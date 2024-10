Dòng tiền cực yếu, VN-Index bổ nhào, khối ngoại tiếp tục bán mạnh

Giao dịch rất ảm đạm sáng nay chủ yếu do nhà đầu tư không muốn mua vào, các lệnh chặn lùi dần xuống mức giá rất thấp mở đường cho bên bán xả. Trừ ít phút đầu tiên VN-Index xanh nhẹ, toàn thời gian còn lại là một chiều lao dốc và chốt phiên sáng ở mức thấp nhất với số mã giảm nhiều gấp 4 lần số tăng.

Hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh và sự thận trọng càng lên cao hơn sau chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp trước đó. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đã không làm tốt nhiệm vụ ổn định thị trường dù vẫn có VCB, VIC xanh. Số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo hoàn toàn ở rổ VN30 (3 mã tăng/25 mã giảm).

VN-Index mở cửa đã đạt giá cao nhất phiên sáng, tăng gần 4 điểm sau đó lao dốc một mạch đến giờ nghỉ, giảm 5,61 điểm (-0,44%). Sức ép từ sự suy giảm ở nhóm trụ là điều rõ ràng, nhưng độ rộng tổng thể cũng cho thấy có hoạt động bán trên khắp thị trường. Cụ thể, độ rộng tốt nhất của chỉ số sáng nay ngay ít phút đầu tiên là 162 mã tăng/71 mã giảm nhưng đến tầm 10h còn 159 mã tăng/127 mã giảm, tầm 11h là 108 mã tăng/185 mã giảm và kết phiên chỉ còn 67 mã tăng/270 mã giảm.

VN30-Index chốt phiên sáng đang giảm 0,42% với 3 mã xanh duy nhất là VCB tăng 0,33%, VIC tăng 0,24% và ACB tăng 0,19%. Tất cả những cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường còn lại trừ TCB tham chiếu, đều đỏ. Vẫn may là biên độ giảm ở trụ chưa nhiều, trong Top 10 vốn hóa giảm mạnh nhất là HPG -0,92%. Dù vậy rổ này cũng có tới 8 mã giảm hơn 1%, yếu nhất là SSB giảm 2,1%, GVR giảm 1,66%.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, trong 270 mã đỏ có 78 mã giảm hơn 1% nhưng chỉ 4 mã thanh khoản đáng kể vượt 100 tỷ đồng là MSN giảm 1,24% khớp 216,9 tỷ; HDB giảm 1,11% với 137,7 tỷ; DBC giảm 2,84% với 122 tỷ và HCM giảm 1,32% với 101,6 tỷ. Giá trị khớp lệnh sàn này giảm tiếp hơn 6% so với sáng hôm qua chỉ đạt hơn 4.766 tỷ đồng. Nhiều mã có biên độ giảm mạnh kết hợp với thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền đã rút lui.

Ngoài hiệu ứng của phiên đáo hạn, dòng tiền co lại còn phản ánh sự thất vọng tại vùng 1300 điểm khi các kịch bản cứ lặp đi lặp lại. Nếu thị trường không thể đột phá được thì nhà đầu tư dù chưa sẵn sàng “giải tán” danh mục thì cũng không có động lực nào để mua thêm. Thị trường do vậy được trao vào tay người bán và mức độ hạ giá sẽ do bên bán quyết định.

Nhóm tăng giá ngược dòng sáng nay hầu hết là các mã giao dịch lẻ tẻ vài trăm triệu tới vài tỷ đồng thanh khoản. Trong 67 mã tăng cũng có 22 mã tăng hơn 1%, không có mã nào đáng chú ý. YEG, HVH, PVP, MSH, TIP, NO1 về giá thì mạnh nhưng thanh khoản chỉ vài tỷ đồng là nhiều. YEG tốt nhất cũng chỉ khớp 13,7 tỷ đồng. Mức thanh khoản này khó đảm bảo độ tin cậy của giá vì quá ít người tham gia.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang duy trì vị thế bán ròng khá lớn ở HoSE, sáng nay rút tiếp 288,8 tỷ đồng nữa. Đây là phiên sáng thứ 4 khối này bán ròng liên tục với quy mô trên trăm tỷ đồng. Dù không có cổ phiếu nào bị bán đột biến nhưng số lượng lại trải rộng ở rất nhiều mã. Nổi bật là HDB -48,3 tỷ, VHM -27,2 tỷ, HPG -24,5 tỷ, DBC -20,1 tỷ. Bên mua duy nhất STB là đáng kể với 72,3 tỷ đồng. Đợt rút vốn ròng liên tục này khiến tuần này đang hướng tới tuần bán ròng kỷ lục 10 tuần, và là tuần bán ròng thứ 4 liên tiếp.

VN-Index chốt phiên sáng để mất 5,61 điểm đã rơi xuống ngưỡng 1273,87 điểm. Đáy thấp nhất trong tháng 10 tính theo giá đóng cửa là 1269,93 điểm và biên độ thấp nhất là 1264,65 điểm. Như vậy chỉ số đã lùi trở lại sát đáy ngắn hạn gần nhất, vốn tạo cảm hứng cho kỳ vọng thị trường tích cực hơn với mùa báo cáo tài chính quý 3 nhưng cho đến giờ vẫn gây thất vọng.