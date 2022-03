Doanh nghiệp “ôm” hàng trăm nghìn m2 đất rồi để… hoang hóa

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tiếp tục công bố công khai tình trạng vi phạm pháp luật đất đai của 14 doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Quảng Nam và Hải Dương. Trước đó, qua rà soát, tập hợp báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã công khai danh sách tình trạng vi phạm pháp luật đất đai của các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Hà Giang và Đồng Nai…

DỰ ÁN HÀNG TRIỆU M2 ĐẤT CHẬM TIẾN ĐỘ

Tại Quảng Nam, qua thanh tra, kiểm tra phát hiện có 62 đơn vị, tổ chức (thống kê chưa đầy đủ) có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã thực hiện thu hồi diện tích đất 13.619.684m2 do vi phạm pháp luật. Ngoài ra có một số đơn vị sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê đất không đúng đối tượng, chuyển mục đích khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép đã bị xử lý và buộc phải thực hiện đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam cho biết, đến ngày 31/12/2021, có 18 đơn vị đã khắc phục các sai phạm có liên quan. Hiện nay còn có 11 đơn vị tổ chức sử dụng đất có vi phạm pháp luật theo quy định tại Nghị định số 43 của Chính phủ “dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án chậm tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả kháng”.

Trong số 11 doanh nghiệp vi phạm được gia hạn, nhiều nhất là dự án Khu du lịch sinh thái Biển Cù Lao Chàm với tổng diện tích gần 2,6 triệu m2. Còn lại các dự án khác đều có diện tích từ vài nghìn đến hàng chục nghìn m2.

Công khai các doanh nghiệp vi phạm đất đai tại Quảng Nam

Các doanh nghiệp vi phạm do sử dụng đất chậm so với tiến độ đã cam kết với diện tích lớn khác như: Công ty TNHH Một thành viên Toàn Thiện và Công ty Cổ phần thương mại Hùng Cường (cùng địa chỉ tại thị xã Điện Bàn) với diện tích vi phạm tương ứng là 13.440m2 và 20.882m2; Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Nam Cổ Cò (thị xã Điện Bàn), diện tích vi phạm là 93.539m2.

Một số doanh nghiệp khác cùng có địa chỉ tại thành phố Hội An cũng bị công khai vi phạm do sử dụng đất chậm so với tiến độ đã cam kết, gồm: Công ty TNHH Vườn Phố Hội diện tích 37.234 m2; Công ty cổ phần Ngọc Hội An với diện tích 5.133m2.

Hai doanh nghiệp khác không đưa đất vào sử dụng là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thịnh Thuận (huyện Thăng Bình) với diện tích 3.200m2; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy Long (Thành phố Hội An) diện tích 12.202m2; Xí nghiệp Phước Nhật (huyện Thăng Bình) với diện tích 6.376m2.

Ngoài ra, Công ty TNHH Nguyệt Dũ (thành phố Hội An) chậm tiến độ đưa 4.196m2 đất vào sử dụng; Công ty TNHH Xây dựng và Mua bán thiết bị Hùng Hậu (huyện Núi Thành) chậm đưa 21.890m2 đất vào sử dụng.

“ÔM” ĐẤT RỒI “LẶN MẤT TĂM”

Tại tỉnh Hải Dương, thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013 và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh về việc định kỳ kiểm tra, công khai thông tin vi phạm về đất đai, đối với các dự án chậm tiến độ, mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này đã có công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công khai vi phạm của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Qua kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với 28 doanh nghiệp (kiểm tra 20 doanh nghiệp, rà soát 08 doanh nghiệp), có 3 doanh nghiệp phải thực hiện công khai vi phạm là Công ty TNHH Thực phẩm Tin Tin, Công ty Cổ phần Hoàng Long Steel, Công ty Cổ phần Vinamit do không triển khai thực hiện dự án, để hoang hóa hàng trăm nghìn m2 đất dự án từ nhiều năm nay.

Các doanh nghiệp vi phạm đất đai tại Hải Dương

Trong số đó, Công ty Cổ phần Vinamit có diện tích đất vi phạm lớn nhất khi để hoang hóa 349.616m2 đất thuộc dự án Nhà máy chế biến- Tổng kho bảo quản rau, củ quả và mô hình giới thiệu quy trình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, tại thôn Phú Lương, xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cho biết, Công ty Cổ phần Vinamit đã không triển khai thực hiện dự án trên từ nhiều năm nay. Đặc biệt mặc dù dự án này đã nhiều lần được cơ quan quản lý gia hạn tiến độ nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Đáng chú ý, trường hợp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Tin Tin đã để hoang hóa trên 15.000m2 đất thuộc dự án Cơ sở sản xuất nước uống từ sản phẩm nông nghiệp, nước có ga tại Cụm công nghiệp Hoàng Diệu, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương thông tin, doanh nghiệp này đã không thực hiện dự án từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, các cơ quan của xã, huyện, tỉnh Hải Dương đã không liên hệ được với chủ đầu tư để làm việc.

Còn với trường hợp của Công ty Cổ phần Hoàng Long Steel cũng bị công khai vi phạm pháp luật về đất đai do để hoang hóa 18.200m2 đất thuộc dự án Nhà máy luyện silicgang và cán thép nóng (không triển khai thực hiện dự án), tại xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang.