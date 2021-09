Dòng tiền có chảy mạnh vào bất động sản sau đại dịch?

Những tín hiệu khả quan về kiểm soát dịch bệnh, hàng triệu liều vaccine liên tục được tiêm chủng khiến các nhà đầu tư rục rịch chuẩn bị dồn lực vào thị trường bất động sản sau thời gian dài bị nén lại.

Theo các số liệu thống kê, dòng tiền hiện đang chảy mạnh vào bất động sản và là một trong những kênh đầu tư an toàn hàng đầu.

BẤT ĐỘNG SẢN THỜI DỊCH VÀ NHỮNG NGHỊCH LÝ THÚ VỊ

TS. Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Bộ phận đầu tư Savills Việt Nam, cho biết trong lịch sử thế giới, mỗi khi xảy ra các biến động xã hội lớn như chiến tranh, dịch bệnh, khủng hoảng tài chính… thì các kênh, các quỹ đầu tư sẽ chuyển sang các loại hình đầu tư có tính an toàn cao là bất động sản và vàng.

Đơn cử ở Mỹ - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch, tuy nhiên theo dữ liệu của Hiệp hội Môi giới Mỹ (NAR) công bố vào cuối tháng 7 vừa qua, doanh số bán nhà tại quốc gia này tăng cao kỷ lục, với giá bán trung bình tăng 23,4%/ căn ngay khi dịch bệnh vừa được kiểm soát.

Những thị trường gần với Việt Nam hơn như Singapore cũng ghi nhận mức tăng giá trị các bất động sản từ 4-5%, hay Hong Kong đạt mức 8,6%, Seoul 5-8%, ngay trong thời điểm dịch bệnh của những tháng đầu quý 3 vừa qua.

Tại Việt Nam, các chuyên gia nhận định, bất động sản vẫn được đánh giá là 2 trong những kênh đầu tư an toàn nhất bên cạnh chứng khoán, với độ giữ và tăng giá bình ổn ngay trong bối cảnh đại dịch, giúp đảm bảo an toàn tài sản và có nhiều cơ hội phát triển.

Cụ thể, báo cáo thị trường của Batdongsan.com.vn cho thấy, mặc dù những tác động tiêu cực nặng nề do đại dịch Covid-19 gây ra, mức độ quan tâm tới bất động sản đang tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua, đạt 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, sau đợt dịch lần đầu, mức độ quan tâm tới thị trường tăng 306%, sau lần 2 tăng 62% và sau đợt 3 tăng mạnh tới 378%. Tổng lượng giao dịch bất động sản thành công bình quân tăng 18% so với quý trước và đạt khoảng 101% so với cùng kỳ năm 2020.

Mới đây, một loạt ngân hàng đã thông báo giảm lãi suất cho vay đưa mặt bằng lãi suất về mức 4%/năm - mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua. Mặt khác, một số ngân hàng còn giảm lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng thêm 0,1 - 0,2% đã khiến các nhà đầu tư quyết định tìm nơi đến “lý tưởng” cho đồng tiền của mình.

Bên cạnh đó, nhiều chủ đầu tư cũng đưa ra các chính sách ưu đãi hợp lý, kích cầu, đem đến những cơ hội lớn cho cả khách hàng mua ở thực và khách đầu tư.



Cũng thông qua dịch bệnh, các nhà đầu tư và khách hàng đã thận trọng hơn trong việc “Chọn mặt gửi vàng”, tư duy thay đổi trong việc lựa chọn các sản phẩm bất động sản. Theo đó, sản phẩm bất động sản lựa chọn phải đảm bảo tiêu chí kép: là tài sản sinh lời bền vững, vừa là nơi an cư hiệu quả, môi trường sống mang lại năng lượng tích cực cho gia đình…

Bên cạnh sự nghiên cứu sản phẩm, các nhà đầu tư và khách hàng cũng hết sức quan tâm, nghiên cứu kỹ lưỡng năng lực chủ đầu tư, pháp lý, sự cam kết lâu dài để xuống tiền “đúng chỗ”.

