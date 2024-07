ACV dành 1.750 tỷ đồng nâng cấp sân bay Đồng Hới, dự tính khởi công trong quý 3/2024

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) vừa có văn bản số 2801/TTr-TCTCHKVN gửi Bộ Giao thông vận tải về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án thành phần 1 "Xây dựng nhà ga T2, Cảng hàng không Đồng Hới".

Đây là công trình giao thông cấp I thuộc dự án nhóm B có thời hạn sử dụng công trình theo thiết kế là 100 năm với người quyết định đầu tư là hội đồng quản trị ACV. Địa điểm xây dựng tại Cảng hàng không Đồng Hới, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình.

Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không Đồng Hới sẽ được thiết kế với công suất 3 triệu hành khách/năm (tương ứng với 1.200 hành khách/giờ cao điểm) và có định hướng phương án mở rộng để nâng công suất lên 5 triệu hành khách/năm khi có nhu cầu (sau năm 2030).

Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không Đồng Hới được thiết kế với quy mô 2 tầng nổi kết hợp tầng lửng với 2 cao trình đi và đến tách biệt.

Tổng diện tích sàn xây dựng nhà ga là 17.567 m2, được kết nối với vị trí sân đỗ máy bay gồm 3 lối đi bằng cầu ống dẫn khách code C và 1 lối đi bằng xe cobus.

Theo thiết kế sơ bộ, nha ga sẽ có 24 quầy làm thủ tục, ký gửi hành lý truyền thống, 2 băng chuyền bốc dỡ hành lý đi và 3 băng chuyền trả hành lý đến.

Ngoài công trình nhà ga, dự án thành phần 1 - Xây dựng nhà ga T2, Cảng hàng không Đồng Hới còn xây dựng các hạng mục phụ trợ đồng bộ gồm hệ thống điện nước; cứu hoả; xử lý nước thải, tập kết chất thải rắn; nhà để xe máy, ô tô; căn tin; trạm thu phí; hệ thống đường giao thông, bãi đỗ xe; đường trục tiếp cận vào nhà ga…

Với quy mô đầu tư như trên, dự án thành phần 1 - Xây dựng nhà ga T2, Cảng hàng không Đồng Hới có tổng mức đầu tư 1.750 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, tái định cư là 45 tỷ đồng; chi phí xây dựng là 1.073 tỷ đồng; chi phí thiết bị là 387 tỷ đồng… Nguồn vốn đầu tư dự án từ quỹ dầu tư phát triển của ACV.

Đại diện ACV dự tính công trình dự kiến khởi công vào quý 3/2024, hoàn thành đưa vào sử dụng vào quý 1/2026, theo Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư dự án “Xây dựng nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay – Cảng hàng không Đồng Hới”.

Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án là Liên danh tư vấn Công ty TNHH Azusa Sekkei và Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (Liên danh tư vấn Azusa - Coninco).

Đại diện ACV cho rằng việc đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Đồng Hới sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển của cảng hàng không trong hiện tại và tương lai, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, nâng cao hiệu quả khai thác tại cảng hàng không, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và điều kiện tự nhiên khu vực, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Sau khi được đầu tư xây dựng, nhà ga hành khách T2 sẽ là nhà ga hành khách quốc nội với công suất 03 triệu hành khách/năm.

Được biết, nhà ga hành khách Cảng hàng không Đồng Hới hiện hữu có công suất thiết kế khoảng 500.000 hành khách/năm. Năm 2022, Cảng hàng không Đồng Hới đã tiếp nhận và phục vụ khoảng 718.000 hành khách; năm 2023, sản lượng hành khách thông qua cảng đạt khoảng trên 750.000 hành khách.

Tốc độ tăng trưởng vận tải hành khách thông qua Cảng hàng không Đồng Hới trong những năm gần đây ở mức cao hơn so với trung bình của hệ thống cảng hàng không Việt Nam. Như vậy, hiện tại nhà ga hành khách của Cảng hàng không Đồng Hới đang khai thác vượt công suất thiết kế, ảnh hưởng phần nào đến chất lượng dịch vụ, điều kiện an ninh an toàn trong quá trình khai thác.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với đại diện ACV nhằm thảo luận, phân tích về những vướng mắc và giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cho biết ngay sau khi có chủ trương đầu tư, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan để đẩy nhanh thủ tục pháp lý nhằm thực hiện dự án và sớm khởi công trong thời gian tới.