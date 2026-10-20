Đón thu rộn ràng với gần 21.000 quà tặng PVOne cùng ưu đãi bất ngờ từ PVcomBank

Tiếp nối chuỗi hoạt động tri ân khách hàng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình “Điểm hẹn mùa thu” với gần 21.000 quà tặng hấp dẫn trên hệ sinh thái PVOne.

PVcomBank triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng trên hệ sinh thái PVOne.

Diễn ra đến hết ngày 29/11/2026, chương trình mang đến nhiều ưu đãi thiết thực như giảm tới 50% điểm đổi quà, cơ hội nhận E-voucher chỉ với 0 điểm cùng danh mục quà tặng được làm mới mỗi tuần, giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn khi trải nghiệm trên ứng dụng Ngân hàng số PVConnect.

Khách hàng có thể tận hưởng ưu đãi hấp dẫn với mức giảm tới 50% số điểm PVOne khi đổi quà, tối đa 100.000 điểm (tương đương 100.000 đồng). Đặc biệt, danh mục ưu đãi được cập nhật mới mỗi tuần cũng mang đến nhiều lựa chọn đa dạng cho khách hàng, từ mua sắm, ẩm thực, cà phê đến các tiện ích tiêu dùng với sự góp mặt của những thương hiệu quen thuộc như WinMart, Co.opmart, The Coffee House, Lotteria, Grab, Green SM… Chỉ cần truy cập ứng dụng PVConnect, lựa chọn PVOne để xem các ưu đãi mới nhất, khách hàng sẽ chọn được quà tặng yêu thích và thực hiện đổi quà hoàn toàn trực tuyến.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội nhận E-voucher hấp dẫn chỉ với 0 điểm PVOne trong khung giờ từ 10h00 - 16h00 vào các ngày Thứ Sáu hàng tuần, trong thời gian diễn ra chương trình. Với ưu đãi đặc biệt này, khách hàng có thể lựa chọn và nhận những quà tặng trị giá 10.000 đồng từ các thương hiệu quen thuộc như Kichi-Kichi, Phúc Long, GO!…

Không chỉ mang đến những ưu đãi hấp dẫn, hệ sinh thái PVOne còn giúp khách hàng gia tăng quyền lợi từ các giao dịch tài chính hằng ngày. Thông qua việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của PVcomBank như tài khoản thanh toán, tiết kiệm, thẻ tín dụng, bảo hiểm… khách hàng có thể tích lũy điểm thưởng PVOne để đổi nhiều quà tặng thiết thực, từ quà tặng tài chính (tiền mặt, phí thường niên thẻ tín dụng), E-voucher tiêu dùng, quà tặng hiện vật, đến những ưu đãi đặc quyền như trải nghiệm PVcomBank Premier Lounge, voucher xăng dầu hay quà tặng thiện nguyện (ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin).

Nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng của PVcomBank trên hệ sinh thái PVOne.

Hướng tới mục tiêu tối ưu trải nghiệm khách hàng, PVcomBank cũng tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái PVOne với nhiều chính sách gia tăng lợi ích cho người dùng, nổi bật là ưu đãi tặng điểm thưởng cho khách hàng gắn bó lâu dài và khách hàng khi được nâng hạng Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên.

Với chương trình “Điểm hẹn mùa thu”, PVcomBank tiếp tục thể hiện sự quan tâm và tri ân khách hàng thân thiết bằng những ưu đãi gần gũi, thiết thực, đưa giao dịch trở thành những lợi ích tài chính để chạm gần hơn đến nhu cầu chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần hiện thực hóa định hướng lấy khách hàng làm trung tâm của PVcomBank, không ngừng nâng cao trải nghiệm và gia tăng sự gắn kết giữa khách hàng với Ngân hàng.