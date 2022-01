Đồng Nai: Tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt 2,15%

Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai năm 2021 với ước đạt hơn 214,3 ngàn tỷ đồng, tăng 2,15% so với năm 2020.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,01%; công nghiệp - xây dựng tăng 3,21%; dịch vụ giảm 1,6% và thuế sản phẩm tăng 4,11%. Đây là năm có mức tăng thấp nhất so với các năm trước. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế, xã hội..., để đạt mức tăng trưởng như trên được xem là một thành công của Đồng Nai trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế”.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, hàng loạt doanh nghiệp ngừng sản xuất kinh doanh, dẫn đến việc đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu sản phẩm, lao động thất nghiệp, hàng hoá tồn kho…

Về xuất nhập khẩu hàng hóa, năm 2021 kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 21,8 tỷ USD, tăng 16,16% so cùng kỳ. Trong đó: kinh tế nhà nước đạt 511,3 triệu USD, tăng 12,2%; kinh tế ngoài nhà nước đạt hơn 4,2 tỷ USD, giảm 1,4%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt gần 17,1 tỷ USD, tăng 21,67%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 18,7 tỷ USD, tăng 27,55% so cùng kỳ. Cán cân thương mại năm 2021 đạt mức xuất siêu 3.154 triệu USD. Đồng Nai vẫn tiếp tục là địa phương xuất siêu cả nước năm thứ 9 liên tiếp.

Về đầu tư, năm 2021 (tính đến hết ngày 20/12/2021) Đồng Nai đã thu hút hơn 1,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và hơn 13,3 ngàn tỷ vốn đầu tư trong nước.

Đặc biệt về thu ngân sách, dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư và giãn cách xã hội kéo dài, Đồng Nai đạt thu ngân sách tăng cao so với những năm trước. Tính đến ngày 19/12/2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 62,37 ngàn tỷ đồng, đạt 132% dự toán đầu năm và tăng 12% so với năm 2020. Tổng chi ngân sách địa phương hơn 22,7 ngàn tỷ đồng, đạt 97% so với dự toán, tăng 4% so cùng kỳ.

Nguyên nhân dẫn đến kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt cao so với dự toán là do trong năm 2021, theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng, là do trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có các khoản thu đột biến lớn từ các hoạt động chuyển nhượng bất động sản là 8.400 tỷ đồng; thu từ hoạt động đấu giá hơn đất 2.500 tỷ đồng, thu từ một số dự án lớn hơn 200 tỷ đồng.

Được biết, tỉnh Đồng Nai đã đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trong năm 2022 từ 5,5 - 6%. Kế hoạch thu ngân sách Kế hoạch năm 2022, thu ngân sách nhà nước năm 2022 khoảng 55.241 tỷ đồng; trong đó thu nội địa là hơn 38,74 ngàn tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu là 16,5 ngàn tỷ đồng.