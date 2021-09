Quảng Nam: Xem xét các dự án chậm tiến độ tại thị xã Điện Bàn

Mới đây, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã cho ý kiến chỉ đạo đối với việc gia hạn tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, gồm: Khu dân cư dịch vụ – du lịch Làng chài Điện Dương và Khu dân cư – Tái định cư Hà My Đông A.

Theo đó, tại dự án Khu dân cư dịch vụ – du lịch Làng chài Điện Dương, diện tích 24,17ha, hiện nay, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Xây dựng Bestcon mới giải phóng mặt bằng được khoảng 4ha, hiện trạng khu vực có mật độ dân cư đông đúc, tiến độ triển khai dự án chậm.

UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với Sở Xây dựng và chủ đầu tư rà soát, đánh giá tính khả thi của dự án.

Đồng thời, đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án này theo hướng không giải phóng mặt bằng đối với các khu vực có dân cư tập trung đông, chỉ chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo thoát nước và định hướng phát triển thành khu du lịch cộng đồng.

Đối với phần diện tích đã giải phóng mặt bằng (4ha) được bố trí đất tái định cư và một phần đất khai thác để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường nối từ đường ĐT 603A vào bãi tắm, và bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công khu vực lân cận theo nguyên tắc đảm bảo cân đối chi phí đầu tư của chủ đầu tư.

Đối với dự án Khu dân cư – Tái định cư Hà My Đông A, giao UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với Sở Xây dựng, chủ đầu tư rà soát lại dự án Khu du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp Điện Dương để đánh giá lại sự cần thiết triển khai dự án Khu dân cư dịch vụ – du lịch Làng chài Điện Dương, trên cơ sở đó đánh giá nhu cầu tái định cư để bố trí vào Khu dân cư – Tái định cư Hà My Đông A.

Đồng thời, đánh giá quỹ đất phục vụ tái định cư cho các công trình đầu tư công khu vực lân cận, báo cáo đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh lại dự án Khu du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp Điện Dương (trong đó lưu ý trừ phần diện tích bố trí cho quy hoạch công viên sông Cổ Cò với quy mô 70-80ha), nghiên cứu bàn giao dự án Khu dân cư – Tái định cư Hà My Đông A cho UBND thị xã Điện Bàn quản lý, bố trí tái định cư.

Được biết, dự án Khu dân cư dịch vụ – du lịch Làng chài Điện Dương được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1770 (ngày 25/4/2016) cho Công ty cổ phần Xây dựng Beton 6 miền Trung làm chủ đầu tư (sau này chuyển giao lại cho Công ty cổ phần Xây dựng Bestcon).

Còn đối với dự án Khu dân cư – Tái định cư Hà My Đông A (19,3ha) được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1771 (ngày 25/4/2016) của UBND tỉnh Quảng Nam và dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Điện Dương (71,54ha) được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 3750 (ngày 15/11/2019) của UBND tỉnh Quảng Nam, đối với Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An (Bắc Hội An).

Công ty Bắc Hội An cũng đang là chủ đầu tư tại dự án Khu đô thị Thương mại dịch vụ Bắc Hội An (47,64ha), theo Quyết định chủ trương đầu tư số 5559 (ngày 09/06/2016) của UBND tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, vào thời điểm tháng 8/2021, Cục thuế Quảng Nam đã nhắc tên công ty Bắc Hội An liên quan đến khoản nợ thuế hơn 14,9 tỷ đồng, thời gian nợ đã quá hạn hơn 90 ngày.