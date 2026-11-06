DNSE Future Tech Summit 2026: Góc nhìn công nghệ và quản lý đầu tư

DNSE Future Tech Summit 2026, sự kiện công nghệ thường niên ngành chứng khoán sẽ trở lại vào ngày 20/11 tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ các chuyên gia, diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và công nghệ, mang đến góc nhìn chuyên sâu về thị trường và xu hướng ứng dụng AI tối ưu chiến lược đầu tư.

Tiếp nối thành công mùa đầu tiên, DNSE Future Tech Summit 2026 với chủ đề “Market IQ: Level Up Your Investment” sẽ tiếp tục là điểm hẹn kết nối cộng đồng tài chính và công nghệ. Chương trình năm nay hướng đến giúp nhà đầu tư nâng cao năng lực trong phân tích và lựa chọn cơ hội đầu tư, từ hiểu vị thế bản thân, đến chọn chiến lược phù hợp trong từng giai đoạn thị trường.

Đáng chú ý, sự kiện năm nay có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu lĩnh vực tài chính và công nghệ: Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital Việt Nam và ông Trần Việt Trung, Giám đốc Khoa học Dữ liệu DNSE.

DNSE Future Tech Summit 2026 quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, công nghệ.

Sự kiện năm nay cũng là hoạt động mở đầu cho mối quan hệ hợp tác, đồng hành giữa DNSE, công ty chứng khoán tiên phong về công nghệ và Dragon Capital, công ty quản lý quỹ hàng đầu thị trường, hướng tới xây dựng chiến lược và cung cấp các công cụ tài chính thông minh cho nhà đầu tư.

Các phiên chia sẻ tại chương trình tập trung vào ba chủ đề: Biến dữ liệu và AI thành lợi thế đầu tư cá nhân; Chiến lược phân bổ tài sản qua các chu kỳ và trạng thái thị trường và Ứng dụng AI trong tìm kiếm cơ hội đầu tư. Qua đó, nhà đầu tư có cơ hội tiếp cận những phương pháp khai thác dữ liệu mới tối ưu hơn, từ đó nhận diện cơ hội, nâng cao hiệu quả phân tích, ra quyết định đầu tư trong từng giai đoạn.

Đặc biệt, chương trình sẽ mở màn với Chung kết Live Battle – Lướt sóng Phái sinh 2026, màn tranh tài đáng mong đợi của cộng đồng đầu tư chứng khoán phái sinh, quy tụ 10 cao thủ có thành tích dẫn đầu các kỳ Live Battle trong năm. Nằm trong khuôn khổ giải đấu Lướt sóng Phái sinh được DNSE phát triển hơn hai năm qua, phiên bản Live Battle được phát sóng trực tiếp hàng tháng từ đầu năm 2026, mang đến cơ hội theo dõi và học hỏi chiến thuật, cách quản trị rủi ro của các cao thủ phái sinh ngay trong phiên giao dịch.

Top 10 nhà đầu tư xuất sắc sẽ góp mặt tại Chung kết Live Battle - Lướt sóng Phái sinh 2026, diễn ra trực tiếp tại DNSE Future Tech Summit 2026.

Bên cạnh phần trình bày của các diễn giả, tại sự kiện, nhà đầu tư sẽ được trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm chuỗi sản phẩm công nghệ đầu tư, từ giao dịch chứng khoán cơ sở, phái sinh, chứng chỉ quỹ, phân tích dữ liệu... tới các sản phẩm giao dịch nâng cao, ứng dụng công nghệ và AI trong nghiên cứu, thực thi giao dịch.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE chia sẻ tại sự kiện DNSE Future Tech Summit 2025.

Theo đuổi định hướng chứng khoán công nghệ, những năm gần đây, DNSE có sự phát triển bứt phá với nhiều sản phẩm tiên phong nhằm “đơn giản hóa đầu tư cho người Việt”. Hệ sinh thái sản phẩm của DNSE liên tục cập nhật tính năng mới ứng dụng công nghệ, phục vụ trọn vẹn hành trình đầu tư, như hệ thống giao dịch Margin Deal, trợ lý ảo Ensa, kiểm thử chiến thuật, kết nối MCP, đồng thời mở rộng kết nối với các đối tác qua Open API và nâng cấp hạ tầng giao dịch phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư chủ động.

Hiện DNSE sở hữu 2 triệu tài khoản, tương đương khoảng 1/7 toàn thị trường và liên tục tăng trưởng thị phần, củng cố vị trí Top 2 thị phần môi giới phái sinh trong 2 năm liên tiếp.

Với mục tiêu mang đến một diễn đàn thường niên trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, DNSE Future Tech Summit được DNSE tổ chức lần đầu vào năm 2025. Sự kiện năm ngoái đã thu hút trên 200 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư thảo luận chủ đề “Seamless Market - Speed & Sync”, qua đó mang đến phân tích chuyên sâu về những yêu cầu đặt ra đối với hạ tầng công nghệ, dữ liệu và tốc độ xử lý giao dịch trong bối cảnh thị trường chứng khoán chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới với sự phát triển về quy mô và kéo dài thời gian giao dịch.

Trở lại trong năm 2026, với sự góp mặt của dàn diễn giả uy tín trong ngành, DNSE Future Tech Summit hứa hẹn mang đến những góc nhìn đa chiều về thị trường chứng khoán và các giải pháp công nghệ mới giúp nhà đầu tư bắt kịp xu hướng, khai thác hiệu quả các công cụ nhằm tìm kiếm cơ hội, xây dựng chiến lược trong đầu tư.

* Thông tin chi tiết sự kiện:

Sự kiện DNSE Future Tech Summit 2026 với chủ đề: “Market IQ: Level Up Your Investment” sẽ diễn ra vào 13h00 – 16h45, ngày 20/11/2026 tại Sảnh Skylar 1, Trung tâm hội nghị ThiskyHall Sala, Mai Chí Thọ, TP. Hồ Chí Minh.

Đăng ký tham gia sự kiện miễn phí tại đây:

https://s.dnse.vn/futuretechsummit_vneconomy