Doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa trông ngóng ngày mở cửa

Để mở cửa lại ngành du lịch, chính quyền tỉnh Khánh Hòa hiện đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho đối tượng lao động trong ngành. Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, việc phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh có kết quả tích cực sẽ tạo thuận lợi cho việc phục hồi hoạt động du lịch trở lại. Hiện nay, tỉnh đã tiêm vaccine cho hơn 18.000 lao động trong ngành du lịch. Các doanh nghiệp du lịch cũng đang rất nóng lòng được đón khách trở lại.

Trước mắt, ngành du lịch đề xuất tập trung đón khách du lịch nội tỉnh với chương trình “Người Khánh Hòa du lịch Khánh Hòa”, tiếp đó là du lịch nội địa từ các vùng không có dịch đến Khánh Hòa. Đồng thời, tỉnh chuẩn bị các bước để triển khai đón du khách quốc tế có hộ chiếu vaccine.

Theo đề xuất của Sở Du lịch, Khánh Hòa sẽ đón khách nội địa đã tiêm 2 mũi vaccine (mũi thứ 2 ít nhất 14 ngày) hoặc đã tiêm 1 mũi vaccine và có giấy chứng nhận kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2; có chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận. Khách du lịch lưu trú và sử dụng dịch vụ, sản phẩm du lịch khép kín tại khu du lịch, hạn chế di chuyển. Đối với khách ngoại tỉnh, du lịch Khánh Hòa chỉ đón khách theo tour trọn gói do doanh nghiệp lữ hành tổ chức đi bằng đường bộ hoặc hàng không.

Các cơ sở đón khách du lịch phải nằm trên địa bàn các thôn, tổ “vùng xanh”; được cơ quan thẩm quyền về du lịch, y tế thẩm định đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trước khi đi vào hoạt động. Người lao động phục vụ trong các cơ sở du lịch phải có giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine (mũi thứ 2 ít nhất 14 ngày) hoặc có giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận.

Cùng với việc lên kế hoạch để triển khai đón khách du lịch nội địa, Sở Du lịch đã trình UBND tỉnh phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine bằng các chuyến bay thuê bao đến Khánh Hòa. "Theo quy trình, sau khi thông qua, UBND tỉnh sẽ gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành Trung ương góp ý trước khi trình Thủ tướng Chính phủ để xin phép,” bà Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết.

Theo phương án của Sở Du lịch (chủ trì) đề xuất, giai đoạn 1, Khánh Hòa sẽ tập trung đón khách một số thị trường đã kiểm soát tốt dịch. Ngoài yêu cầu về hộ chiếu vaccine, khách phải có bảo hiểm sức khỏe hoặc bảo hiểm Covid-19 với mức bảo hiểm tối thiểu 200 triệu đồng cho các chi phí điều trị y tế và nằm viện liên quan đến Covid-19.

Khách quốc tế có hộ chiếu vaccine sẽ được lưu trú, nghỉ dưỡng tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Nếu triển khai thành công, ngành du lịch sẽ tiếp tục đề xuất chọn các khu nghỉ dưỡng trên các đảo của Nha Trang như: Các khu nghỉ dưỡng của Vinpearl trên đảo Hòn Tre, khu nghỉ dưỡng Merperle Hòn Tằm… để từng bước phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa.

Đối với hoạt động du lịch hộ chiếu vaccine, trước đó, ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từng chia sẻ, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã nhận thấy khu du lịch Bãi Dài là khu vực có vị trí địa lý đẹp và nằm xa khu dân cư, khép kín nên việc thí điểm hoàn toàn khả thi.