DNSE đạt kỷ lục 26,62% thị phần phái sinh, nối dài 8 quý liên tiếp giữ vị trí Top 2

Theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), thị phần môi giới chứng khoán phái sinh của Chứng khoán DNSE trong quý 3/2026 đạt 26,62%, tăng 1,24 điểm phần trăm so với quý trước. Đây là mức thị phần cao nhất DNSE đạt được kể từ khi tham gia thị trường phái sinh.
DNSE lần đầu vươn lên Top 2 thị phần môi giới phái sinh vào quý 4/2024, khoảng 18 tháng sau khi ra mắt tính năng giao dịch phái sinh. Từ đó đến quý 3/2026, công ty đã duy trì vị trí này trong 8 quý liên tiếp, đồng thời ngày càng thu hẹp khoảng cách với đơn vị dẫn đầu.
Đà mở rộng thị phần diễn ra cùng quá trình DNSE đầu tư vào nền tảng công nghệ, hạ tầng giao dịch và các công cụ hỗ trợ nhà đầu tư. Công ty chứng khoán công nghệ này cũng thường xuyên nằm trong top dẫn đầu về tài khoản mở mới và vừa ghi nhận cột mốc 2 triệu người dùng trong quý 3/2026.
Với đặc thù biến động nhanh, liên tục, thị trường phái sinh đòi hỏi cả khả năng xử lý lệnh ổn định của hệ thống lẫn sự chủ động của nhà đầu tư trong việc kiểm soát vị thế và tỷ lệ ký quỹ.
Sản phẩm phái sinh Future X được DNSE phát triển theo hướng tối ưu tốc độ xử lý lệnh, sự ổn định của hệ thống và công cụ quản trị theo từng giao dịch. Cách tiếp cận này giúp nhà đầu tư theo dõi cụ thể từng vị thế và chủ động hơn trong quá trình thực hiện chiến thuật.
Nhà đầu tư có thể theo dõi lãi, lỗ theo thời gian thực, bao gồm thuế và phí, đồng thời quản lý tỷ lệ ký quỹ theo từng giao dịch (Deal). Hệ thống cũng cung cấp cảnh báo khi tỷ lệ ký quỹ chạm ngưỡng nguy hiểm, hỗ trợ người dùng kịp thời xem xét và điều chỉnh vị thế.
Bên cạnh đó, các tính năng chốt lời, cắt lỗ tự động cho phép nhà đầu tư thiết lập ngưỡng theo chiến thuật đã lựa chọn. Những công cụ này giúp giảm thao tác thủ công và hỗ trợ duy trì kỷ luật giao dịch, nhất là trong những thời điểm thị trường biến động nhanh.
Trong năm 2026, chương trình có bảng xếp hạng riêng cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và người mới, tạo điều kiện để các nhóm người chơi có mức độ kinh nghiệm khác nhau tham gia. Phiên bản Live Battle – Lướt sóng Phái sinh được phát sóng trực tiếp, qua đó người xem có thể theo dõi các thí sinh – nhà đầu tư giàu kinh nghiệm lựa chọn vị thế, phản ứng trước biến động và xử lý tình huống giao dịch.
Sắp tới, vòng chung kết Live Battle – Lướt sóng Phái sinh dự kiến diễn ra trực tiếp trên sân khấu Future Tech Summit 2026 do DNSE tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào cuối tháng 11. Sự kiện sẽ đưa các màn tranh tài từ môi trường trực tuyến đến với khán giả tại chỗ, đồng thời tạo thêm không gian để cộng đồng nhà đầu tư gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm giao dịch.
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