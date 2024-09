Đóng cửa sân bay Đồng Hới để ứng phó với bão số 4

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo triển khai các phương án phòng chống, ứng phó cơn bão số 4, trong đó tạm ngừng khai thác máy bay tại sân bay Đồng Hới từ 15 giờ đến 22 giờ ngày 19/9/2024.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia lúc 10 giờ sáng 19/9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tức bão số 4 và có tên quốc tế là Soulik, mạnh cấp 8 - 9 (từ 62 – 88 km/h), giật cấp 10 - 11 và đang di chuyển khá nhanh theo hướng tây với tốc độ khoảng 20 - 25 km/h trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế.

Để bảo đảm an toàn khai thác trong thời gian bão số 4 đổ bộ vào đất liền, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão số 4 với tinh thần phòng, chống từ trước, từ xa, đảm bảo sẵn sàng bốn tại chỗ. Cục Hàng không Việt Nam cũng quyết định tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay tại Cảng hàng không Đồng Hới từ 15 giờ đến 22 giờ hôm nay 19/92024.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) chỉ đạo các cảng hàng không nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão số 4 (gồm sân các bay: Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Chu Lai và Vinh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc… để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng, nếu có, nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay; đồng thời bố trí trực 24/24 giờ, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan khí tượng hàng không tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin khí tượng để báo cáo Cục Hàng không Việt Nam, Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hàng không xem xét quyết định việc khai thác tại các cảng hàng không; cung cấp thông tin kịp thời cho các cảng hàng không, các hãng hàng không và cơ quan, đơn vị liên quan.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng hàng không chủ động điều chỉnh kế hoạch bay theo kế hoạch tạm ngừng khai thác tại sân bay Đồng Hới, và thông báo đến hành khách về kế hoạch điều chỉnh lịch bay đi/đến tại sân bay Đồng Hới. Bảo đảm không lưu thông suốt, an toàn toàn bộ khu vực do Cảng hàng không Đồng Hới phụ trách.

Về phía sân bay Đồng Hới, lãnh đạo Cảng Hàng không Đồng Hới cũng cho biết đã nhận lệnh tạm dừng đón máy bay chiều đến và cất cánh. Nhân viên cảng điều động chằng néo nhà cửa, đắp bao cát trên mái nhà, gia cố hàng rào sân bay, nạo vét hệ thống thoát nước, triển khai phương án ứng phó cơn bão số 4 theo phương châm “4 tại chỗ”.