SỰ LỰA CHỌN NÀO CHO NHÀ ĐẦU TƯ SAU KHI ĐẠI DỊCH KẾT THÚC?

Ngoài vấn đề đầu tư sinh lợi, một trong những yếu tố nhà đầu tư và khách hàng quan tâm khi lựa chọn các sản phẩm bất động sản phải kể đến là nhu cầu chú trọng sức khỏe, đảm bảo môi trường sống trong lành, theo đó, những dự án ven biển hiện đang được săn đón mạnh mẽ.

Đồng thời, với tư duy dịch chuyển trong kỷ nguyên số 4.0 ngày càng được chú trọng, đa số các khách hàng đều tìm về những khu vực có điều kiện sống lý tưởng, vừa đầu tư sinh lời và tận hưởng, đặc biệt là những khách hàng đến từ những thành phố lớn như Hà Nội, Tp.HCM…

Đà Nẵng được biết đến là thành phố du lịch đáng sống nhất Việt Nam với những bãi cát dài mịn, những vịnh nước xanh biếc cùng vẻ đẹp lung linh của thành phố về đêm - cũng là lý do mà nhiều nhà đầu tư, khách hàng đặt chân tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn cho đầu tư và an cư.

Cùng với hàng loạt chủ trương phát triển của thành phố Đà Nẵng thời gian vừa qua như hướng đến đô thị loại đặc biệt và phấn đấu trở thành trung tâm tài chính quy mô của khu vực Đông Nam Á, trong đó Đà Nẵng chú trọng hướng tới phát triển mạnh vùng Tây Bắc.

Đó cũng chính là lý do hiện nơi “chiếm sóng” nhiều dự án lớn đang được triển khai như cảng Liên Chiểu, Tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí Vinpearl Làng Vân, Khu du lịch sinh thái Nam Ô, Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Mikazuki Japanese Resort & Spa, trung tâm công nghệ cao “thung lũng Silicon Đà Nẵng”, Làng Đại học và một số dự án khu dân cư, thiên đường du lịch vui chơi giải trí mới….

Một trong những điểm sáng tại thị trường Tây Bắc phải kể đến khu căn hộ cao cấp Asiana Đà Nẵng, sự hình thành của dự án chính là lời giải đáp cho những khách hàng tìm kiếm căn hộ biển có pháp lý vững chắc, vừa an cư lâu bền vừa sinh lời vượt trội.

Tọa lạc ngay cửa ngõ Tây Bắc của thành phố Đà Nẵng - trung tâm của khu đô thị mới - Asiana Đà Nẵng nổi bật với 2 tòa tháp cao nhất khu vực vịnh biển. Với địa thế “tựa sơn hướng thủy” trực diện vịnh biển Đà Nẵng, và tâm điểm giao thương trên cung đường Nguyễn Tất Thành. Dự án chắc chắc sẽ giúp cư dân tương lai sẵn sàng tận hưởng một phong cách sống mới đang là xu hướng trên Thế giới.

Khu căn hộ được lấy cảm hứng từ thiên nhiên và văn hoá Á Đông hoà trộn thiết kế đương đại của Châu Âu, đi cùng phong cách resort chuẩn 5-sao với 33 tầng cao cùng 487 căn hộ và các boutique shophouse, trung tâm thương mại cao cấp. Đặc biệt, tất cả các căn hộ đều có ban công rộng thoáng, có đến 99% căn hộ có tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp.

Bằng những khác biệt trên, Asiana Đà Nẵng trở thành điểm nóng biến ước mơ “nhà là nơi nghỉ dưỡng” thành hiện thực, giúp những chủ nhân tương lai thỏa mãn khát khao tận hưởng và khẳng định đẳng cấp sống ngay tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam.