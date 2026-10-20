Đón thu rộn ràng với gần 21.000 quà tặng PVOne cùng ưu đãi bất ngờ từ PVcomBank

Diễn ra đến hết ngày 29/11/2026, chương trình mang đến nhiều ưu đãi thiết thực như giảm tới 50% điểm đổi quà, cơ hội nhận E-voucher chỉ với 0 điểm cùng danh mục quà tặng được làm mới mỗi tuần, giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn khi trải nghiệm trên ứng dụng Ngân hàng số PVConnect.
Khách hàng có thể tận hưởng ưu đãi hấp dẫn với mức giảm tới 50% số điểm PVOne khi đổi quà, tối đa 100.000 điểm (tương đương 100.000 đồng). Đặc biệt, danh mục ưu đãi được cập nhật mới mỗi tuần cũng mang đến nhiều lựa chọn đa dạng cho khách hàng, từ mua sắm, ẩm thực, cà phê đến các tiện ích tiêu dùng với sự góp mặt của những thương hiệu quen thuộc như WinMart, Co.opmart, The Coffee House, Lotteria, Grab, Green SM… Chỉ cần truy cập ứng dụng PVConnect, lựa chọn PVOne để xem các ưu đãi mới nhất, khách hàng sẽ chọn được quà tặng yêu thích và thực hiện đổi quà hoàn toàn trực tuyến.
Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội nhận E-voucher hấp dẫn chỉ với 0 điểm PVOne trong khung giờ từ 10h00 - 16h00 vào các ngày Thứ Sáu hàng tuần, trong thời gian diễn ra chương trình. Với ưu đãi đặc biệt này, khách hàng có thể lựa chọn và nhận những quà tặng trị giá 10.000 đồng từ các thương hiệu quen thuộc như Kichi-Kichi, Phúc Long, GO!…
Không chỉ mang đến những ưu đãi hấp dẫn, hệ sinh thái PVOne còn giúp khách hàng gia tăng quyền lợi từ các giao dịch tài chính hằng ngày. Thông qua việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của PVcomBank như tài khoản thanh toán, tiết kiệm, thẻ tín dụng, bảo hiểm… khách hàng có thể tích lũy điểm thưởng PVOne để đổi nhiều quà tặng thiết thực, từ quà tặng tài chính (tiền mặt, phí thường niên thẻ tín dụng), E-voucher tiêu dùng, quà tặng hiện vật, đến những ưu đãi đặc quyền như trải nghiệm PVcomBank Premier Lounge, voucher xăng dầu hay quà tặng thiện nguyện (ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin).
Hướng tới mục tiêu tối ưu trải nghiệm khách hàng, PVcomBank cũng tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái PVOne với nhiều chính sách gia tăng lợi ích cho người dùng, nổi bật là ưu đãi tặng điểm thưởng cho khách hàng gắn bó lâu dài và khách hàng khi được nâng hạng Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên.
Với chương trình “Điểm hẹn mùa thu”, PVcomBank tiếp tục thể hiện sự quan tâm và tri ân khách hàng thân thiết bằng những ưu đãi gần gũi, thiết thực, đưa giao dịch trở thành những lợi ích tài chính để chạm gần hơn đến nhu cầu chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần hiện thực hóa định hướng lấy khách hàng làm trung tâm của PVcomBank, không ngừng nâng cao trải nghiệm và gia tăng sự gắn kết giữa khách hàng với Ngân hàng.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ quan điểm cho rằng bà phải chịu trách nhiệm về tình trạng đồng yên yếu và lãi suất cao...
Ngày 19/10/2026 – Thực hiện chủ trương của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) triển khai đồng bộ các giải pháp giảm lãi suất cho vay, tập trung hỗ trợ các lĩnh vực ưu tiên, góp phần giảm chi phí vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2026.
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (19/10), khi tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng đi lên trong lúc nhà đầu tư đợi cuộc họp vào tuần tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
Chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2026–2030 đặt mục tiêu hỗ trợ, tư vấn 50.000 cơ sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ, quản lý tiếp cận nguồn tài chính; đồng thời củng cố ít nhất 1.500 hợp tác xã và 10.000 tổ hợp tác...
Ngày 19/10, giá vàng trong nước giảm trong khi vàng thế giới tăng, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới quy đổi (bao gồm thuế, phí) 10,6 triệu đồng/lượng, thấp nhất kể từ cuối tháng 9/2026…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là một chiến lược dài hạn, đòi hỏi sự chuyển đổi đồng bộ từ tư duy phát triển, mô hình quản trị đến cách khai thác và sử dụng nguồn lực biển.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...