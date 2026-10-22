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Doanh nghiệp lớn và vai trò kiến tạo giá trị cho nền kinh tế: Góc nhìn từ SABECO

P P.V

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, vai trò của các doanh nghiệp quy mô lớn ngày càng được nhìn nhận không chỉ qua kết quả kinh doanh hay số thuế nộp ngân sách, mà còn ở khả năng tạo việc làm, thúc đẩy chuỗi cung ứng nội địa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Với nền tảng kinh doanh vững vàng cùng mạng lưới hoạt động rộng khắp, SABECO là một trong những ví dụ tiêu biểu cho cách doanh nghiệp tạo ra giá trị kinh tế trên nhiều phương diện.

Trong quá trình phát triển kinh tế, các doanh nghiệp lớn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, dẫn dắt chuỗi giá trị ngành hàng và mở rộng cơ hội kinh doanh cho hệ sinh thái đối tác. Trong số những doanh nghiệp đang đóng góp cho mục tiêu phát triển đó, Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) là một ví dụ tiêu biểu về sự kết hợp giữa đóng góp nguồn thu ngân sách và thúc đẩy sự phát triển của toàn hệ sinh thái xoay quanh hoạt động vận hành của doanh nghiệp.

GIÁ TRỊ KINH TẾ KHÔNG CHỈ NẰM Ở NGUỒN THU NGÂN SÁCH

Theo bảng xếp hạng VNTAX200 được công bố gần đây, SABECO xếp ở vị trí 14 trong số 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025, với số tiền thực nộp gần 14.917 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh năng lực duy trì hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp trong bối cảnh ngành đồ uống tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức từ thị trường và môi trường kinh doanh.

Dây chuyền sản xuất Bia Saigon tại một trong những nhà máy của SABECO. (Ảnh: SABECO).
Dây chuyền sản xuất Bia Saigon tại một trong những nhà máy của SABECO. (Ảnh: SABECO).

Nền tảng cho đóng góp đó đến từ kết quả kinh doanh ổn định. Năm 2025, SABECO ghi nhận doanh thu thuần 25.888 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.652 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.573 tỷ đồng. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 19,3%.

Nghĩa vụ nộp thuế là chỉ số đo lường trực tiếp và rõ ràng nhất về sự đóng góp tài chính của doanh nghiệp, nhưng tác động thực sự của những doanh nghiệp top đầu như SABECO còn nằm ở chuỗi giá trị và hệ sinh thái kinh tế mà thương hiệu này tạo ra trên khắp cả nước. Năm 2025, có tới 94% tổng ngân sách cung ứng của SABECO được chi trả cho các đối tác và nhà cung cấp trong nước.

Đáng chú ý, hơn 85% nhà cung cấp nguyên vật liệu cốt lõi là các doanh nghiệp Việt Nam. Việc ưu tiên nguồn lực nội địa giúp dòng vốn kinh doanh lan tỏa mạnh mẽ vào chuỗi sản xuất, tạo động lực tăng trưởng cho các ngành ngành sản xuất, bao bì, vận tải và logistics.

Bên cạnh đó, SABECO hiện tạo việc làm cho hơn 7.700 người lao động thông qua hệ thống nhà máy và mạng lưới phân phối trên toàn quốc. Chuỗi giá trị trải dài toàn quốc của doanh nghiệp cũng gắn kết và tạo tạo ra nhu cầu kinh doanh cho nhiều đối tác trong chuỗi giá trị, từ nhà cung cấp nguyên vật liệu đến các đơn vị vận chuyển, đại lý và điểm bán lẻ..

ĐẦU TƯ CHO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DÀI HẠN

Để những đóng góp kinh tế được duy trì trong dài hạn, doanh nghiệp sản xuất không thể chỉ dựa vào quy mô hiện có. Khả năng thích ứng trước biến động thị trường, cải thiện năng suất và mở rộng cơ hội kinh doanh là những yếu tố quyết định sức cạnh tranh. Tại SABECO, định hướng này được thể hiện qua việc tăng cường nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D), đổi mới công nghệ sản xuất, tối ưu hệ thống vận hành và mở rộng hoạt động xuất khẩu.

SABECO triển khai cùng lúc các hệ thống quản lý chuỗi cung ứng để củng cố hiệu quả giám sát vận hành. (Ảnh: SABECO).
SABECO triển khai cùng lúc các hệ thống quản lý chuỗi cung ứng để củng cố hiệu quả giám sát vận hành. (Ảnh: SABECO).

Doanh nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn chuỗi giá trị với hệ thống quản lý kho hàng (WMS), hệ thống quản lý vận tải (TMS) cùng các nền tảng dữ liệu thương mại nhằm nâng cao khả năng giám sát hoạt động, kiểm soát chi phí và hỗ trợ quá trình ra quyết định. Bên cạnh củng cố thị trường nội địa, SABECO cũng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Trong sáu tháng đầu của 2026, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp đạt 139% kế hoạch đề ra và tăng 221,2% so với cùng kỳ. SABECO đặt mục tiêu nâng tỷ trọng đóng góp từ thị trường xuất khẩu lên mức hai chữ số trong vòng năm năm tới.

Nhà máy Bia Saigon thuộc SABECO đặt tại Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: SABECO).
Nhà máy Bia Saigon thuộc SABECO đặt tại Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: SABECO).

ĐỒNG HÀNH CÙNG HÀNH TRÌNH TĂNG TRƯỞNG CỦA VIỆT NAM

Khi Việt Nam hướng tới các mục tiêu tăng trưởng mới, vai trò của những doanh nghiệp có khả năng tạo ra giá trị trên nhiều phương diện sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Không chỉ thông qua nguồn thu ngân sách, các doanh nghiệp này còn góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước, tạo việc làm, hỗ trợ đối tác trong chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Chia sẻ về định hướng phát triển thời gian tới, ông Lester Tan - Tổng giám đốc SABECO nhấn mạnh: "Đối với SABECO, tham vọng của chúng tôi rất rõ ràng: Tiếp tục giữ vững di sản đáng tự hào tại Việt Nam, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực và phát triển các thương hiệu để khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Đó là cách chúng tôi nhìn nhận vai trò thương hiệu bia của người Việt và là cách chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của đất nước theo tinh thần: Việt Nam, Kề vai đi lên."

Với nền tảng kinh doanh vững vàng, mạng lưới liên kết sâu rộng trong nước và định hướng đầu tư cho tương lai, SABECO tiếp tục cho thấy vai trò của một doanh nghiệp đang đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam theo cách bền vững và lâu dài.

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