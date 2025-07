Hà Nội quy hoạch khu chức năng đô thị Thượng Cát

Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Thượng Cát, tỷ lệ 1/500 nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến 2045, tầm nhìn 2065; quy hoạch thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ, hạ tầng xã hội - kỹ thuật khớp nối những dự án lân cận; xác định chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật; làm cơ sở pháp lý quản lý đầu tư xây dựng.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính của các phường Thượng Cát, Tây Tựu và xã Ô Diên, với tổng diện tích khoảng 143,2ha (1.432.278m2).

Nội dung quy hoạch chi tiết gồm quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Cụ thể quy hoạch đất công cộng thành phố là 91.358m2; đất công cộng khu ở 26.238m2; đất cây xanh công cộng 202.406m2; đất trường mầm non 5.130m2; đất trường tiểu học 6.072m2; đất nhà ở liền kề 50.045m2; đất nhà ở biệt thự thấp tầng 59.897m2; đất giao thông nội bộ 112.214m2; đất nhà chung cư (NOXH) 53.312m2; đất nhóm nhà ở (NO): 21.764m2; đất bãi đỗ xe tập trung 12.135m2; đất đường giao thông cấp đô thị 289.544m2; đất công trình hạ tầng kỹ thuật khoảng 4.068m2; đất an ninh, quốc phòng 94.327m2; đất trung tâm nghiên cứu, đào tạo 45.302m2...

Theo đó, dự án sẽ chia thành 3 khu. Khu I gồm công trình công cộng, hỗn hợp thương mại - dịch vụ, cây xanh, nhà biệt thự, nhà liền kề, nhà ở xã hội, trường học và bãi đỗ xe. Khu II gồm khu đất hỗn hợp, trường học, công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở liền kề, biệt thự, bãi đỗ xe, đất an ninh - quốc phòng. Khu III gồm đất công cộng khu ở, đất cây xanh, đất hỗn hợp thương mại - dịch vụ, nhà ở xã hội, đất nhóm nhà ở và đất đào tạo nghiên cứu.

Về tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị, bố cục không gian kiến trúc toàn khu sẽ kết nối hài hòa giữa khu vực quy hoạch với các dự án lân cận. Nhà ở bố trí xen kẽ với cây xanh, mặt nước, đường dạo và không gian công cộng. Công trình nhà ở, công cộng, trường học cũng được thiết kế linh hoạt, quy mô hợp lý, ưu tiên không gian xanh, mở.

Định hướng không gian theo trục Đông - Tây, đưa cây xanh, mặt nước vào trung tâm theo mô hình đô thị sinh thái bền vững. Hệ thống cây xanh liên hoàn, kết nối cây xanh tập trung với cây xanh nhóm nhà ở, cây xanh đường phố. Hồ điều hòa phía Bắc vừa tiêu thoát nước vừa điều hòa vi khí hậu…

UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ đồ án quy hoạch; UBND phường Thượng Cát phối hợp với UBND phường Tây Tựu, UBND xã Ô Diên và Sở Quy hoạch - Kiến trúc công khai nội dung đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt.