung tâm phân loại tại Bắc Ninh có diện tích khoảng 100.000 m2 đang hỗ trợ xử lý và luân chuyển hàng hóa. Theo kế hoạch công bố, trung tâm phân loại tự động tại Hưng Yên với diện tích khoảng 170.000 m2 dự kiến vận hành từ năm 2027, góp phần bổ sung năng lực xử lý cho mạng lưới.

“Cửa hàng của tôi ở Đà Nẵng, chuyên bán các loại đặc sản địa phương đóng gói. Khách hàng không chỉ ở miền Trung mà còn có nhiều người đặt mua từ TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Khi sử dụng SPX, tôi thuận tiện hơn trong việc gửi hàng cho khách ở các tỉnh khác nhau” - một chủ hộ kinh doanh chia sẻ. Theo người này, hàng hóa thường đến tay khách ở các địa phương khác sau khoảng 3 ngày, đáp ứng khá tốt nhu cầu giao nhận của cửa hàng và của khách.

SPX phát triển mạng lưới giao nhận liên tỉnh, kết nối người gửi và người nhận tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Trong quá trình gửi hàng, SPX cũng hỗ trợ người gửi in mã vận đơn và theo dõi hành trình đơn hàng trên website hoặc ứng dụng. Các tiện ích này giúp người gửi, nhà bán thuận tiện hơn khi chuẩn bị, bàn giao hàng hóa và cập nhật tình trạng đơn hàng cho người mua.

Với mạng lưới giao nhận rộng cùng các hỗ trợ trong quá trình gửi hàng, dịch vụ Giao liên tỉnh góp phần giúp nhà bán phục vụ khách hàng tại nhiều địa phương, mang đến trải nghiệm “đâu cũng ship”.

GIAO HỎA TỐC NỘI THÀNH ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHẬN HÀNG SỚM

Một nhà bán hàng thời trang tại TP.HCM, có kinh doanh trên mạng xã hội chia sẻ: “Sau khi chọn được sản phẩm, khách thường hỏi bao lâu sẽ nhận được hàng, đặc biệt là khách ở nội thành sẽ muốn có hàng trong ngày sớm nhất có thể. Khi đó, đặt giao hỏa tốc sẽ đáp ứng được nhu cầu. Quan trọng với tôi là cần chọn đối tác vận chuyển uy tín để đảm bảo giao hàng nhanh và đúng hẹn, với mức phí hợp lý cho cả người bán lẫn người mua”.

SPX là đơn vị vận chuyển thường xuyên được nhà bán này lựa chọn. Dịch vụ Giao hỏa tốc của SPX áp dụng cho các đơn hàng có khối lượng dưới 30kg và đáp ứng tiêu chuẩn về kích thước đóng gói riêng, phù hợp với nhu cầu giao nhanh các mặt hàng thời trang và sản phẩm gọn nhẹ.

Để rút ngắn thời gian vận chuyển, SPX vận hành giao hỏa tốc theo luồng riêng, tài xế lấy hàng trực tiếp từ người gửi và giao đến người nhận mà không qua bưu cục hoặc trung tâm phân loại, từ đó giúp giảm các khâu ở giữa và hạn chế thời gian chờ.

Trong quá trình giao hàng, việc chủ động trao đổi với khách và tính toán lộ trình cũng góp phần đáp ứng yêu cầu về thời gian. Chị Nguyễn Thị Hải Trầm, tài xế phụ trách giao hỏa tốc của SPX tại TP.HCM, chia sẻ: “Khi giao hỏa tốc, tôi phải tính cả đường đi lẫn thời gian khách có thể nhận hàng. Khi khách đột xuất không nhận được hàng hoặc gặp đường kẹt xe, tôi linh hoạt điều chỉnh lịch trình. Khi khách bày tỏ sự hài lòng với đơn giao đúng thời gian, tôi thấy công việc của mình mang đến cả niềm vui và sự an tâm cho người gửi và người nhận.”

SPX không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận, góp phần mang đến sự an tâm cho người gửi và người nhận.

Với tinh thần “đâu cũng ship”, SPX kết hợp độ phủ mạng lưới với đa dạng phương thức giao nhận, giúp nhà bán chủ động phục vụ khách hàng tại nhiều địa phương và đáp ứng nhu cầu nhận hàng đa dạng. Từ giao liên tỉnh trên toàn quốc đến giao hỏa tốc trong phạm vi dịch vụ, người gửi và nhà bán có thêm lựa chọn phù hợp với từng đơn hàng, qua đó nâng cao trải nghiệm mua sắm, gia tăng cơ hội chuyển đổi và tạo tiền đề để khách hàng quay lại trong những lần mua tiếp theo.

Ưu đãi gửi hàng cùng SPX trong tháng 10/2026

Trong tháng 10/2026, SPX triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển trên toàn quốc, bao gồm ưu đãi giảm giá lên đến 50% cho tất cả các nhà bán và chương trình giá dùng thử 11.000 đồng cho nhà bán mới.

Các ưu đãi áp dụng theo thể lệ cụ thể của từng chương trình, xem thêm tại đây. Để được tư vấn dịch vụ vận chuyển SPX, vui lòng liên hệ Hotline 1900 6885 - phím 1.