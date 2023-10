Dòng tiền cá nhân nhảy vào bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/10/2023, chỉ số VN-Index giảm -0,38% đóng cửa ở mức 1.101,66 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 10.992 tỷ đồng, giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 13.182,8 tỷ đồng, tăng 8,8% so với phiên liền trước nhưng vẫn thấp hơn 21,4% so với trung bình 5 phiên và 23% so với trung bình 20 phiên.

Độ rộng thị trường nghiêng về tiêu cực với 15/19 ngành giảm điểm trong khi số lượng mã chứng khoán trên HOSE có giá giảm áp đảo bên tăng (274 mã giảm/190 mã tăng).

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 574.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 546.2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Xây dựng và Vật liệu, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: PC1, VCB, BSI, FRT, DGC, SAB, HDG, FPT, CTD, TCH.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: DCM, SSI, DPM, VHM, MWG, HDB, HCM, VNM, MSN.

Nhà đầu tư Cá nhân mua ròng 1148.1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1029.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 16/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, VHM, DCM, MWG, SSI, VNM, HPG, VIX, DPM, VPB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 2/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bảo hiểm, Truyền thông. Top bán ròng có: DGC, PC1, FRT, BSI, HSG, GVR, HDG, VHC, SAB.

Tự doanh bán ròng 462.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 407.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 1/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Xây dựng và Vật liệu, Truyền thông. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, PC1, E1VFVN30, DGC, BCM, PVD, GEX, NTL, EIB, VND.

Top bán ròng là nhóm Công nghệ Thông tin. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, STB, VNM, HPG, VPB, VIC, VCB, MWG, VHM, MBB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 129.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 76.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có VIX, VHM, FPT, MWG, PDR, ACB, PNJ, VIC, VPB, MBB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hóa chất. Top mua ròng có DGC, EIB, STB, HSG, TPB, FUEVFVND, GVR, SSI, GMD, KBC.

Thép là ngành có diễn biến giá đi ngược thị trường chung, tăng +0,16% với tỷ trọng phân bổ dòng tiền hồi phục nhẹ từ đáy 10 tuần và được NĐT cá nhân mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp. Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI của ngành Thép hướng về vùng đáy 1 năm.

Trong khung thời gian 1 tháng, các cổ phiếu đầu ngành (HPG, HSG và NKG) điều chỉnh mạnh hơn thị trường chung. Nhà đầu tư cá nhân mua ròng trở lại cổ phiếu Thép 3 phiên gần đây, tập trung mua ròng HPG, sau khi bán ròng mạnh 3 phiên trước đó.