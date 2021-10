Digiworld dự kiến lãi 500 tỷ đồng và vượt 67% kế hoạch năm

CTCP Thế giới số (mã DGW-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua mục tiêu kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021.

Theo đó, DGW dự kiến doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 277 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 73% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế cả năm 2021 dự kiến doanh thu đạt 19.225 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2020 và vượt 28% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 500 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ và vượt 67% kế hoạch năm.

Trước đó, 6 tháng đầu năm 2021, Digiworld ghi nhận đạt tổng cộng 9.225 tỷ đồng doanh thu, tăng 88% và 233 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 139% so với cùng kỳ năm 2020.

Như vậy, so với kế hoạch kinh doanh đã đề ra cho năm 2021 - 15.200 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận, Digiworld đã đạt được 61% kế hoạch năm về doanh thu và 74% kế hoạch năm về lợi nhuận.

Mới đây, VCSC đã có điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 14% nhưng điều chỉnh khuyến nghị từ "khả quan" thành "phù hợp thị trường" do giá cổ phiếu của DGW đã tăng 22% trong 3 tháng qua.

Cụ thể, VCSC tin rằng doanh thu nửa cuối 2021 của DGW sẽ được hỗ trợ bởi một là nhu cầu mạnh mẽ về máy tính xách tay do dịch COVID-19, chiếm 29% doanh thu nửa đầu năm 2021 và hai là, mạng lưới phân phối lớn (hệ thống phân phối trên toàn quốc) giúp giảm bớt thiệt hại từ các khu vực bị phong tỏa.

Theo ban lãnh đạo của DGW, doanh thu tháng 7/2021 đã tăng 9% so với cùng kỳ lên 1.200 tỷ đồng (so với mức tăng trưởng 89% YoY trong 6 tháng đầu năm 2021), trong đó doanh thu máy tính xách tay tăng mạnh đã bù đắp cho sự sụt giảm doanh số bán điện thoại di động và DGW cũng dự báo doanh thu sẽ tăng 13% so với cùng kỳ trong năm 2021 dựa trên giả định rằng các hạn chế về giãn cách xã hội hiện tại sẽ bắt đầu giảm dần trong quý 4/2021.

Cũng theo DGW, trong 6 tháng năm 2021, doanh số bán điện thoại thông minh Xiaomi của DGW (chiếm 25% tổng doanh thu) đã tăng hơn 50% YoY (theo ước tính của chúng tôi) khi thị phần điện thoại thông minh của Xiaomi tại Việt Nam tăng từ 8% -9% vào tháng 6 năm 2020 lên khoảng 13% vào tháng 6/2021 (theo DGW). VCSC kỳ vọng thị phần của Xiaomi sẽ vượt qua mốc 20% trong vài năm tới.

Ngoài ra, ban lãnh đạo cho biết DGW hiện là một trong 2 nhà phân phối sản phẩm Apple hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi dự báo iPhone sẽ đóng góp 16% vào tổng doanh thu của DGW vào năm 2021 so với 7% vào năm 2020. Bên cạnh đó, DGW gần đây đã ký kết hợp đồng độc quyền với một thương hiệu Mỹ trong lĩnh vực thiết bị gia dụng, thị trường mà sự hiện diện hiện tại của DGW còn hạn chế. Do đó, hợp đồng mới này sẽ mở rộng thị trường mục tiêu của DGW thêm khoảng 1 tỷ USD, dựa trên ước tính của ban lãnh đạo.

VCSC cho rằng rủi ro đối với quan điểm tích cực của mình là việc mở rộng thị phần chậm hơn dự kiến của Xiaomi tại Việt Nam; kết thúc hợp đồng độc quyền với Xiaomi và nhà phân phối với Apple.

Trước đó, trong tháng 8, DGW đã hoàn tất việc phát hành hơn 44,2 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ phân phối 1:1. Vốn điều lệ Digiworld tăng từ 443,5 tỷ đồng lên 885,5 tỷ đồng và hơn 44,2 triệu cổ phiếu này sẽ chính thức được giao dịch từ ngày 12/10 tới.

Đồng thời, DGW sẽ phát hành tiếp 500.000 cổ phiếu ESOP, chiếm 0,57% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty với giá phát hành 40.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời điểm thực hiện quý 4/2021, sau phương án phát hành ESOP, vốn công ty dự kiến tăng lên 890,5 tỷ đồng.