Điều chỉnh quy hoạch sân bay Đồng Hới giai đoạn đến năm 2030

Theo đó, đối với các công trình bảo đảm hoạt động bay, quy hoạch Đài kiểm soát không lưu tại vị trí phía Đông Nam nhà ga hành khách, diện tích khoảng 7.600m2.

Đồng thời, quy hoạch trạm cấp điện, nhà kỹ thuật, trạm cấp nước tại vị trí phía Đông Nam nhà ga hành khách, diện tích khoảng 5.600m2.

Bên cạnh đó, quy hoạch công trình dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không tại vị trí phía Tây Bắc nhà ga hành khách, tiếp giáp với khu bảo dưỡng tàu bay (hangar), diện tích khoảng 3.500m2.

Quy hoạch bãi tập kết phương tiện, trang thiết bị phục vụ mặt đất và trạm khẩn nguy, cứu nạn phía Đông Nam, tiếp giáp nhà ga hành khách T2, diện tích khoảng 7.400m2.

Quy hoạch khu hàng không chung tại vị trí phía Tây Bắc nhà ga hành khách, diện tích khoảng 3.500m2.

Cục Hàng không Việt Nam được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý và thực hiện quy hoạch phù hợp quy định hiện hành. Đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ quy hoạch bảo đảm phù hợp với nội dung quy hoạch được phê duyệt và ý kiến thẩm định của Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải).

Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát quy hoạch các công trình để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu khai thác và đầu tư phát triển, cũng như cập nhật nội dung điều chỉnh trong quá trình lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong các bước triển khai tiếp theo, Cục Hàng không Việt Nam và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tính toán xác định các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm tính hợp lý, thực hiện điều chỉnh và xử lý các nội dung theo thẩm quyền, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải xem xét đối với những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng vận tải hành khách thông qua sân bay Đồng Hới ở mức cao hơn so với trung bình của hệ thống cảng hàng không Việt Nam. Mặc dù nhà ga hành khách sân bay Đồng Hới có công suất thiết kế khoảng 500 nghìn hành khách mỗi năm, nhưng trong năm 2022, sân bay này đã tiếp nhận và phục vụ trên 700 nghìn lượt hành khách. Ngay trong năm 2023, sản lượng hành khách thông qua cảng đạt trên 750 nghìn hành khách. Do đó, việc nhà ga hành khách của sân bay Đồng Hới đang khai thác vượt công suất thiết kế, ảnh hưởng phần nào đến chất lượng dịch vụ, điều kiện an ninh an toàn trong quá trình khai thác.

Trong tháng 9/2023, UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định số 2571 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thực hiện dự án “Xây dựng nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng hàng không Đồng Hới”.

Dự án bao gồm 2 dự án thành phần được triển khai trên diện tích hơn 15 ha, tổng vốn đầu tư 1.844 tỷ đồng (100% vốn của ACV). Dự kiến, dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng vào quý I/2026, đưa nâng công suất khai thác sân bay Đồng Hới đạt 3 triệu hành khách/năm.