Năm 2021, TP.HCM thu ngân sách đạt 370.483 tỉ đồng

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: Với phương châm “Trong nguy nan luôn luôn có cơ hội”, song song công tác phòng, chống dịch, Thành phố kiên quyết, kiên trì thực hiện thành công “mục tiêu kép”, kết hợp linh hoạt, sáng tạo, hài hòa, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo hoàn thành tốt Chương trình công tác năm 2021.

“TP.HCM đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ các vướng mắc, xây dựng các chính sách kiến tạo phát triển là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền thành phố,” ông Đức nói.

Trong điều kiện dịch bệnh, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 370.483 tỉ đồng, đạt 101,3% dự toán năm. Bằng sự sáng tạo, thích ứng linh hoạt, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, điều hành, quản lý từ chính quyền nhà nước đến các hộ kinh doanh, doanh nghiệp đã giảm thiểu thiệt hại và đạt được kết quả khả quan trong hoạt động.

Một sự kiện quan trọng khác giúp cho TP.HCM có thêm nguồn lực phát triển là việc Quốc hội thông qua mức ngân sách giữ lại của TP năm 2022 là 21%.

Tuy chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vẫn có 5/9 ngành dịch vụ có mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 3.520, giảm 41,22% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 13.175, tăng 51,61% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, TP.HCM đã giải quyết việc làm cho 300.437 lượt người, đạt 100,1% kế hoạch năm 2021. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng; trên địa bàn thành phố có 10.327 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư kể cả cấp mới và tăng vốn khoảng 48,97 tỉ USD và dẫn đầu cả nước về số dự án còn hiệu lực.

Hơn nữa, dịch Covid-19 đã thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Trong thời gian chống dịch, các mô hình kinh doanh trực tuyến, hội nghị trực tuyến, dịch vụ Internet, viễn thông… tăng đột biến.

Lần đầu tiên, hàng loạt giải pháp công nghệ đã được triển khai trên quy mô lớn trong thời gian ngắn nhất: Hệ thống khai báo y tế điện tử bằng mã QR; hệ thống quản lý tiêm chủng vaccine phòng Covid-19; hệ thống Bản đồ số; hệ thống Hội nghị hội nghị truyền hình trực tuyến từ trung ương đến cấp phường, xã, thị trấn.

Tổng đài 1022 đã mở rộng thành 7 kênh để đáp ứng các nhu cầu khác nhau, triển khai nhanh các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như callbot, chatbot trong chăm sóc F0 của tổng đài 1022 tiếp nhận hàng trăm ngàn cuộc gọi/ngày, được nhân rộng ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Nhiều địa phương xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh để phòng chống dịch và điều hành hoạt động. Bên cạnh đó, hạ tầng viễn thông được triển khai đến cấp phường, xã với mật độ phủ sóng cao nhất nước. Hạ tầng trung tâm dữ liệu TP.HCM được xây dựng trên nền tảng hạ tầng điện toán đám mây hiện đại. Hạ tầng viễn thông và di động 3G, 4G đã được phủ khắp địa bàn. 100% cấp xã, phường có hạ tầng mạng cáp quang và dịch vụ Internet băng rộng; Thành phố cũng đã thử nghiệm mạng 5G tại thành phố Thủ Đức.

Được biết, chương trình bình chọn 10 sự kiện nổi bật năm 2021 thông qua 127 sự kiện nổi bật được đề xuất từ 13 cơ quan báo chí của TP.HCM, Trung ương và lấy ý kiến của người dân, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đô thị, quốc phòng, an ninh, trật tự, đối ngoại...

10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2021

1. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Thành phố Thủ Đức - Thành phố đầu tiên của Thành phố trực thuộc Trung ương - chính thức đi vào hoạt động.

3. TP.HCM trải qua đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 khốc liệt nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

4. TP.HCM ứng phó với phát sinh chưa từng có trong phòng, chống dịch Covid-19.

5. Cả nước vì TP.HCM, cùng TP.HCM vượt qua đại dịch Covid-19.

6. Chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời” – Chương trình đối thoại đầu tiên của chính quyền cấp tỉnh với người dân trên nền tảng mạng xã hội.

7. Lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã mất trong đại dịch Covid-19 trang trọng, xúc động và thiêng liêng.

8. TP.HCM quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, có nhiều điểm sáng về kinh tế.

9. Thế trận quốc phòng toàn dân - An ninh nhân dân, lực lượng vũ trang tham gia phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM.

10. TP.HCM tận dụng thời cơ, tăng tốc chuyển đổi số, đối ngoại sáng tạo để thích ứng linh hoạt.