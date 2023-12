Doanh thu Thế giới Di động giảm mạnh sau khi đóng hàng trăm cửa hàng trên toàn quốc

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động vừa cập nhật tình hình kinh doanh 11 tháng năm 2023 cho thấy tổng doanh thu Thế giới Di động trong tháng 11 đạt 9.900 tỷ đồng tương đương với cùng kỳ năm 2022 nhưng giảm mạnh so với con số 11.190 tỷ đồng của tháng 10/2023.

Lũy kế 11 tháng tổng doanh thu đạt 107.954 tỷ đồng giảm 13% so với năm 2022 và hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu năm 2023 là 135.000 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, Điện máy xanh và Bách Hóa Xanh chiếm tỷ trọng lớn nhất lần lượt 46,9% và 26,3%. Tiếp theo là Thế giới di động 24,2%.

Với chuỗi Thế giới di động và Điện máy xanh, tháng 11 doanh thu đạt 6,5 nghìn tỷ đồng giảm so với tháng 10 chủ yếu do nhu cầu Iphone hạ nhiệt sau đợt cao điểm ra mắt sản phẩm mới. Ngoài ra công ty cho biết đây cũng là giai đoạn thấp điểm đối với ngành hàng điện máy. Lũy kế 11 tháng năm 2023, tổng doanh thu 2 chuỗi đạt 76.700 tỷ đồng giảm 21% so với cùng kỳ. Doanh thu online 11 tháng đầu năm đạt 14,7 nghìn tỷ đồng giảm 12% so với cùng kỳ.

Với chuỗi Bách Hóa Xanh, doanh thu tháng 11 là hơn 3 nghìn tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân cửa hàng đạt 1,75 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng đầu năm doanh thu đạt 28,4 nghìn tỷ đồng tăng 16% so với cùng kỳ.

MWG cũng cho biết công ty đang tích cực triển khai tái cấu trúc toàn diện từ khối cửa hàng, kho vận đến các phòng ban hậu cầu, quản lý doanh nghiệp nhằm hướng tới năm 2024 tăng trưởng doanh thu, thị phần và lợi nhuận cải thiện. Các hoạt động được thực hiện bao gồm tập trung giữ các hoạt động cốt lõi, các chuỗi/cửa hàng/ ngành hàng tạo ra giá trị cho doanh nghiệp ở hiện tại hoặc trong tương lai gần; rà roát loại bỏ lãng phí, tạm hoãn đầu tư cho các dự án R&D trung và dài hạn; phân bổ lại nguồn lực; giải quyết các vấn đề dôi dư nguồn lực phát sinh do tái cấu trúc.

Tổng doanh thu của Thế giới Di động tháng 11/2023.

Riêng trong tháng 10 và tháng 11, công ty đã đóng gần 150 cửa hàng thuộc chuỗi Thế Giới Di Động/ Điện Máy Xanh/ Topzone và sẽ tiếp tục đóng một số cửa hàng kém hiệu quả trong tháng 12 để ổn định hoạt động, chuẩn bị cho mùa bán hàng cao điểm đợt Tết Nguyên đán 2024. Trong khi đó, các chuỗi Bách Hóa Xanh, An Khang và Avakids đã hoàn tất việc rà soát đóng cửa hàng trong tháng 11 và sẽ duy trì ổn định kể từ tháng 12. Các chi phí liên quan tới đóng cửa hàng trong quý 4 năm nay sẽ được phản ánh đầy đủ trong kết quả của năm 2023 và không ảnh hưởng tới năm sau.

Tại thời điểm cuối tháng 11, MWG có 1.100 cửa hàng Thế Giới Di Động/ Top zone, 2.210 cửa hàng Điện Máy Xanh, 1.697 cửa hàng Bách Hóa Xanh và 527 nhà thuốc An Khang.

Báo cáo tài chính gần nhất quý 3/2023 cho thấy, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Thế giới Di động đạt 30.520 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán không giảm tương ứng nên lợi nhuận gộp giảm còn 5.678 tỷ đồng.

Nhờ có khoản tiền lãi tiền gửi ngân hàng tăng mạnh, Thế giới di động đã thoát lỗ. Theo đó, chi phí quản lý, chi phí lãi vay cũng tăng theo nhưng nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp đôi so với năm ngoái nên Thế giới Di động báo lãi thuần từ hoạt động kinh doanh 196,8 tỷ đồng so với 1.647 tỷ đồng của năm ngoái. Nếu không có khoản gia tăng tiền gửi tiết kiệm, MWG có thể đã báo lỗ.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh, Thế giới Di động báo lãi sau thuế 38,8 tỷ đồng trong quý 3, giảm mạnh so với con số 906 tỷ đồng của quý 2/2022. Biên lợi nhuận gộp còn 15,3%, mức thấp nhất trong vòng 8 năm trở lại.

Đến hết quý III/2023, Thế Giới Di Động có 68.374 nhân viên, giảm hơn 5.600 nhân sự so với thời điểm đầu năm trong bối cảnh tình hình kinh doanh sa sút.