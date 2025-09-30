Hàng năm, một số lượng lớn triệu phú - những người sở hữu tài sản có thể đầu tư từ 1 triệu USD trở lên - di cư, kéo theo sự dịch chuyển của nhiều tỷ USD tài sản

Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện dòng chảy tài sản của các triệu phú trên toàn cầu năm 2025, dựa trên dự báo của công ty tư vấn di trú Henley & Partners.

Trong khi Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) nổi lên là điểm đến hàng đầu của giới triệu phú năm nay, các quốc gia như Anh và Trung Quốc dự báo sẽ mất đi hàng nghìn triệu phú.

Dưới đây là các quốc gia dẫn đầu được dự báo ghi nhận dòng tài sản ròng của các triệu phú chảy vào lớn nhất:

UAE dẫn đầu danh sách này nhờ số lượng triệu phú di cư tới quốc gia này tăng 90% trong thập kỷ qua. Quốc gia Trung Đông này thu hút giới giàu nhờ việc miễn thuế thu nhập, thuế tài sản và thuế lợi nhuận đầu tư. UAE được dự báo sẽ đón thêm 9.800 triệu phú mới trong năm nay, tăng từ 6.700 người vào năm ngoái.

Đứng thứ hai là Mỹ, nơi có nhiều triệu phú nhất thế giới, với dòng chảy tài sản ròng vào nước này của các triệu phú di cư năm nay là 43,7 tỷ USD.

Ngược lại, dưới đây là các quốc gia được dự báo có dòng tài sản ròng của triệu phú chảy đi nhiều nhất:

Năm nay, Anh được dự báo sẽ mất nhiều triệu phú nhất. Việc Chính phủ Anh tăng thuế với thu nhập đầu tư và điều chỉnh thuế thừa kế là một nguyên nhân thúc đẩy làn sóng này. Tuy nhiên, một số báo cáo khác cho thấy các triệu phú chưa di cư hàng loạt khỏi Anh như dự báo của Henley & Partners.

Theo sau Anh là Trung Quốc và Ấn Độ với dòng chảy tài sản ròng của triệu phú rời khỏi đất nước lần lượt là 55,9 tỷ USD và 26,1 tỷ USD, với nguyên nhân cũng có thể là cơ chế thuế thay đổi.