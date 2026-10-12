Doanh nghiệp chủ động nâng cao sức cạnh tranh từ vận hành hiệu quả và hệ sinh thái vững mạnh

Ngày 5/10 diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam (VCSF) 2026 tại Hà Nội đã khép lại thành công với sự tham gia của gần 30 diễn giả, hơn 300 đại biểu từ các bộ ban ngành và doanh nghiệp lớn.

Thông qua diễn đàn năm nay, nhiều ý kiến đóng góp và chia sẻ về khó khăn thực tiễn từ phía doanh nghiệp được tổng hợp nhằm kiến nghị hoàn thiện cơ chế thực thi, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn, tài chính xanh và phát triển nhà cung ứng.

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), yêu cầu đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2026 không còn dừng ở mở rộng quy mô, mà tập trung sang nâng cao năng suất, đổi mới, sức chống chịu và khả năng tạo giá trị dài hạn.

Phát biểu tại diễn đàn, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ: “Mỗi doanh nghiệp đang góp phần định hình tương lai, kinh tế đất nước bằng chính những quyết định ngày hôm nay. Tôi tin rằng, khi thể chế mở đường, doanh nghiệp chủ động và các nguồn lực được kết nối, chúng ta sẽ có một thế hệ doanh nghiệp Việt Nam đủ năng lực vươn xa, đủ bản lĩnh chinh phục thị trường và đủ trách nhiệm cùng đất nước phát triển bền vững.”

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ tại diễn đàn. (Ảnh: BTC).

Tại phiên thảo luận toàn thể cấp cao “Chính sách kết nối – Doanh nghiệp đồng hành: Hướng tới nền kinh tế tự cường, bền vững”, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các doanh nghiệp đầu tàu đã trao đổi về những ưu tiên và điều kiện cần thiết để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Chia sẻ về các chính sách đang được triển khai, ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, cho biết: “Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 21 về phân loại danh mục dự án xanh, cùng Quyết định số 46 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xác định các tiêu chí về kinh tế tuần hoàn và quản trị ESG. Đây là những cơ sở để doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí xanh và thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các nguồn vốn xanh trong thời gian tới.”

Đóng góp trong phiên thảo luận, ông Larry Lee – Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài sản chiến lược và Phát triển bền vững tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã chia sẻ kinh nghiệm của SABECO trong xây dựng năng lực cạnh tranh bền vững thông qua nâng cao hiệu quả vận hành và củng cố hệ sinh thái đối tác khi đang sở hữu 26 nhà máy trải dài khắp cả nước.

Ông Larry cho rằng: “Một trong những điều chúng tôi đã rút ra trong quá trình chuyển đổi là năng suất và phát triển bền vững luôn gắn với những cải tiến rất thực tế trong vận hành. Khi doanh nghiệp sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, giảm hao hụt nguyên vật liệu, quản lý nước tốt hơn hay tối ưu quy trình sản xuất, những thay đổi đó không chỉ mang lại lợi ích cho môi trường mà còn trực tiếp nâng cao hiệu quả kinh doanh.”

Ông Larry Lee chia sẻ kinh nghiệm của SABECO trong phiên thảo luận. (Ảnh: BTC).

Trên thực tế, báo cáo phát triển bền vững của SABECO năm 2025 đã ghi nhận 46,4% năng lượng tiêu thụ tại các nhà máy bia đến từ nguồn tái tạo, trong khi 81,4% chất thải được tái sử dụng hoặc tái chế. Đáng chú ý, sản lượng bia tăng 3% nhưng tổng mức tiêu thụ năng lượng được ghi nhận giảm 6,8%. Bên cạnh đó, tư duy sử dụng tài nguyên hiệu quả còn được mở rộng sang bao bì, hiện 100% bao bì trong danh mục sản phẩm của SABECO, bao gồm Bia Saigon, Bia 333 và Bia Lạc Việt, đều có thể tái chế hoặc tái sử dụng.

Song song với việc sử dụng ít tài nguyên hơn, SABECO tiếp tục đảm bảo chất lượng đồng đều của sản phẩm trên toàn hệ thống. Tại các nhà máy của SABECO, công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng được cải tiến giúp các chuyên gia nấu bia theo dõi quy trình chặt chẽ hơn, sử dụng dữ liệu để phát hiện biến động và điều chỉnh kịp thời. Đây cũng là nền tảng để những thương hiệu lâu đời của doanh nghiệp như Bia Saigon tiếp tục duy trì sức cạnh tranh trên thị trường.

HỖ TRỢ CÁC NHÀ CUNG CẤP NÂNG CAO NĂNG LỰC, NHẰM NÂNG CHUẨN CHUỖI CUNG ỨNG

Chuyển đổi bền vững ở quy mô doanh nghiệp lớn không chỉ diễn ra bên trong nhà máy, mà còn mở rộng ra toàn bộ chuỗi cung ứng. Mỗi quyết định về mua hàng, lựa chọn nhà cung cấp hay quản trị chuỗi đều có thể tạo tác động tới hệ sinh thái. Tuy nhiên, theo đại diện SABECO, đặt ra thêm yêu cầu cho nhà cung cấp không khó. Nhưng nếu chỉ nâng tiêu chuẩn mà không hỗ trợ họ đáp ứng, phát triển bền vững có thể trở thành áp lực tuân thủ, đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bằng cách tiếp cận đó, SABECO đang dần tích hợp các tiêu chuẩn liên quan đến môi trường và xã hội khi quản lý nhà cung cấp, với điều kiện trong đó các đối tác có thể cùng nâng cao năng lực và phát triển dài hạn. Quá trình này có thể bao gồm đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, hỗ trợ ứng dụng công nghệ hoặc xây dựng lộ trình rõ ràng để đối tác có đủ thời gian và sự chủ động đầu tư.

Trả lời trong phiên thảo luận, ông Larry Lee nói thêm: “Giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam sẽ cần sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa chính sách, doanh nghiệp, công nghệ, logistics, tài chính, nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng trong nước. Không một doanh nghiệp nào có thể tự mình tạo ra sự chuyển đổi này. Với quy mô và mạng lưới hiện tại, tôi tin rằng SABECO có thể góp phần kết nối các mắt xích, đưa tiêu chuẩn vào thực tiễn và lan tỏa năng lực cải tiến trong toàn chuỗi giá trị.”

Ông Larry đóng góp góc nhìn về nỗ lực nâng chuẩn toàn chuỗi cung ứng tại SABECO. (Ảnh: BTC).

Những trao đổi tại VCSF 2026 cho thấy phát triển bền vững ngày càng gắn chặt với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Bài toán không chỉ nằm ở các chỉ số môi trường hay yêu cầu tuân thủ, mà còn ở năng suất, hiệu quả sử dụng nguồn lực, năng lực quản trị và sức mạnh của chuỗi giá trị. Qua đó, diễn đàn đã góp phần thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác, hướng tới một hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam cùng nâng cao năng lực và phát triển bền vững.