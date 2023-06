5 tháng đầu năm, MWG báo cáo tổng doanh thu Thế giới di động và Điện máy xanh giảm 27% so với cùng kỳ

CTCP Thế giới Di động (mã MWG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2023 với lũy kế 5 tháng 2023, tổng doanh thu 2 chuỗi đạt 35.000 tỷ đổng, giảm 27% so với cùng kỳ.

Riêng tháng 5, tổng doanh thu của Thế giới di động và Điện máy xanh đạt khoảng 7,6 ngàn tỷ đổng. Như vậy, so với tháng liền trước, tổng doanh thu của Thế giới di động và Điện máy xanh tăng 4% nhưng MWG không công bố thông tin chi tiết về lợi nhuận.

MWG cho biết, trong bối cảnh sức mua yếu và thị trường nhìn chung chưa có tín hiệu hổi phục, Công ty vẫn tiếp tục cải thiện doanh số các sản phẩm chính (điện thoại, điện tử, điện lạnh, gia dụng) nhờ tích cực triển khai những giải pháp mua sắm thiết thực và chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ tháng 5/2022, tổng doanh thu của Thế giới di động và Điện máy xanh giảm 14%. Do thời tiết nắng nóng, riêng máy lạnh ghi nhận doanh thu tăng 100% và là ngành hàng duy nhất tăng trưởng doanh số lũy kế dưdng sau 5 tháng.



Ngoài ra, doanh thu Online tháng 5 tăng 16% so với tháng 4, chiếm 22% doanh thu của Thế giới di động và Điện máy xanh.

Về chuỗi Bách hoá Xanh: MWG cho biết, doanh thu lũy kế của Bách hoá Xanh trong 5 tháng đâu năm đạt hơn 11 ngàn tỷ đổng, tăng 6% so với cùng kỳ. Doanh thu từ kênh Online tăng trưởng 13%.

Riêng tháng 5, doanh thu của Bách hoá Xanh là hơn 2,4 ngàn tỷ đồng, tăng từ mức 2,3 ngàn tỷ đồng của tháng 4. Như vậy, doanh thu bình quân trên cửa hàng đã vượt 1,4 tỷ đồng, tương đương tháng 12/2022.

Bách hoá Xanh đang từng bước phản ánh hiệu quả của chiến lược tập trung vào thực phẩm tươi sống với chất lượng, sản lượng, giá cả tốt đề đáp ứng nhu cầu cơ bản cho bữa ăn hàng ngày, từ đó khuyến khích khách hàng tăng tần suất mua hàng và tăng giá trị giỏ hàng. Dự kiến, Bách hoá Xanh sẽ tiếp tục cải thiện doanh số trong tháng 6.

5 tháng đầu năm, Thế giới di động có tổng 1.185 cửa hàng, bao gồm 100 Topzone; Điện máy xanh có tổng 2.290 cửa hàng, bao gồm 1.034 Điện máy xanh; Bách hoá Xanh có 1.704 cửa hàng; có 35 cửa hàng dược phẩm An Khang mới được bổ sung trong 5T 2023 nâng số lượng cửa hàng lên 535, AVA KIDS có 64 cửa hàng.

Hiện, Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap có khuyến nghị "mua" đối với MWG với giá mục tiêu là 49.000 đồng/cổ phiếu.